Профилактика и лечение осложнений и травм

Поскольку эластическая псевдоксантома неизлечима, лечение направлено на профилактику и лечение осложнений и травм.

Пациентам следует избегать приема лекарственных препаратов, которые могут вызвать желудочные или кишечные кровотечения, такие как аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и антикоагулянты (например, варфарин).

Для снижения риска развития раннего атеросклероза и других осложнений со стороны кровеносных сосудов уровень жиров (липидов) в крови должен эффективно контролироваться диетой и, в некоторых случаях, лекарственными препаратами.

Лечение с использованием лекарственных препаратов, которые уменьшают рост кровеносных сосудов (например, бевацизумаб), может помочь людям с заболеванием глаз (сетчатки).

Больным эластической псевдоксантомой не следует заниматься контактными видами спорта, потому что существует риск травмы глаз.