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Калечащие операции на женских половых органах

(удаление наружных женских половых органов; женское обрезание)

Авторы:Alicia R. Pekarsky, MD, State University of New York Upstate Medical University, Upstate Golisano Children's Hospital
Проверено/пересмотрено нояб. 2022
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В некоторых культурах деформация женских половых органов — это традиционная практика, которая предусматривает частичное или полное удаление наружных половых органов.

    Женские наружные половые органы состоят из клитора (небольшой выступ на женских половых органах, который чувствителен к сексуальной стимуляции), половых губ (мясистые складки ткани, которые окружают и защищают наружные половые органы) и девственной плевы (тонкой мембраны, окружающей вход во влагалище).

    В некоторых культурах деформация женских половых органов — это традиционная практика в ряде культур некоторых частей Африки (как правило, в Северной и Центральной Африке). В некоторых странах Ближнего Востока также практикуются калечащие операции. В практикующих такие операции культурных сообществах часто считается, что они обеспечивают преимущества в отношении женской гигиены, фертильности, целомудрия и сексуального удовольствия для мужчин, и могут быть необходимым условием для вступления в брак. Число и масштабы калечащих операций на женских половых органах могут сокращаться под влиянием религиозных лидеров, которые выступают против подобных практик, а также в результате растущих протестов среди определенных групп населения.

    Такая практика имеет много потенциальных осложнений и не приносит пользы для здоровья. Средний возраст девочек, которые подвергаются калечащим операциям на женских половых органах, составляет 7 лет; эти операции проводятся без анестезии.

    По определению Всемирной организацией здравоохранения существует четыре основных вида калечащих операций на женских половых органах:

    • Клиторэктомия: частичное или полное удаление клитора и/или складки кожи, окружающей клитор (так называемый препуций или клиторальный капюшон).

    • Резекция: частичное или полное удаление клитора и малых половых губ с удалением или без удаления больших половых губ.

    • Инфибуляция: сужение отверстия влагалища путем надрезания и изменения положения малых или больших половых губ, иногда путем сшивания, с удалением клитора или клиторального капюшона или без него.

    • Иное: все прочие вредные процедуры, совершаемые с женскими гениталиями для немедицинских целей (например, прокалывание, пирсинг, иссечение, выскабливание и прижигание половых органов).

    Последствия калечащих операций на женских половых органах включают кровотечения и инфекции (в том числе столбняк). У женщин, прошедших инфибуляцию, могут быть рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей и гинекологические инфекции, а также рубцевание. У женщин, которые забеременели после калечащих операций, во время родов может развиться тяжелая травма внешней области малого таза или кровотечение (кровоизлияние). Также у них могут быть серьезные психологические проблемы.

    Уход за женщинами, перенесшими инфибуляцию, должен осуществлять медицинский работник, принимающий во внимание специфику культуры. Иногда женщины хотят или нуждаются в процедуре деинфибуляции, которая часто выполняется перед началом половой жизни или влагалищными родами. Лечение женщин должен осуществлять специалист, имеющий опыт выполнения этой процедуры.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.