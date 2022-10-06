Листериоз у новорожденных

Беременные женщины с листериозом могут не иметь симптомов, или у них могут наблюдаться симптомы, напоминающие грипп (например, озноб, повышение температуры тела и мышечные боли).

У плодов и новорожденных симптомы листериоза похожи на сепсис (инфекция крови) и включают вялость и плохой аппетит. Симптомы могут появляться в течение нескольких часов или дней после рождения (раннее начало), либо возникать с задержкой, спустя несколько недель (позднее начало). Новорожденные с ранним началом симптомов часто имеют низкий вес при рождении, проблемы при родах и симптомы сепсиса вскоре после рождения. Новорожденные с поздним началом симптомов обычно являются доношенными и изначально здоровыми, но затем у них развивается менингит (инфекция головного мозга) или сепсис.

Другие распространенные осложнения листериоза включают выкидыш, преждевременные роды с внутриамниотической инфекцией и мертворождение.