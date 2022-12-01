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Эластическая псевдоксантома

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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Эластическая псевдоксантома — редкое наследственно заболевание соединительной ткани, которое вызывает развитие аномалий кожи, глаз и кровеносных сосудов.

Соединительная ткань является прочной, часто волокнистой тканью, которая связывает вместе структурные элементы организма и обеспечивает поддержку и эластичность. Причиной эластической псевдоксантомы являются мутации в гене.

Эластическая псевдоксантома лишает эластичности волокна соединительной ткани, которые позволяют ткани растягиваться и затем возвращаться на место (эластичные волокна). Эластичные волокна встречаются в коже и других тканях организма человека, в том числе в кровеносных сосудах. Кровеносные сосуды могут стать жестче, теряя свою естественную способность к расширению и позволяя протекать большему количеству крови, чем необходимо. Повышенная жесткость также предотвращает сокращение кровеносных сосудов.

Симптомы эластической псевдоксантомы

Кожа на шее, подмышках, в паху и вокруг пупка утолщается, морщинится, теряет гибкость и провисает. Желтоватые грубые бугорки делают кожу похожей на апельсин или ощипанную курицу. Изменение внешнего вида может быть незначительным и незаметным в раннем детстве, но становится более явным по мере взросления ребенка.

Осложнения эластической псевдоксантомы

Жесткие кровеносные сосуды приводят к осложнениям, например, к повышению артериального давления. Могут возникать кровотечения из носа, в головном мозге, матке и кишечнике. Кровотечение может продолжаться в течение длительного периода времени. Низкая интенсивность кровотока может вызывать боль в груди (стенокардия), инфаркт миокарда и боль в ногах при ходьбе (перемежающаяся хромота). У детей может развиваться атеросклероз (отложения жирового материала в артериях) в раннем возрасте.

Повреждение задней части глаза (сетчатки) может привести к возникновению крошечных трещин в сетчатке (ангиоидные полосы), кровоизлияниям и постепенной потере зрения.

Диагностика эластической псевдоксантомы

  • Обследование врачом;

  • анализы крови, визуализирующие обследования и биопсия кожи.

Врачи ставят диагноз эластической псевдоксантомы на основании результатов физикального обследования, обследования глаз и биопсии кожи (удаление образца крови для изучения под микроскопом).

Для оценки осложнений проводятся анализы крови и визуализирующие обследования, такие, как эхокардиография и компьютерная томография (КТ) головы.

Прогноз при эластической псевдоксантоме

Полностью вылечить эластическую псевдоксантому или исправить аномалии соединительной ткани невозможно.

Осложнения могут ограничить продолжительность жизни человека.

Лечение эластической псевдоксантомы

  • Профилактика и лечение осложнений и травм

Поскольку эластическая псевдоксантома неизлечима, лечение направлено на профилактику и лечение осложнений и травм.

Пациентам следует избегать приема лекарственных препаратов, которые могут вызвать желудочные или кишечные кровотечения, такие как аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и антикоагулянты (например, варфарин).

Для снижения риска развития раннего атеросклероза и других осложнений со стороны кровеносных сосудов уровень жиров (липидов) в крови должен эффективно контролироваться диетой и, в некоторых случаях, лекарственными препаратами.

Лечение с использованием лекарственных препаратов, которые уменьшают рост кровеносных сосудов (например, бевацизумаб), может помочь людям с заболеванием глаз (сетчатки).

Больным эластической псевдоксантомой не следует заниматься контактными видами спорта, потому что существует риск травмы глаз.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.