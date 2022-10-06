Симптомы конъюнктивита могут отличаться в зависимости от причины инфекции.

Конъюнктивит, вызванный хламидиями, обычно начинается через 5–14 дней после родов, но иногда и спустя 6 недель. У новорожденных опухшие веки и водянистые выделения из глаз, содержащие все возрастающее количество гноя. Инфекция иногда может быть тяжелой.

Конъюнктивит, вызванный гонореей, обычно начинается через 2–5 дней после родов. У новорожденных отмечается тяжелое воспаление век и выделение гноя из глаз. Без лечения может возникнуть слепота.

Конъюнктивит, вызванный химическими веществами, например, глазными каплями, обычно начинается в течение 6–8 часов после закапывания капель и проходит самостоятельно в течение 2–4 дней.

Конъюнктивит у новорожденных Скрыть подробности На этом изображении показан конъюнктивит у новорожденных, который характеризуется тяжелым воспалением век и выделением гноя. Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Конъюнктивит, вызванный другими бактериями, начинается с 4 дней и вплоть до нескольких недель после родов.