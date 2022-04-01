Новообразования на шее у детей

Визуализирующие исследования, анализы крови и туберкулиновая кожная проба;

исследования щитовидной железы;

Биопсия

Так как новообразования на шее зачастую вызваны вирусными инфекциями и исчезают без лечения, анализы обычно не требуются. Они необходимы только, если новообразование не проходит в течение нескольких недель.

Тем не менее, врачи могут взять мазок с задней части горла, чтобы проверить наличие бактериальной инфекции, или же они могут сделать анализы крови для обнаружения таких заболеваний, как инфекционный мононуклеоз, лейкемия, гипертиреоз, или проблем со свертывающей системой крови.

Врачи также могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки и компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы и шеи, чтобы определить, является ли объемный процесс опухолью или кистой, и более точно определить его размер и расположение. Может быть проведено ультразвуковое исследование, чтобы определить, является ли объемный процесс на шее кистой.

Может быть проведена кожная проба на туберкулез.

Чтобы определить наличие злокачественной опухоли, может быть удален и изучен под микроскопом кусочек новообразования (биопсия).

Могут быть выполнены сканирование щитовидной железы и обследования, которые оценивают функцию щитовидной железы.

Могут потребоваться и другие обследования, например, использование зондов с оптической системой для обследования носа, горла и гортани (назофаринголарингоскопия); легких (бронхоскопия) или пищевода (эзофагоскопия).