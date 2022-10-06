Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Конъюнктивит у новорожденных

(Конъюнктивит новорожденных; офтальмия новорожденных)

Авторы:Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено окт. 2022
Просмотреть профессиональную версию

Конъюнктивит представляет собой воспаление конъюнктивы — оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз.

  • Конъюнктивит вызывается бактериями, вирусами или реакцией на химические вещества.

  • Симптомы отличаются, но могут включать воспаление глаз и выделения из них.

  • Как правило, диагноз основывается на внешнем виде глаз.

  • Инфекцию можно предотвратить использованием капель или мазей, которые закапываются или закладываются в глаз после рождения.

  • Для лечения инфекции обычно назначают антибиотики в виде глазных капель и мазей.

Внутреннее строение глаза

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Инфекционный конъюнктивит).

Причины конъюнктивита у новорожденных

Конъюнктивит у новорожденных может быть вызван инфекцией или реакцией на химические вещества, попавшие в глаза (химический конъюнктивит). Инфекция может быть вызвана бактериями или вирусами.

Если во влагалище матери присутствуют определенные бактерии, они могут быть переданы новорожденному во время родов. К таким бактериям относятся хламидии, пневмококки (Streptococcus pneumoniae), гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), гонококки (Neisseria gonorrhoeae) и другие.

Химический конъюнктивит — это реакция на глазные капли, которые новорожденные получают для профилактики инфекции.

Симптомы конъюнктивита у новорожденных

Симптомы конъюнктивита могут отличаться в зависимости от причины инфекции.

Конъюнктивит, вызванный хламидиями, обычно начинается через 5–14 дней после родов, но иногда и спустя 6 недель. У новорожденных опухшие веки и водянистые выделения из глаз, содержащие все возрастающее количество гноя. Инфекция иногда может быть тяжелой.

Конъюнктивит, вызванный гонореей, обычно начинается через 2–5 дней после родов. У новорожденных отмечается тяжелое воспаление век и выделение гноя из глаз. Без лечения может возникнуть слепота.

Конъюнктивит, вызванный химическими веществами, например, глазными каплями, обычно начинается в течение 6–8 часов после закапывания капель и проходит самостоятельно в течение 2–4 дней.

Конъюнктивит у новорожденных
Скрыть подробности
На этом изображении показан конъюнктивит у новорожденных, который характеризуется тяжелым воспалением век и выделением гноя.
Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Конъюнктивит, вызванный другими бактериями, начинается с 4 дней и вплоть до нескольких недель после родов.

Диагностика конъюнктивита у новорожденных

  • Исследование выделений из глаз

Врачи оценивают присутствующие у новорожденного симптомы и внешний вид глаз.

Образцы выделений из глаз направляют в лабораторию для идентификации возбудителя инфекции.

Профилактика конъюнктивита у новорожденных

В Соединенных Штатах Америки для профилактики конъюнктивита, вызванного Neisseria gonorrhoeae, обычной практикой является закладывание или закапывание в каждый глаз новорожденного глазных мазей или капель с эритромицином после родов. В других странах также могут использоваться нитрат серебра, тетрациклин или повидон-йод. За исключением повидон-йода, эти вещества не предотвращают конъюнктивит, вызванный хламидиями.

Новорожденным, родившимся у женщин, страдающих нелеченной гонореей, следует ввести однократную инъекцию антибиотика цефтриаксона, даже если они еще не больны.

Лечение конъюнктивита у новорожденных

  • Антибиотики

При конъюнктивите, вызванном хламидиями, внутрь назначают антибиотик эритромицин или азитромицин.

При конъюнктивите, вызванном Neisseria gonorrhoeae, новорожденных госпитализируют и назначают антибиотик цефтриаксон или цефотаксим в вену или в виде инъекций.

При конъюнктивите, вызванном другими бактериями, закладывают мази, содержащие полимиксин в сочетании с бацитрацином, эритромицином или тетрациклином.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.