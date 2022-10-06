Листериоз — это инфекция, вызываемая бактериейListeria monocytogenes.
Листериоз у новорожденных может быть приобретен в утробе матери, во время или после родов.
Симптомы отличаются, но могут включать в себя вялость и плохой аппетит.
Диагноз подтверждается путем идентификации бактерий в образце крови или других материалов, полученных от новорожденного и матери.
Некоторые новорожденные умирают от инфекции.
Беременным женщинам следует избегать определенных продуктов питания и как следует мыть руки и кухонное оборудование после обработки полуфабрикатов.
Антибиотики эффективны в лечении инфекции.
(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Листериоз у взрослых).
Бактерии Listeria monocytogenes обитают в кишечнике людей и различных животных по всему миру. В отличие от многих других микроорганизмов, они нормально выживают при температуре холодильника.
Беременные женщины могут инфицироваться при употреблении зараженной пищи. К таким продуктам относятся непастеризованные молочные продукты, мягкие сыры, сырые овощи, приготовленные мясные продукты и салаты, охлажденные мясные пасты или копченые морепродукты. Плод инфицируется, если Listeria monocytogenes проникает через плаценту (орган, который обеспечивает питание плода) во время беременности. Как правило, новорожденные заражаются во время или после родов.
Симптомы листериоза у новорожденных
Беременные женщины с листериозом могут не иметь симптомов, или у них могут наблюдаться симптомы, напоминающие грипп (например, озноб, повышение температуры тела и мышечные боли).
У плодов и новорожденных симптомы листериоза похожи на сепсис (инфекция крови) и включают вялость и плохой аппетит. Симптомы могут появляться в течение нескольких часов или дней после рождения (раннее начало), либо возникать с задержкой, спустя несколько недель (позднее начало). Новорожденные с ранним началом симптомов часто имеют низкий вес при рождении, проблемы при родах и симптомы сепсиса вскоре после рождения. Новорожденные с поздним началом симптомов обычно являются доношенными и изначально здоровыми, но затем у них развивается менингит (инфекция головного мозга) или сепсис.
Другие распространенные осложнения листериоза включают выкидыш, преждевременные роды с внутриамниотической инфекцией и мертворождение.
Диагностика листериоза у новорожденных
Анализ крови и других жидкостей, взятых у беременных женщин и новорожденных
У беременных женщин с повышением температуры тела могут быть взяты образцы крови, материал из шейки матки и амниотическая жидкость, и проведен их анализ на наличие Listeria monocytogenes.
Если болен новорожденный, берут образцы крови и спинномозговой жидкости (полученные с помощью спинномозговой пункции — см. рисунок Как выполняется спинномозговая пункция), и проводят их анализ на наличие Listeria monocytogenes. Если новорожденный болен, а у матери определенно был листериоз, вдобавок к жидкости из желудка, меконию (каловые массы, которые вырабатываются в кишечнике еще до рождения) и инфицированным тканям также берутся образцы крови и спинномозговой жидкости, и проводится их анализ на наличие Listeria monocytogenes.
Образцы отправляют в лабораторию для выращивания (посева) бактерий или для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР-анализ выявляет генетический материал бактерий и позволяет врачам провести их быструю идентификацию. Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце.
Прогноз при листериозе у новорожденных
Около 10–50 % новорожденных с листериозом умирают. Смертность выше среди новорожденных с ранним началом листериоза.
Профилактика листериоза у новорожденных
Беременные женщины должны избегать употребления тех видов пищи, которые с наибольшей вероятностью может быть заражена Listeria monocytogenes. К продуктам, которых следует избегать, относятся непастеризованные молочные продукты, мягкие сыры, сырые овощи, приготовленные мясные продукты и салаты, охлажденные мясные пасты или копченые морепродукты. Крайне важно правильно обращаться с пищевыми продуктами, в частности, отделять сырое мясо от других продуктов во время приготовления и мыть руки, посуду и доски для нарезки после обработки полуфабрикатов.
Если во время беременности ставится диагноз листериоза, врачи могут лечить беременных женщин до родов или во время родов антибиотиками, чтобы предотвратить передачу, но польза такого лечения не доказана.
Лечение листериоза у новорожденных
Антибиотики
Новорожденные получают антибиотик ампициллин в сочетании с другим антибиотиком из класса препаратов под названием аминогликозиды.
Новорожденным, у которых также имеется сепсис, необходимы антибиотики и другие виды лечения.