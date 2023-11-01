Гипертрофический пилоростеноз

Симптомы гипертрофического пилоростеноза обычно развиваются у младенца в возрасте от 3 до 6 недель.

У младенцев с пилоростенозом хороший аппетит, и они хорошо едят, но при этом их сильно рвет (рвота «фонтаном») вскоре после кормления. У некоторых младенцев рвота настолько сильная, что происходит обезвоживание и недоедание. Пока обезвоживание не становится тяжелым или дети не начинают значительно недоедать, они чувствуют себя хорошо.

Через несколько дней или недель младенцы постепенно обезвоживаются и теряют вес. На данном этапе у некоторых младенцев белки глаз и кожа становятся желтоватыми (желтуха).