Профилактические визиты к врачу для детей

Регулярные визиты к врачу (также называются посещениями здорового ребенка) предоставляют родителям информацию о росте и развитии их ребенка. Такие визиты также дают родителям возможность задать вопросы и обратиться за советом, например, о том, как приучать ребенка к туалету.
Американская академия педиатрии рекомендует детям после первого года жизни посещать врача для профилактического визита в возрасте 12, 15, 18, 24 и 30 месяцев, а затем ежегодно до 10 лет. В зависимости от рекомендации врача или потребностей семьи посещения могут быть более частыми.
Обследование
Во время каждого визита выполняются измерения нескольких параметров, скрининговые процедуры и, в зависимости от графика, проводится вакцинация.
Пока ребенку не исполнится 36 месяцев, измеряются рост и масса тела, а также окружность головы. Хороший рост является одним из показателей того, что ребенок в целом здоров. Фактические размеры ребенка не так важны, как то, остается ли ребенок при каждом визите примерно в одном и том же процентиле на графиках роста и веса. Ребенок, который всегда находится в 10-м процентиле, — скорее всего нормален (хотя и меньше, чем большинство детей того же возраста), в то время как у ребенка, у которого процентиль снизился с 35 по 10, может иметь место заболевание.
Начиная с 3-летнего возраста при каждом посещении измеряется артериальное давление.
Врач также контролирует умственное развитие ребенка с момента последнего посещения (см. Развитие детей). Например, врач может поинтересоваться, начал ли говорить 18-месячный ребенок или может ли 6-летний ребенок прочитать несколько слов (см. таблицу Этапы развития в возрасте от 18 месяцев до 6 лет). Аналогично врачи часто задают вопросы о поведении ребенка, соответствующие его возрасту. Есть ли истерики у 18-месячного ребенка? Спит ли 2-летний ребенок всю ночь? Имеется ли недержание мочи во сне у 6-летнего ребенка? Во время профилактических визитов родители и врачи могут обсудить эти вопросы, касающиеся поведения и развития ребенка, и вместе разработать подходы к решению любых проблем.
Наконец, врач проводит полный медицинский осмотр. Помимо осмотра ребенка с головы до ног, включая сердце, легкие, область живота, гениталии, позвоночник, руки, ноги, голову, шею, глаза, уши, нос, рот и зубы, врач может попросить ребенка выполнить некоторые действия, соответствующие возрасту. Чтобы проверить крупную моторику (например, ходьбу и бег), врач может попросить 4-летнего ребенка попрыгать на одной ноге. Чтобы проверить мелкую моторику (обращение с мелкими предметами руками), ребенка могут попросить нарисовать рисунок или скопировать несколько фигур.
Скрининг
Профилактические визиты должны включать проверку зрения и слуха. Проверка зрения может начаться в возрасте 3 лет, если дети идут на контакт, но рекомендуется в возрасте 4 и 5 лет. Если у родителей есть какие-либо опасения по поводу зрения их ребенка, они должны сообщить об этом врачу до наступления этого возраста. В этом возрасте исследования зрения проводятся с использованием таблиц и диагностической аппаратуры.
Исследования слуха после обследования новорожденных обычно начинаются в возрасте 4 лет, но родители, если у них возникают какие-либо опасения относительно слуха ребенка, должны сообщить о них врачу до этого возраста.
Некоторым детям может понадобиться сдать анализ крови на предмет анемии или повышенного уровня свинца.
Дети, которые подвержены риску повышения уровня холестерина, должны сдать анализ крови в возрасте от 2 до 10 лет. К детям в группе риска, относятся те, у кого в семейном анамнезе отмечаются высокие уровни холестерина, инфаркт миокарда или инсульт, или у которых имеются факторы риска развития заболеваний сердца (например, диабет, ожирение или повышенное артериальное давление). Все дети должны сдать анализ на холестерин в возрасте от 9 до 11 лет и снова в возрасте от 17 лет до 21 года.
На всех визитах здорового ребенка дети проходят скрининг на наличие факторов риска туберкулеза (ТБ) с использованием опросника. Факторы риска включают контакт с больными туберкулезом, рождение в регионах мира, где туберкулез распространен (страны кроме Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, стран Западной и Северной Европы), или посещение их, наличие члена семьи, больного туберкулезом, а также наличие родителей или близких контактов, которые недавно иммигрировали из региона, где туберкулез распространен, или недавно находились в тюремном заключении. Детям с наличием факторов риска обычно проводят скрининговые тесты на туберкулез.
Возраст ребенка и различные другие факторы определяют, будут ли выполняться другие анализы.
