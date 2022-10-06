Сифилис у новорожденных

Сифилис — это инфекция, возбудителем которой является бактерия бледная спирохета (Treponema pallidum). Он вызывает серьезные проблемы у детей, инфицированных до рождения.

Сифилис вызывается бактериями.

Во время беременности могут развиться серьезные осложнения.

У новорожденных могут симптомы отсутствовать или могут развиваться серьезные симптомы и осложнения.

Диагноз обычно основывается на результатах анализа крови новорожденного и матери.

Для лечения инфекции применяется пенициллин

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Сифилис у взрослых).

Сифилис передается при половом контакте. Однако если беременная женщина инфицирована, ее плод может быть инфицирован до рождения, если бактерии, вызывающие сифилис, проникают через плаценту (орган, который обеспечивает питание плода). Когда ребенок рождается с сифилисом, инфекция называется врожденным сифилисом.

В последние годы врожденный сифилис стал гораздо более распространенным в Соединенных Штатах Америки. С 2010 года число случаев увеличилось более чем на 500%. В 2020 году было зарегистрировано более 2000 случаев, в том числе не менее 149 случаев мертворождения и смерти новорожденных. Врожденный сифилис также появляется во все большем количестве регионов Соединенных Штатов Америки. Болезнь чаще встречается среди младенцев в определенных группах расовых и этнических меньшинств, особенно в группах американских индейцев или коренных жителей Аляски. Причина, по которой эти группы более подвержены данному заболеванию, остается неясной, но, вероятно, это происходит из-за более ограниченного доступа к качественной медицинской помощи в целом и сокращения мероприятий в области общественного здравоохранения в отношении сексуального здоровья, включая сокращение количества медсестер и обслуживающего персонала для наблюдения за инфицированными людьми и проверки того, получают ли они лечение.

Симптомы сифилиса у новорожденных Могут произойти мертворождение, преждевременные роды или смерть новорожденного. У новорожденных могут отсутствовать симптомы сифилиса, а у некоторых инфицированных новорожденных на протяжении всей их жизни никогда не развиваются проблемы. У новорожденных, у которых наблюдаются симптомы, проявления врожденного сифилиса классифицируются как ранние или поздние. Ранний врожденный сифилис начинается в течение первых 3 месяцев жизни. На ладонях и ступнях могут развиться большие волдыри или плоская сыпь медного цвета. Вокруг носа, рта и в области подгузников могут образоваться приподнятые бугорки. Новорожденные могут плохо расти. У них могут возникать трещины вокруг рта, а из носа могут вытекать слизь, гной или кровь. Как правило у них увеличены лимфатические узлы, печень и селезенка. В редких случаях возникает воспаление глаз или головного мозга, судорожные припадки, менингит или умственная отсталость. В течение первых 8 месяцев жизни воспаление костей и хрящевой ткани, особенно длинных костей и ребер, может затруднять движение младенцев и привести к неправильному развитию костей. Сифилис у новорожденного (сыпь) Скрыть подробности На этой фотографии показана везикулярная сыпь у новорожденного с врожденным сифилисом. © Springer Science+Business Media Поздний врожденный сифилис начинается после 2 лет жизни. В носу и полости рта могут образовываться язвы, а кости могут расти неправильно. Проблемы со зрением могут вызвать слепоту и рубцевание роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком). Также возникают проблемы с развитием зубов и костей лица. Глухота может возникать в любом возрасте.

Диагностика сифилиса у новорожденных Ранний врожденный сифилис: Осмотр материала из кожи, плаценты и/или пуповины; анализы крови матери и новорожденного; возможно, спинномозговая пункция, другие анализы крови и рентгенологическое исследование костей

Поздний врожденный сифилис: Анализы крови матери и ребенка Ранний врожденный сифилис Диагноз раннего врожденного сифилиса обычно основывается на результатах анализа крови беременной женщины, который обычно выполняется на ранних сроках беременности и часто повторяется в третьем триместре и при родах. Если у беременной женщины сифилис, врачи подозревают, что новорожденный тоже болен. Чтобы определить, болен ли сифилисом новорожденный, рожденный у инфицированной женщины, врачи проводят тщательное физикальное обследование и ищут язвы или сыпь. При наличии язв или сыпи врачи берут образцы и исследуют их под микроскопом для обнаружения бактерий. Они также проверяют плаценту, пуповину и кровь новорожденного на наличие сифилиса. Младенцам и детям младшего возраста с симптомами сифилиса или положительным результатом анализа крови также необходимо провести спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), чтобы определить, поражен ли инфекцией головной мозг. Врачи также проводят рентгенологическое исследование костей для выявления изменений, характерных для врожденного сифилиса. Поздний врожденный сифилис Врачи подозревают наличие позднего врожденного сифилиса на основании результатов физикального обследования и анализов крови матери и ребенка. Врачи обследуют детей и ищут характерные проблемы, вызванные инфекцией. К характерным проблемам относятся воспаление глаз, деформации зубов и глухота. Диагноз позднего врожденной сифилиса подтверждается у детей, у которых имеются эти характерные проблемы.

Профилактика сифилиса у новорожденных Беременным женщинам следует регулярно проходить обследование на сифилис в первом триместре и повторно проходить обследование в третьем триместре и при родах, если они живут в обществе с высоким уровнем сифилиса или имеют какие-либо факторы риска развития сифилиса (например, живут с ВИЧ-инфекцией или практикуют незащищенный секс). В Соединенных Штатах Америки в большинстве штатов требуется скрининг в первом триместре, а во многих также требуется и позже сдавать анализы. В 99 % случаев лечение пенициллином во время беременности излечивает как мать, так и плод. Тем не менее, лечение матери менее чем за 4 недели до родов не может уничтожить инфекцию у плода.