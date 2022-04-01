Коммуникативные расстройства у детей

Более чем у 6 % детей школьного возраста есть проблемы с голосом, наиболее частая проблема — охриплость. Эти проблемы обычно возникают в результате длительного напряжения голоса, слишком громкой речи или сочетания этих факторов.

У многих детей с проблемами голоса есть небольшие узелки на голосовых связках. Неясно, в какой мере проблемы с голосом влияют на образование узелков или в какой мере узелки обусловливают проблемы с голосом. Узелки обычно исчезают после голосовой терапии, и лишь в редких случаях требуется хирургическое вмешательство.