Кифоз — патологическое искривление позвоночника, способствующее появлению горба.

(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).

Верхняя часть спины обычно несколько искривлена вперед. У некоторых детей степень кривизны выше. Чрезмерная кривизна может быть:

гибкими;

фиксированной (структурной).

При гибком кифозе ребенок может выпрямлять позвоночник напряжением мышц, при этом позвоночный столб не отклоняется от нормы. Причина заболевания не известна. Помочь могут укрепляющие мышцы упражнения; другое специфическое лечение не требуется.

При фиксированном кифозе ребенок не может выпрямить позвоночник, потому что некоторые из позвонков в верхней части спины имеют клиновидную, а не прямоугольную форму. Как правило, поражено 3 или более позвонков. В редких случаях младенцы рождаются с фиксированным кифозом; чаще он развивается в более позднем возрасте, как правило, в подростковом. Есть много редких причин, включая переломы, инфекции и рак, но наиболее распространенной причиной является болезнь Шейерманна.

Кифоз зачастую не имеет никаких симптомов. Иногда возникают легкие постоянные боли в спине. Кифоз можно заметить только по изменению внешнего вида. Плечи могут стать округлыми. Верхняя часть позвоночника может стать более изогнутой, чем обычно, или появляется горб. У некоторых людей внешний вид похож на страдающих синдромом Марфана, при котором конечности значительно длиннее туловища.

Легкий кифоз, не вызывающий симптомов, иногда обнаруживают только во время планового медицинского осмотра. Врач может подтвердить диагноз кифоза, выполнив рентгенологическое исследование позвоночника.

Лечение кифоза такое же, как описано для болезни Шейерманна.

Кифоз: Горб

Кифоз 3D модель