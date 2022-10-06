Внутрибольничные инфекции у новорожденных — это инфекции, развивающиеся после поступления новорожденных в отделение для новорожденных. Эти инфекции не передаются внутриутробно, и ребенок не заражается ими от матери во время родов.

Эти инфекции могут быть вызваны бактериями, вирусами или грибками.

Симптомы отличаются, но могут включать рвоту, повышение температуры тела и сыпь.

Диагноз, как правило, основывается на результатах физикального обследования.

Способствовать предотвращению распространения инфекции могут различные меры, например, мытье рук.

Инфекции лечат с учетом причины.

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных).

Некоторые инфекции приобретаются после поступления в отделение для новорожденных, а не в утробе матери (внутриутробно) или во время родов. Иногда неясно, является ли источником мать или больничное окружение. Инфекции, приобретенные в больнице, в основном возникают у новорожденных, которые вынуждены оставаться в больнице долгое время, например, недоношенные новорожденные и доношенные новорожденные с серьезными заболеваниями.

Наиболее распространенными внутрибольничными инфекциями являются пневмония (легочная инфекция) и инфекции крови (бактериемия), которая возникает в результате установки в вену (внутривенного, в/в) катетера для введения новорожденному жидкостей или лекарственных препаратов.

У доношенных новорожденных наиболее распространенной внутрибольничной инфекцией является кожная инфекция, вызываемая бактериями Staphylococcus aureus. Часто инфекцию не замечают, пока новорожденные не попадают домой.

У новорожденных с очень низкой массой тела при рождении большинство внутрибольничных инфекций также вызываются стафилококками. Но причинами также являются некоторые другие бактерии и грибки. Чем ниже масса тела при рождении, тем выше риск инфицирования, особенно у новорожденных, которым необходима искусственная вентиляция легких или внутривенные вливания на протяжении длительного времени. Чем дольше новорожденные остаются в отделениях специального ухода за новорожденными или в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), и чем больше процедур им сделали, тем выше вероятность развития инфекции.

Симптомы внутрибольничных инфекций у новорожденных Симптомы инфекции у новорожденных обычно неспецифичны. Например, у новорожденных может наблюдаться рвота или плохой аппетит, повышенная сонливость или летаргия, повышенная или низкая температура, учащенное дыхание, сыпь, диарея или вздутие живота. Многие инфекции, приобретенные до рождения, могут вызывать различные симптомы или аномалиями либо сопровождаться ими.

Диагностика внутрибольничных инфекций у новорожденных Различные другие исследования Внутрибольничная инфекция подозревается на основании результатов проведенного врачом обследования. Затем врачи могут исследовать образцы крови, мочи и спинномозговой жидкости, чтобы определить, где находится инфекция, и какой микроорганизм вызывает ее.

Профилактика внутрибольничных инфекций у новорожденных Обычные меры для профилактики внутрибольничных инфекций, используемые персоналом больницы, включают: Меры по снижению распространения золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)

Профилактика распространения инфекции в отделениях специального ухода за новорожденными, таких как ОРИТН

Тщательное мытье рук

Мониторинг инфекции в больнице

Иногда антибиотики

Вакцинация Чтобы уменьшить распространение инфекции во время вспышки заболевания в больнице, врачи могут наносить мазь с антибиотиками на пуповину, ноздри и место обрезания новорожденного. Чтобы уменьшить распространение инфекции в отделении специального ухода за новорожденными, таком как ОРИТН, персонал больницы обеспечивает достаточное пространство между новорожденными, которые находятся в инкубаторах или обогревателях. Они также должны тщательно очищать и дезинфицировать или стерилизовать оборудование, и использовать внутривенные катетеры и аппараты искусственной вентиляции легких как можно меньше времени. Персонал больницы, родители и лица, осуществляющие уход, могут помочь предотвратить распространение внутрибольничных инфекций, всегда тщательно моя руки с мылом или с помощью антибактериального дезинфицирующего средства. Во время пребывания в больнице новорожденные проходят тщательный мониторинг на наличие признаков инфекции. Если врачи определят, что инфекция распространяется через отделение для новорожденных, они могут назначить антибиотики новорожденным, которые еще не инфицированы. Такие меры предосторожности называются профилактикой. Персонал больницы вводит вакцины в соответствии со стандартным графиком прививок всем младенцам, которые на тот момент находятся в больнице. Некоторые вакцины не вводятся до времени выписки.