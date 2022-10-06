Конъюнктивит представляет собой воспаление конъюнктивы — оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз.
Конъюнктивит вызывается бактериями, вирусами или реакцией на химические вещества.
Симптомы отличаются, но могут включать воспаление глаз и выделения из них.
Как правило, диагноз основывается на внешнем виде глаз.
Инфекцию можно предотвратить использованием капель или мазей, которые закапываются или закладываются в глаз после рождения.
Для лечения инфекции обычно назначают антибиотики в виде глазных капель и мазей.
Внутреннее строение глаза
(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Инфекционный конъюнктивит).
Причины конъюнктивита у новорожденных
Конъюнктивит у новорожденных может быть вызван инфекцией или реакцией на химические вещества, попавшие в глаза (химический конъюнктивит). Инфекция может быть вызвана бактериями или вирусами.
Если во влагалище матери присутствуют определенные бактерии, они могут быть переданы новорожденному во время родов. К таким бактериям относятся хламидии, пневмококки (Streptococcus pneumoniae), гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), гонококки (Neisseria gonorrhoeae) и другие.
Химический конъюнктивит — это реакция на глазные капли, которые новорожденные получают для профилактики инфекции.
Симптомы конъюнктивита у новорожденных
Симптомы конъюнктивита могут отличаться в зависимости от причины инфекции.
Конъюнктивит, вызванный хламидиями, обычно начинается через 5–14 дней после родов, но иногда и спустя 6 недель. У новорожденных опухшие веки и водянистые выделения из глаз, содержащие все возрастающее количество гноя. Инфекция иногда может быть тяжелой.
Конъюнктивит, вызванный гонореей, обычно начинается через 2–5 дней после родов. У новорожденных отмечается тяжелое воспаление век и выделение гноя из глаз. Без лечения может возникнуть слепота.
Конъюнктивит, вызванный химическими веществами, например, глазными каплями, обычно начинается в течение 6–8 часов после закапывания капель и проходит самостоятельно в течение 2–4 дней.
Конъюнктивит, вызванный другими бактериями, начинается с 4 дней и вплоть до нескольких недель после родов.
Диагностика конъюнктивита у новорожденных
Исследование выделений из глаз
Врачи оценивают присутствующие у новорожденного симптомы и внешний вид глаз.
Образцы выделений из глаз направляют в лабораторию для идентификации возбудителя инфекции.
Профилактика конъюнктивита у новорожденных
В Соединенных Штатах Америки для профилактики конъюнктивита, вызванного Neisseria gonorrhoeae, обычной практикой является закладывание или закапывание в каждый глаз новорожденного глазных мазей или капель с эритромицином после родов. В других странах также могут использоваться нитрат серебра, тетрациклин или повидон-йод. За исключением повидон-йода, эти вещества не предотвращают конъюнктивит, вызванный хламидиями.
Новорожденным, родившимся у женщин, страдающих нелеченной гонореей, следует ввести однократную инъекцию антибиотика цефтриаксона, даже если они еще не больны.
Лечение конъюнктивита у новорожденных
Антибиотики
При конъюнктивите, вызванном хламидиями, внутрь назначают антибиотик эритромицин или азитромицин.
При конъюнктивите, вызванном Neisseria gonorrhoeae, новорожденных госпитализируют и назначают антибиотик цефтриаксон или цефотаксим в вену или в виде инъекций.
При конъюнктивите, вызванном другими бактериями, закладывают мази, содержащие полимиксин в сочетании с бацитрацином, эритромицином или тетрациклином.