Существует несколько видов страбизма. Некоторые виды характеризуются отклонением глаза внутрь (эзотропия или сходящееся косоглазие), а некоторые — отклонением глаза наружу (экзотропия или расходящееся косоглазие). Другие виды характеризуются отклонением глаза вверх (гипертропия) или отклонением глаза вниз (гипотропия). Дефект может быть постоянным (глаз постоянно поворачивается) или периодическим (глаз поворачивается только некоторое время), и может быть легким или тяжелым.

Страбизм: отклонение глаза

Страбизм (эзотропия) Скрыть подробности На этой фотографии показан ребенок с косоглазием, называемым эзотропией. Левый глаз ребенка поворачивается внутрь к правому глазу. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Фория — это невидимый незначительный перекос глаз. Это отклонение легко исправляется мозгом для поддержания внешне правильного положения глаз и слияния изображений из обоих глаз. Таким образом, фории обычно не вызывают симптомов и не нуждаются в лечении, если они не достигают большого размера и не декомпенсируются с последующим двоением зрения (диплопия).

Тропия — постоянное видимое отклонение или смещение одного или обоих глаз. Перемежающимся косоглазием называется периодическое, часто возникающее и плохо контролируемое мозгом отклонение глаза.