Ретинопатия недоношенных — это заболевание недоношенных детей, при котором мелкие кровеносные сосуды в задней части глаза (сетчатке) не растут нормально.

Ретинопатия недоношенных в значительной степени связана с преждевременными родами, большинство случаев происходит у младенцев, которые родились до истечения 30 недель развития в матке.

В наиболее тяжелых случаях быстрый аномальный рост мелких кровеносных сосудов может привести к отслоению сетчатки глаза и потере зрения.

Поскольку у таких новорожденных отсутствуют симптомы, диагноз зависит от тщательного обследования окулистом (офтальмологом).

Если заболевание тяжелое, новорожденному необходимо лечение лазером или инъекции бевацизумаба.

Это заболевание обычно имеет легкую степень и проходит без лечения, но ребенок должен наблюдаться у офтальмолога до тех пор, пока рост кровеносных сосудов не станет зрелым.

Сетчатка — это прозрачная светочувствительная структура на задней поверхности глаза. Кровеносные сосуды в сетчатке начинают расти у плода примерно через 18–20 недель развития в матке и продолжают расти, пока плод не будет доношен. У младенцев, которые родились глубоко недоношенными, рост кровеносных сосудов, питающих сетчатку, может на какое-то время прекратиться. Когда рост возобновляется, это происходит в дезорганизованной форме. Во время дезорганизованного быстрого роста мелкие кровеносные сосуды могут кровоточить. В наиболее тяжелых случаях этот процесс, в конечном счете, может привести к отслоению сетчатки от задней части глаза и тяжелой потере зрения.

Внешний вид сетчатки

У недоношенных детей риск ретинопатии повышается при наличии серьезных заболеваний, таких как инфекции, кровоизлияние в головной мозг или заболевания легких (такие как бронхолегочная дисплазия) или низкой массы тела при рождении. Недоношенные дети, которые получают кислород в течение длительного времени (например, из-за незрелых легких), также подвержены повышенному риску.

Диагностика ретинопатии недоношенных Обследование глаз Ретинопатия недоношенных не вызывает симптомов, поэтому диагноз зависит от тщательного обследования задней части глаз офтальмологом (врачом, который специализируется на оценке и лечении всех типов глазных болезней). Поэтому офтальмолог регулярно обследует глаза у всех недоношенных новорожденных весом менее 1500 граммов при рождении или которые находились в матке менее 30 недель. Обследование глаз, по мере необходимости, проводится каждые 1–3 недели до завершения роста кровеносных сосудов в сетчатке. Обследования глаз у новорожденных с тяжелой формой ретинопатии необходимо проводить по крайней мере один раз в год на протяжении всей их жизни. При раннем обнаружении отслоение сетчатки можно лечить с помощью хирургического вмешательства, чтобы попытаться предотвратить потерю зрения в пораженном глазу.

Лечение ретинопатии недоношенных Лазерная фотокоагуляция

Бевацизумаб В очень тяжелых случаях ретинопатии недоношенных проводится лечение в виде лазерной фотокоагуляции внешней части сетчатки. При этом методе лечения для остановки аномального роста кровеносных сосудов и снижения риска отслоения сетчатки и потери зрения используется лазерный луч. Также возможно введение лекарственного препарата под названием бевацизумаб для прекращения аномального роста кровеносных сосудов в сетчатке. Если ретинопатия недоношенных приводит к частичному или полному отслоению сетчатки, иногда проводится хирургическое вмешательство для присоединения сетчатки и предотвращения дальнейшей потери зрения.

Прогноз при ретинопатии недоношенных Ретинопатия недоношенных обычно легкая и проходит спонтанно. Однако у незначительной доли младенцев с этим нарушением весом менее 1 килограмма при рождении заболевание протекает в тяжелой форме и прогрессирует, вызывая отслоение сетчатки и потерю зрения в течение 2–12 месяцев после родов. Дети с вылеченной ретинопатией недоношенных подвергаются большему риску развития других проблем с глазами, таких как близорукость (миопия), косоглазие и амблиопия. У небольшого числа детей с умеренной, вылеченной ретинопатией недоношенных остаются рубцы на сетчатке и в более позднем возрасте они подвергаются риску отслоения сетчатки. Редко могут наблюдаться глаукома и катаракта.

Профилактика ретинопатии недоношенных У недоношенных новорожденных, нуждающихся в кислороде, тщательно контролируется уровень кислорода для того, чтобы использовать наименьшее необходимое количество кислорода. Уровень кислорода можно опосредованно контролировать с помощью пульсоксиметра (наружный датчик, который измеряет уровень кислорода в крови, проходящей через палец руки или ноги).