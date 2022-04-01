Новообразования на шее у детей

Новообразования на шее — это припухлости, которые можно увидеть или ощутить на шее.
У детей новообразования на шее встречаются чрезвычайно часто.
Наиболее распространенной причиной появления образований на шее у детей является:
Увеличение одного или более лимфатических узлов ( see also page Опухоль на шее)
Лимфатические узлы могут увеличиваться по следующим причинам:
Инфицирование (лимфаденит).
Наличие инфекции по соседству, например в горле.
Инфекция в организме в целом (например, мононуклеоз, туберкулез или вирус иммунодефицита человека [ВИЧ]).
Другие причины новообразования на шее возникают из-за врожденной кисты (заполненного жидкостью мешка), которая становится заметной только после воспаления или инфицирования. Новообразования на шее могут также возникнуть в результате отека после травмы шеи, воспаления слюнных желез или нераковой (доброкачественной) опухоли. Увеличение щитовидной железы (зоб) иногда может приводить к появлению образования на шее. В редких случаях причиной является лимфома, опухоль щитовидной железы или другая раковая (злокачественная) опухоль.
Большинство новообразований на шее не имеют симптомов и вызывают большую озабоченность у родителей, чем у самих детей. Однако инфицированные лимфатические узлы или кисты чувствительны и причиняют боль, а также могут вызвать жар.
Диагностика новообразований на шее у детей
Визуализирующие исследования, анализы крови и туберкулиновая кожная проба;
исследования щитовидной железы;
Биопсия
Так как новообразования на шее зачастую вызваны вирусными инфекциями и исчезают без лечения, анализы обычно не требуются. Они необходимы только, если новообразование не проходит в течение нескольких недель.
Тем не менее, врачи могут взять мазок с задней части горла, чтобы проверить наличие бактериальной инфекции, или же они могут сделать анализы крови для обнаружения таких заболеваний, как инфекционный мононуклеоз, лейкемия, гипертиреоз, или проблем со свертывающей системой крови.
Врачи также могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки и компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы и шеи, чтобы определить, является ли объемный процесс опухолью или кистой, и более точно определить его размер и расположение. Может быть проведено ультразвуковое исследование, чтобы определить, является ли объемный процесс на шее кистой.
Может быть проведена кожная проба на туберкулез.
Чтобы определить наличие злокачественной опухоли, может быть удален и изучен под микроскопом кусочек новообразования (биопсия).
Могут быть выполнены сканирование щитовидной железы и обследования, которые оценивают функцию щитовидной железы.
Могут потребоваться и другие обследования, например, использование зондов с оптической системой для обследования носа, горла и гортани (назофаринголарингоскопия); легких (бронхоскопия) или пищевода (эзофагоскопия).
Лечение новообразований на шее у детей
Лечение зависит от причины
Лечение зависит от причины развития такого образования. Антибиотики эффективны при лечении инфицированных лимфатических узлов либо других бактериальных инфекций. Если причиной не является инфекция, может потребоваться хирургическое вмешательство.
Объёмные процессы, вызванные вирусными инфекциями и отеками из-за травмы, со временем постепенно исчезают.
Опухоли и кисты обычно требуют хирургического вмешательства.