Инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), и инфекция, вызванная метапневмовирусом человека

Респираторно-синцитиальный вирус и метапневмовирус человека вызывают инфекцию верхних, а иногда и нижних дыхательных путей.
Респираторно-синцитиальный вирус является очень распространенной причиной респираторных инфекций у младенцев и детей младшего возраста.
Метапневмовирус человека похож на респираторно-синцитиальный вирус, но это отдельный вирус.
Типичные симптомы включают насморк, повышенную температуру, кашель и свистящие хрипы, а тяжелая инфекция может привести к респираторному дистрессу.
Диагноз ставится на основе симптомов и их появлении в ожидаемые времена года.
При необходимости дают кислород.
Соответствующим детям для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции назначают нирсевимаб (или паливизумаб, если нирсевимаб недоступен).
респираторно-синцитиальный вирус (РСВ);
РСВ является очень распространенной причиной инфекции дыхательных путей, особенно у детей. Инфекцию переносят почти все дети к возрасту 4 лет, многие в первый год жизни. Стойкий иммунитет после болезни не развивается, поэтому повторное заражение встречается часто, хотя обычно переносится легче. Вспышки обычно возникают зимой и ранней весной.
В Соединенных Штатах Америки РСВ является наиболее частой причиной заболевания нижних дыхательных путей у младенцев и причиной от 58 000 до 80 000 госпитализаций у детей в возрасте до 5 лет ежегодно.
Инфекция часто распространяется с заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающегося заложенностью носа и повышением температуры, на нижние дыхательные пути, наиболее часто вызывая бронхит и иногда пневмонию, которые сопровождаются кашлем и затруднением дыхания. Позже инфекции обычно поражают только верхние дыхательные пути. Существует более высокая вероятность, что у детей, которые болели бронхиолитом, в более старшем возрасте диагностируют астму.
Высокий риск развития тяжелой болезни имеют дети с серьезными основными заболеваниями (например, врожденными заболеваниями сердца, астмой, кистозным фиброзом, нервно-мышечными заболеваниям или ослабленной иммунной системой) или недоношенные, а также дети в возрасте до 6 месяцев.
Дети старшего возраста и взрослые также могут быть инфицированы РСВ, а у более пожилых людей может развиться пневмония.
Метапневмовирус человека (МПВч)
МПВч — это похожий, но отдельный вирус.
МПВч возникает с той же сезонностью, что и РСВ, но заражает меньшее количество детей.
Симптомы РСВ и МПВч
РСВ и МПВч имеют одинаковые симптомы. Насморк и повышение температуры начинаются через 3-5 дней после инфицирования. Если инфекция прогрессирует, у детей также может развиться кашель, свистящие хрипы и одышка.
У детей младше 6 месяцев первым симптомом РСВ может быть период остановки дыхания (апноэ).
У некоторых детей, обычно младенцев, развивается тяжелый респираторный дистресс, а некоторые умирают.
У детей старшего возраста и здоровых взрослых болезнь обычно протекает в легкой форме и может проявляться только как обычная простуда.
Диагностика РСВ и МПВч
Обследование врачом;
Врачи обычно подозревают инфекцию, вызванную РСВ (и, возможно, МПВч), у младенцев младшего возраста и у детей, которые болеют бронхитом или пневмонией во время сезона РСВ или во время вспышки заболевания. Анализы, кроме случаев, когда врачи пытаются выявить вспышку заболевания или когда требуется госпитализация, обычно не делают.
При необходимости, оценка образцов выделений из носа для выявления вируса проводится с помощью экспресс-анализа на антигены, исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или, иногда, бактериального посева.
Лечение РСВ и МПВч
Кислород при затрудненном дыхании
Детей, у которых наблюдаются затруднения дыхания, госпитализируют. В зависимости от состояния врачи могут лечить их кислородом и введением жидкостей в вену (см. лечение бронхиолита).
Большинство детей не нуждаются в госпитализации. Лечение в домашних условиях главным образом направлено на уменьшение тяжести симптомов. Например, детям могут назначать обезболивающие препараты и жидкости для профилактики обезвоживания. Родители должны осуществлять тщательное наблюдение за детьми для выявления признаков серьезных нарушений дыхания или обезвоживания.
Применение рибавирина (противовирусный препарат) больше не рекомендуется за исключением детей с тяжелым иммунодефицитом.
Профилактика РСВ и МПВч
Соблюдение правил гигиены
Нирсевимаб (или паливизумаб, если нирсевимаб недоступен)
Вакцина против РСВ для беременных
Важным способом профилактики является соблюдение правил гигиены. Больной ребенок и члены его семьи должны часто мыть руки. В целом, более тесный физический контакт (например, объятия, прижимание или сон в одной кровати) с больным ребенком повышает риск заражения других членов семьи. Родители должны сбалансировать этот риск с необходимостью успокоить больного ребенка.
Нирсевимаб и паливизумаб — это два препарата, которые содержат антитела против РСВ. Эти лекарственные препараты доступны в Соединенных Штатах Америки для профилактики РСВ у младенцев и маленьких детей. Предпочтительным препаратом является нирсевимаб, но он может быть недоступен некоторым младенцам из-за ограничений в поставках. Если это невозможно, некоторые младенцы и дети должны получать паливизумаб. Нирсевимаб не нужен большинству младенцев, если их мать во время беременности получила вакцину против РСВ.
Нирсевимаб рекомендуется следующим детям:
всем младенцам в возрасте до 8 месяцев, родившимся до начала сезона РСВ или вступающим в свой первый сезон заболеваемости РСВ (обычно с октября по конец марта на большей части континентальной части Соединенных Штатов Америки);
детям в возрасте от 8 до 19 месяцев, которые подвергаются более высокому риску тяжелого течения заболевания в случае заражения РСВ и у которых начинается второй сезон заболеваемости РСВ.
Нирсевимаб следует вводить незадолго до начала сезона РСВ. Младенцы, которые не получили инъекцию в начале сезона, могут получить одну инъекцию в любое время года.
Нирсевимаб можно ввести до выписки новорожденного из больницы. Его можно вводить одновременно с другими стандартными детскими вакцинами.
Паливизумаб назначают только в том случае, если нирсевимаб недоступен. Этот препарат вводится в виде серии инъекций в течение сезона РСВ.
Для пожилых людей доступны две вакцины для профилактики РСВ. В августе 2023 года одна из этих вакцин была одобрена для применения у беременных женщин на 32–36 неделе беременности. Введение вакцины во время беременности помогает защитить новорожденного от РСВ в течение приблизительно 6 месяцев после рождения, поскольку защитные антитела передаются от матери к плоду через плаценту. Эти вакцины еще не одобрены для применения у детей.
На сегодняшний день вакцины для профилактики МПВч не существует.