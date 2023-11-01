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Гипертрофический пилоростеноз

Авторы:Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Основная информация

Гипертрофический пилоростеноз (обструкция привратника) — это закупорка прохода из желудка вследствие утолщения (гипертрофии) мышцы, находящейся в месте соединения желудка и кишечника.

  • Утолщенная мышца создает частичную закупорку (обструкцию), которая препятствует прохождению содержимого желудка в тонкий кишечник.

  • Младенцы хорошо питаются, но их сильно рвет вскоре после употребления еды (рвота «фонтаном»), что может привести к обезвоживанию и недоеданию.

  • Диагноз основывается на результатах УЗИ брюшной полости.

  • Обычно эта проблема решается посредством внутривенного вливания жидкости и малой хирургической операции.

Привратник — мышечный сфинктер, расположенный в месте соединения желудка и первой части тонкой кишки (двенадцатиперстная кишка). Как правило, задача привратника заключается в том, чтобы удерживать еду в желудке для переваривания. Он расслабляется, когда необходимо пропустить еду в кишечник. Врачам не вполне ясны причины, по которым происходит утолщение, а иногда и закрытие привратника (стеноз), которое блокирует эвакуацию пищи из желудка. Такая закупорка обычно происходит в первые месяц или два жизни.

Факторы риска пилоростеноза

Факторы риска включают

  • Мужской пол (особенно мальчики-первенцы)

  • Родители либо братья и сестры с пилоростенозом.

  • Применение некоторых антибиотиков (например, эритромицина) на протяжении первых недель жизни.

  • Курение во время беременности.

  • Кормление из бутылочки со смесью

Изредка у детей более старшего возраста можно наблюдать непроходимость привратника, вызванную отеком ввиду пептической язвы или редким нарушением, аналогичным пищевой аллергии (например, эозинофильным гастроэнтеритом).

Симптомы гипертрофического пилоростеноза

Симптомы гипертрофического пилоростеноза обычно развиваются у младенца в возрасте от 3 до 6 недель.

У младенцев с пилоростенозом хороший аппетит, и они хорошо едят, но при этом их сильно рвет (рвота «фонтаном») вскоре после кормления. У некоторых младенцев рвота настолько сильная, что происходит обезвоживание и недоедание. Пока обезвоживание не становится тяжелым или дети не начинают значительно недоедать, они чувствуют себя хорошо.

Через несколько дней или недель младенцы постепенно обезвоживаются и теряют вес. На данном этапе у некоторых младенцев белки глаз и кожа становятся желтоватыми (желтуха).

Диагностика гипертрофического пилоростеноза

  • Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

Врач может нащупать в районе живота небольшое уплотнение размером с маслину (увеличение привратника). Иногда, если за младенцем наблюдают после кормления и до рвоты фонтаном, можно увидеть волнообразное сокращение в брюшной полости под названием перистальтический волна. Однако для подтверждения диагноза врач чаще всего проводит ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Врачи могут провести анализы крови, чтобы узнать, есть ли у ребенка обезвоживание и электролитный дисбаланс (метаболический алкалоз) вследствие сильной рвоты.

Лечение гипертрофического пилоростеноза

  • Внутривенное введение жидкости.

  • Хирургическая процедура.

Чтобы не допустить обезвоживания и электролитного дисбаланса, врачи вводят младенцам жидкость в вену (внутривенно).

Затем хирург разрезает утолщенную мышцу для устранения непроходимости желудка, чтобы позволить молочной смеси или грудному молоку войти в тонкую кишку. Эта операция (пилоромиотомия) относительно небольшая, и большинство детей могут употреблять пищу уже на следующий день после процедуры.

Пилоростеноз
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При лечении пилоростеноза хирург разрезает утолщенную мышцу привратника для устранения непроходимости желудка, чтобы позволить молочной смеси или грудному молоку войти в тонкую кишку.
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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.