Кифоз — патологическое искривление позвоночника, способствующее появлению горба.
(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).
Верхняя часть спины обычно несколько искривлена вперед. У некоторых детей степень кривизны выше. Чрезмерная кривизна может быть:
гибкими;
фиксированной (структурной).
При гибком кифозе ребенок может выпрямлять позвоночник напряжением мышц, при этом позвоночный столб не отклоняется от нормы. Причина заболевания не известна. Помочь могут укрепляющие мышцы упражнения; другое специфическое лечение не требуется.
При фиксированном кифозе ребенок не может выпрямить позвоночник, потому что некоторые из позвонков в верхней части спины имеют клиновидную, а не прямоугольную форму. Как правило, поражено 3 или более позвонков. В редких случаях младенцы рождаются с фиксированным кифозом; чаще он развивается в более позднем возрасте, как правило, в подростковом. Есть много редких причин, включая переломы, инфекции и рак, но наиболее распространенной причиной является болезнь Шейерманна.
Кифоз зачастую не имеет никаких симптомов. Иногда возникают легкие постоянные боли в спине. Кифоз можно заметить только по изменению внешнего вида. Плечи могут стать округлыми. Верхняя часть позвоночника может стать более изогнутой, чем обычно, или появляется горб. У некоторых людей внешний вид похож на страдающих синдромом Марфана, при котором конечности значительно длиннее туловища.
Легкий кифоз, не вызывающий симптомов, иногда обнаруживают только во время планового медицинского осмотра. Врач может подтвердить диагноз кифоза, выполнив рентгенологическое исследование позвоночника.
Лечение кифоза такое же, как описано для болезни Шейерманна.
Кифоз: Горб
Болезнь Шейерманна
Болезнь Шейерманна является наиболее распространенной формой фиксированного кифоза. Она обычно начинается в подростковом возрасте, несколько чаще у мальчиков, чем у девочек. Причина болезни Шейерманна неизвестна, но иногда она является наследственным заболеванием. У детей с кифозом часто также часто развивается сколиоз — искривление позвоночника в боковом направлении (так называемый кифосколиоз).
Болезнь Шейерманна — это остеохондроз, который является группой заболеваний зоны роста костей, возникающих во время стремительного роста ребенка. Врачи не уверены, что является причиной остеохондроза, но эти заболевания, похоже, передаются по наследству. Болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Легга-Кальве-Пертеса и болезнь Келлера представляют собой другие заболевания группы остеохондроза.
Тяжелая форма кифоза часто вызывает дискомфорт, а иногда может сковывать движение грудной клетки, вызывая при этом заболевание легких.
Болезнь Шейерманна могут выявить в школе во время планового скрининга на наличие проблем со стороны позвоночника. Врачи подтверждают диагноз болезни Шейерманна по результатам рентгенографии позвоночника. В этом случае проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ).
Лечение болезни Шейерманна
Уменьшение весовых и физических нагрузок
Изредка корсет или хирургическое вмешательство
Легкий кифоз можно лечить путем сокращения весовой нагрузки и исключения интенсивной физической активности. При лечении позвоночник может немного выпрямиться, хотя симптомы могут и не уменьшиться. Неясно, предотвращает ли лечение легкого кифоза дальнейшее усиление искривления.
При более серьезном кифозе в качестве лечения чаще всего предписывают ношение ортопедического корсета или сон на жесткой кровати. Лечение может уменьшить симптомы и предотвратить усиление искривления.
В редких случаях, несмотря на лечение, кифоз усиливается до такой степени, что для выпрямления позвоночника необходимо хирургическое вмешательство.