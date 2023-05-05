Профилактические визиты к врачу для детей

Профилактические визиты должны включать проверку зрения и слуха. Проверка зрения может начаться в возрасте 3 лет, если дети идут на контакт, но рекомендуется в возрасте 4 и 5 лет. Если у родителей есть какие-либо опасения по поводу зрения их ребенка, они должны сообщить об этом врачу до наступления этого возраста. В этом возрасте исследования зрения проводятся с использованием таблиц и диагностической аппаратуры.

Исследования слуха после обследования новорожденных обычно начинаются в возрасте 4 лет, но родители, если у них возникают какие-либо опасения относительно слуха ребенка, должны сообщить о них врачу до этого возраста.

Некоторым детям может понадобиться сдать анализ крови на предмет анемии или повышенного уровня свинца.

Дети, которые подвержены риску повышения уровня холестерина, должны сдать анализ крови в возрасте от 2 до 10 лет. К детям в группе риска, относятся те, у кого в семейном анамнезе отмечаются высокие уровни холестерина, инфаркт миокарда или инсульт, или у которых имеются факторы риска развития заболеваний сердца (например, диабет, ожирение или повышенное артериальное давление). Все дети должны сдать анализ на холестерин в возрасте от 9 до 11 лет и снова в возрасте от 17 лет до 21 года.

На всех визитах здорового ребенка дети проходят скрининг на наличие факторов риска туберкулеза (ТБ) с использованием опросника. Факторы риска включают контакт с больными туберкулезом, рождение в регионах мира, где туберкулез распространен (страны кроме Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, стран Западной и Северной Европы), или посещение их, наличие члена семьи, больного туберкулезом, а также наличие родителей или близких контактов, которые недавно иммигрировали из региона, где туберкулез распространен, или недавно находились в тюремном заключении. Детям с наличием факторов риска обычно проводят скрининговые тесты на туберкулез.

Возраст ребенка и различные другие факторы определяют, будут ли выполняться другие анализы.