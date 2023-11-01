Гипертрофический пилоростеноз (обструкция привратника) — это закупорка прохода из желудка вследствие утолщения (гипертрофии) мышцы, находящейся в месте соединения желудка и кишечника.
Утолщенная мышца создает частичную закупорку (обструкцию), которая препятствует прохождению содержимого желудка в тонкий кишечник.
Младенцы хорошо питаются, но их сильно рвет вскоре после употребления еды (рвота «фонтаном»), что может привести к обезвоживанию и недоеданию.
Диагноз основывается на результатах УЗИ брюшной полости.
Обычно эта проблема решается посредством внутривенного вливания жидкости и малой хирургической операции.
Привратник — мышечный сфинктер, расположенный в месте соединения желудка и первой части тонкой кишки (двенадцатиперстная кишка). Как правило, задача привратника заключается в том, чтобы удерживать еду в желудке для переваривания. Он расслабляется, когда необходимо пропустить еду в кишечник. Врачам не вполне ясны причины, по которым происходит утолщение, а иногда и закрытие привратника (стеноз), которое блокирует эвакуацию пищи из желудка. Такая закупорка обычно происходит в первые месяц или два жизни.
Факторы риска пилоростеноза
Факторы риска включают
Мужской пол (особенно мальчики-первенцы)
Родители либо братья и сестры с пилоростенозом.
Применение некоторых антибиотиков (например, эритромицина) на протяжении первых недель жизни.
Курение во время беременности.
Кормление из бутылочки со смесью
Изредка у детей более старшего возраста можно наблюдать непроходимость привратника, вызванную отеком ввиду пептической язвы или редким нарушением, аналогичным пищевой аллергии (например, эозинофильным гастроэнтеритом).
Симптомы гипертрофического пилоростеноза
Симптомы гипертрофического пилоростеноза обычно развиваются у младенца в возрасте от 3 до 6 недель.
У младенцев с пилоростенозом хороший аппетит, и они хорошо едят, но при этом их сильно рвет (рвота «фонтаном») вскоре после кормления. У некоторых младенцев рвота настолько сильная, что происходит обезвоживание и недоедание. Пока обезвоживание не становится тяжелым или дети не начинают значительно недоедать, они чувствуют себя хорошо.
Через несколько дней или недель младенцы постепенно обезвоживаются и теряют вес. На данном этапе у некоторых младенцев белки глаз и кожа становятся желтоватыми (желтуха).
Диагностика гипертрофического пилоростеноза
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
Врач может нащупать в районе живота небольшое уплотнение размером с маслину (увеличение привратника). Иногда, если за младенцем наблюдают после кормления и до рвоты фонтаном, можно увидеть волнообразное сокращение в брюшной полости под названием перистальтический волна. Однако для подтверждения диагноза врач чаще всего проводит ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
Врачи могут провести анализы крови, чтобы узнать, есть ли у ребенка обезвоживание и электролитный дисбаланс (метаболический алкалоз) вследствие сильной рвоты.
Лечение гипертрофического пилоростеноза
Внутривенное введение жидкости.
Хирургическая процедура.
Чтобы не допустить обезвоживания и электролитного дисбаланса, врачи вводят младенцам жидкость в вену (внутривенно).
Затем хирург разрезает утолщенную мышцу для устранения непроходимости желудка, чтобы позволить молочной смеси или грудному молоку войти в тонкую кишку. Эта операция (пилоромиотомия) относительно небольшая, и большинство детей могут употреблять пищу уже на следующий день после процедуры.