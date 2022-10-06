Пневмония у новорожденных

Пневмония представляет собой инфекцию в воздухоносных мешочках легких (альвеолах) и окружающих их тканях.

Эта инфекция может быть вызвана бактериями, вирусами или грибками.

У новорожденных отмечаются различные симптомы в зависимости от того, насколько быстро после рождения они были инфицированы.

Диагноз ставится на основании результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки и анализов крови.

Для лечения инфекции обычно дают антибиотики.

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Общие сведения о пневмонии у взрослых).

Пневмония является наиболее распространенной серьезной бактериальной инфекцией у новорожденных после сепсиса и классифицируется следующим образом.

Пневмония с ранним началом: начинается в течение нескольких часов после рождения.

Пневмония с поздним началом: начинается после 7-дневного возраста.

Пневмония с поздним началом чаще всего возникает у новорожденных в отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), которым необходима дыхательная трубка (эндотрахеальная интубация — см. Искусственная вентиляция легких) при проблемах с легкими. Наличие дыхательной трубки увеличивает риск развития пневмонии.

Пневмония может быть вызвана различными микроорганизмами, такими, как бактерии, вирусы или грибки, которые попадают в легкие. Новорожденные заражаются после прохождения через родовой канал матери или после контакта с микроорганизмами в отделении реанимации и интенсивной терапии или отделении для новорожденных.

Симптомы пневмонии у новорожденных Симптомы бактериальной пневмонии зависят от того, когда ребенок инфицирован. У новорожденных, страдающих пневмонией с ранним началом, симптомы аналогичны симптомам сепсиса у новорожденных, включая вялость и плохое сосание. У новорожденных, страдающих пневмонией с поздним началом, развиваются необъяснимые проблемы с дыханием, и им может потребоваться дополнительный кислород или более интенсивная поддержка дыхания. Количество мокроты (вязкой слизи или слизи с измененным цветом) увеличивается, а ее характеристики изменяются (например, она становится более вязкой и коричневой). Младенцы могут быть очень больными, у них может быть нестабильная температура тела.

Диагностика пневмонии у новорожденных рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

Анализы крови

Пульсоксиметрия

анализы мокроты. Для диагностики пневмонии врачи проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Они проводят анализы крови для выявления в крови бактерий. Поскольку у младенцев, страдающих пневмонией, может быть низкий уровень кислорода в крови, врачи измеряют уровень кислорода в крови, прикрепляя датчик на пальцу или мочке уха. Этот тест называется пульсоксиметрия. Врачи также могут взять образец мокроты и проверить его на наличие бактерий. Поскольку пневмония, вызванная бактериями, может распространяться, врачи могут провести обследование новорожденных на предмет сепсиса, в которое входит спинномозговая пункция (см. диагностика сепсиса).

Профилактика пневмонии у новорожденных Пневмонию с поздним началом часто можно предотвратить, ограничивая количество новорожденных, которым вводится дыхательная трубка. Мытье рук, использование перчаток и дезинфекция поверхностей также могут помочь предотвратить развитие пневмонии с поздним началом.