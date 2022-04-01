Коммуникативные расстройства у детей

Коммуникативное расстройство может включать в себя проблемы со слухом, голосом, речью, языком или их сочетание.
Более 10 % детей страдают коммуникативным расстройством. Расстройство в одной области коммуникации может влиять на другую область. Например, нарушение слуха влияет на способность регулировать высоту или тон голоса и может привести к нарушению голоса. Потеря слуха может мешать развитию речи. Все коммуникативные расстройства, включая нарушения голоса, могут мешать успеваемости в школе и социальным отношениям.
Существует несколько типов коммуникативных расстройств.
Нарушение слуха
See page Нарушение слуха у детей.
Нарушения голоса
Более чем у 6 % детей школьного возраста есть проблемы с голосом, наиболее частая проблема — охриплость. Эти проблемы обычно возникают в результате длительного напряжения голоса, слишком громкой речи или сочетания этих факторов.
У многих детей с проблемами голоса есть небольшие узелки на голосовых связках. Неясно, в какой мере проблемы с голосом влияют на образование узелков или в какой мере узелки обусловливают проблемы с голосом. Узелки обычно исчезают после голосовой терапии, и лишь в редких случаях требуется хирургическое вмешательство.
Нарушения речи
При этих расстройствах трудно произвести речевой звук. В результате дети менее способны общаться осмысленно. Приблизительно у 5 % первоклассников наблюдается расстройство речи. К нарушениям речи относятся:
Гнусавость или говорение в нос Это нарушение может быть вызвано расщелиной неба или другим пороком развития лица.
Заикание Переходное заикание, обычная форма заикания, как правило, начинается в возрасте 2–5 лет и чаще встречается у мальчиков. Причина заикания неизвестна, но оно часто передается по наследству. Расстройства нервной системы не являются распространенными причинами заикания.
Нарушения артикуляции У детей с этими нарушениями затруднено формирование звуков из-за трудностей контроля и координации мышц, участвующих в формировании речи. Большинство детей с нарушением артикуляции не имеют выявляемых физических причин, но у некоторых имеется расстройство нервной системы, нарушающее координацию мышц, участвующих в формировании речи. Нарушенная мышечная координация также может вызывать затруднения при глотании (дисфагию), и затрудненное глотание может стать заметным до проявления затруднений речи. Нарушения слуха и дефект языка, губ или нёба также могут нарушать артикуляцию.
При многих нарушениях речи помогает речевая терапия. Расщелина нёба практически всегда лечится хирургическим путем, однако детям обычно требуется и речевая терапия.
Языковые расстройства
У детей, не имеющих других заболеваний, может быть снижена способность использовать, понимать или производить речь (это нарушение называется специфическое расстройство речи). Таким образом, значительно ухудшается способность общаться, ограничиваются образовательные, социальные и профессиональные возможности. Это расстройство встречается примерно у 5 % детей и чаще бывает у мальчиков. Во многих случаях велика вероятность влияния аномальных генов. Языковые проблемы могут также возникнуть из-за другого расстройства, такого, как травма головного мозга, умственная отсталость, потеря слуха, отсутствие внимания или насилие, аутизм или синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
У некоторых детей нарушение проходит само собой. Другим требуется речевая терапия.
Диагностика коммуникативных расстройств
Для диагностирования голосовых и речевых нарушений врачи осматривают рот, уши и нос. Выполняют проверку слуха и обследование нервной системы. При подозрении на нарушение голоса, врачи могут осмотреть гортань с помощью зеркала или тонкого гибкого зонда (назофаринголарингоскопа), который вводят через нос.
Расстройства речи диагностируются путем сравнения речи ребенка с речью детей соответствующего возраста.
Очень важно, чтобы родители или опекуны были внимательны к проблемам общения у детей и обращались к врачу при подозрении на такие проблемы. Существуют контрольные списки ориентиров развития коммуникационных навыков, которые могут помочь родителям и воспитателям с идентификацией проблемы. Например, если ребенок не умеет произносить по меньшей мере два слова к концу первого года жизни, может возникнуть подозрение на коммуникативное расстройство.
Дополнительная информация
Ниже приведен ресурс на английском языке, который может быть полезным. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт глухоты и других коммуникационных расстройств: информация об этапах развития речи и языка, включая контрольные списки по возрасту и ссылки на соответствующие темы