Безопасность
В ходе профилактических визитов обсуждается безопасность детей. Конкретные проблемы безопасности зависят от возраста ребенка. Например, для 6-летнего ребенка обсуждение может касаться правил безопасности при езде на велосипеде. Следующие примеры мер по предупреждению травм касаются детей в возрасте от 12 месяцев до 4 лет:
Использование автомобильного кресла, соответствующего возрасту и весу ребенка. (Младенцы и дети младшего возраста должны располагаться против движения до того, как их вес и рост не превысят ограничения применительно к автокреслам-трансформерам. Автокресла-трансформеры имеют ограничители, которые позволяют большинству детей располагаться против движения вплоть до возраста 2 лет. После достижения ими возраста 2 лет или, независимо от возраста, если они переросли автокресло, располагающееся в направлении против движения, дети младшего возраста должны ездить в автокресле, расположенном по направлению движения и оснащенном привязными ремнями, как можно дольше, исходя из ограничений по весу и росту).
Автомобильные кресла следует размещать на заднем сиденье автомобиля.
Проверьте безопасность автомобиля с точки зрения пассажира и пешехода.
Завяжите оконные шнуры во избежание удушения.
Используйте защитные каски и защелки.
Предупреждайте падения.
Уберите из дома огнестрельное оружие.
Тщательно следите за детьми, находясь в любом водоеме или вблизи него (например, ванны, бассейны, мелкие бассейны для детей, пруды, оросительные каналы или любые другие водоемы со стоячей водой). Дети в возрасте 1 года и старше должны посещать уроки плавания, а также одевать спасательный жилет во время плавания и всегда во время катания на лодке.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Помимо перечисленных выше мер, следующие примеры предупреждения травм касаются детей в возрасте от 5 лет и старше.
Используйте детское автокресло, расположенное по направлению движения, до тех пор, пока это возможно (до того, как их вес и рост не превысят ограничения, установленные для детского автокресла), а затем используйте детское сиденье с регулируемыми ремнями, пока автомобильный ремень безопасности не станет подходить надлежащим образом (обычно когда ребенок достигает роста 145 см и возраста 8–12 лет).
Дети младше 13 лет должны быть пристегнуты ремнем на заднем сиденье автомобиля.
Если в автомобиле нет заднего сиденья, отключите подушку безопасности на переднем сиденье пассажира.
Убедитесь, что дети надевают велосипедный шлем и защитный спортинвентарь.
Объясните детям, как безопасно переходить улицу.
Внимательно следите за детьми, когда они плавают, и просите детей надевать спасательный жилет во время плавания и всегда во время катания на лодке.
Врач также может обратить внимание на другие вопросы безопасности, такие, как важность установки и обеспечения работы дымовой пожарной сигнализации и необходимость держать потенциально токсичные вещества (например, чистящие средства и лекарства) и огнестрельное оружие в недоступном для детей месте. Родители должны воспользоваться возможностью затронуть темы, которые являются наиболее актуальными для их индивидуальной семейной ситуации. С возрастом активными участниками в этих дискуссиях могут стать дети.
Питание и физические упражнения
Родители могут помочь предотвратить развитие ожирения и диабета 2-го типа, установив режим здорового питания и поощряя регулярные физические нагрузки. Дети должны употреблять разнообразную пищу, полезную для здоровья, включая фрукты и овощи, а также продукты, богатые белком. Регулярное питание и легкие питательные закуски поощряют здоровое питание даже у придирчивого дошкольника. Несмотря на то, что дети могут какое-то время отказываться от некоторых полезных продуктов, например, от брокколи или бобов, важно продолжать предлагать им полезную пищу. Кроме того, родители должны ограничивать потребление фруктовых соков, которые, несмотря на их кажущуюся пользу, преимущественно являются подслащенной водой. Некоторые дети теряют аппетит во время еды, если они пьют слишком много фруктовых соков. Родители должны объяснять детям, что частые перекусы и высококалорийная пища, а также пища, содержащая много соли и сахара, вредят здоровью.
Детям очень полезно выполнять физическую нагрузку и поддерживать физическое и психическое здоровье. Игры на свежем воздухе с семьей или занятия в спортивной команде — это отличный способ вызвать у детей желание заниматься физическими упражнениями и предотвратить ожирение.
Время возле экрана (например, просмотр телевизора, видеоигры, мобильные телефоны и другие портативные устройства, а также компьютерное время, не связанное с обучением) может привести к отсутствию физической активности и ожирению. Ограничения времени, которое ребенок проводит перед экраном, должны начинаться с рождения и поддерживаться до подросткового возраста.