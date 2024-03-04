Страбизм — периодическое или постоянное смещение глаза таким образом, что линия взгляда одного глаза направлена не на тот же предмет, на который направлена линия взгляда другого глаза. При отсутствии лечения страбизм может привести к амблиопии (ухудшению зрения) и постоянной потере зрения. Лечение страбизма включает коррекцию аномалий рефракции, повязку или глазные капли для лечения амблиопии и в некоторых случаях хирургическое вмешательство.
Страбизм — это косоглазие.
К причинам относятся аномалии фокусировки (рефракции) и дисбаланс мышц, контролирующих движения глаз.
Симптомы включают двоение и потерю зрения.
Диагноз ставится на основе обследования глаз.
Иногда страбизм проходит сам по себе, но в большинстве случаев требуются очки, контактные линзы или операция.
Косоглазие встречается примерно у 3 % детей. Без лечения около 50% детей с косоглазием теряют зрение из-за амблиопии.
Причины страбизма
В зависимости от причины, косоглазие может появиться в первые месяцы жизни или позднее в детстве.
У детей в возрасте младше 6 месяцев факторы риска развития косоглазия включают в себя семейный анамнез косоглазия, генетические заболевания (такие как синдром Дауна), воздействие лекарственных препаратов или других веществ, которые беременная женщина принимает во время беременности (включая алкоголь), недоношенность, врожденные пороки глаз и церебральный паралич.
У детей в возрасте 6 месяцев или старше косоглазие часто бывает вызвано аномалией рефракции (чрезмерная дальнозоркость [гиперопия]) или дисбалансом в группе мышц, контролирующих положение глаз. Тяжелая потеря зрения в одном глазу (из-за аномалии рефракции или менее распространенных заболеваний, например, катаракты) может вызвать страбизм, препятствуя способности мозга поддерживать правильное расположение глаз. Другие причины включают ретинобластому (один из типов рака глаз); неврологические заболевания, такие как повышение внутричерепного давления, церебральный паралич, расщелина позвоночника и слабость черепных нервов, контролирующих движение глаз; травму головы и вирусную инфекцию головного мозга (энцефалит). Иногда страбизм может возникнуть в результате перелома глазницы, блокирующего движение глаза.
Виды страбизма
Существует несколько видов страбизма. Некоторые виды характеризуются отклонением глаза внутрь (эзотропия или сходящееся косоглазие), а некоторые — отклонением глаза наружу (экзотропия или расходящееся косоглазие). Другие виды характеризуются отклонением глаза вверх (гипертропия) или отклонением глаза вниз (гипотропия). Дефект может быть постоянным (глаз постоянно поворачивается) или периодическим (глаз поворачивается только некоторое время), и может быть легким или тяжелым.
Страбизм: отклонение глаза
Существует несколько видов страбизма. При наиболее распространенном виде косоглазия глаз отклоняется внутрь (эзотропия или сходящееся косоглазие, вверху) или наружу (экзотропия или расходящееся косоглазие, внизу). На этом изображении поражен правый глаз ребенка.
Фория — это невидимый незначительный перекос глаз. Это отклонение легко исправляется мозгом для поддержания внешне правильного положения глаз и слияния изображений из обоих глаз. Таким образом, фории обычно не вызывают симптомов и не нуждаются в лечении, если они не достигают большого размера и не декомпенсируются с последующим двоением зрения (диплопия).
Тропия — постоянное видимое отклонение или смещение одного или обоих глаз. Перемежающимся косоглазием называется периодическое, часто возникающее и плохо контролируемое мозгом отклонение глаза.
Симптомы страбизма
Родители иногда замечают страбизм, потому что ребенок щурится или закрывает один глаз. Дефект можно обнаружить, заметив, что глаза ребенка кажутся расположенными неправильно или не движутся в унисон.
Фория редко вызывает симптомы, если не достигает тяжелой формы. Если фория проявляется симптомами, она обычно вызывает чрезмерное напряжение глаз.
Тропия иногда вызывает симптомы. Маленькие дети часто теряют зрение на один глаз (амблиопия), потому что их мозг подавляет изображение из отклоненного глаза, чтобы избежать путаницы и двоения зрения. У детей старшего возраста для компенсации отклонений глаз может произойти раздвоение зрения, скручивание или спазм шеи (кривошея).
Диагностика страбизма
Обследование глаза;
Иногда визуализирующие исследования
Детей следует периодически обследовать для проверки зрения и выявления косоглазия, начиная с возраста нескольких месяцев. Для обследования зрения у младенца врач светит в глаза, чтобы увидеть, отражается ли свет в том же месте в каждом зрачке.
Детей старшего возраста могут обследовать более тщательно. Их могут попросить распознавать объекты или буквы с одним прикрытым глазом и пройти тест для оценки правильности расположения глаз. Всем детям с косоглазием требуется обследование глазного врача, который специализируется на диагностике и лечении всех типов глазных болезней (офтальмолога). (См. также Обследование глаз).
Детям с параличом черепно-мозговых нервов врачи могут провести диагностическую визуализацию, например, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного или спинного мозга. Кроме того, могут быть проведены анализы крови для выявления генетических заболеваний.
Знаете ли Вы, что...
Лечение страбизма
Лечение амблиопии, при наличии таковой
Очки или контактные линзы
Упражнения для глаз
Хирургическое вмешательство для выравнивания глаз
Если дефект незначительный или периодический, лечение может не потребоваться. Однако при серьезном или прогрессирующем страбизме лечение необходимо.
Лечение косоглазия зависит от его характеристик и причин. Лечение сначала направлено на выравнивание зрения (то есть на коррекцию амблиопии).
Врачи выравнивают зрение, заставляя ребенка использовать более слабый глаз путем накладывания пластыря на более сильный глаз (заклеивание) или использования глазных капель, чтобы размыть зрение в более сильном глазу. Заклеивание более сильного глаза или закапывание в него глазных капель позволяет повысить зрение в более слабом глазу. Однако повязка не является лечением для косоглазия.
Детям с существенной аномалией рефракции врачи обычно назначают ношение очков или контактных линз.
Иногда исправить периодическое косоглазие могут помочь упражнения для глаз.
Если эти нехирургические методы не дают удовлетворительных результатов в выравнивании глаз, то глаза выравнивают хирургическим путем. Хирургическое лечение заключается в расслаблении (рецессии) и натяжении (резекции) глазных мышц. Для этой процедуры детей обычно не госпитализируют. Процедура может вызвать осложнения, наиболее распространенными из которых являются излишняя коррекция (гиперкоррекция) или недостаточная коррекция (недокоррекция) и косоглазие, возникающее повторно в более позднем возрасте. В редких случаях после процедуры у детей может развиться инфекция, чрезмерное кровотечение или потеря зрения.
Прогноз при страбизме
Страбизм не следует игнорировать или предполагать, что оно пройдет само собой. При возникновении амблиопии и отсутствии ее немедленного лечения может развиваться необратимая потеря зрения. У детей, проходящих лечение в более позднем возрасте, зрение может улучшиться, но после полного созревания зрительной системы (обычно к возрасту 8 лет) ответ на лечение минимальный. Как следствие все дети должны проходить периодическую формальную проверку зрения в дошкольном возрасте.
Хирургическая коррекция косоглазия является успешной в более чем 80 % случаев. Около 20 % детей нуждаются в другой хирургической процедуре.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Детский глазной фонд Американской ассоциации детской офтальмологии и лечения косоглазия (Children's Eye Foundation of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus [AAPOS]): практическая информация о профилактике, обнаружении, исследованиях и обучении для защиты зрения детей