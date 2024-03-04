Инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), и инфекция, вызванная метапневмовирусом человека

РСВ является очень распространенной причиной инфекции дыхательных путей, особенно у детей. Инфекцию переносят почти все дети к возрасту 4 лет, многие в первый год жизни. Стойкий иммунитет после болезни не развивается, поэтому повторное заражение встречается часто, хотя обычно переносится легче. Вспышки обычно возникают зимой и ранней весной.

В Соединенных Штатах Америки РСВ является наиболее частой причиной заболевания нижних дыхательных путей у младенцев и причиной от 58 000 до 80 000 госпитализаций у детей в возрасте до 5 лет ежегодно.

Инфекция часто распространяется с заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающегося заложенностью носа и повышением температуры, на нижние дыхательные пути, наиболее часто вызывая бронхит и иногда пневмонию, которые сопровождаются кашлем и затруднением дыхания. Позже инфекции обычно поражают только верхние дыхательные пути. Существует более высокая вероятность, что у детей, которые болели бронхиолитом, в более старшем возрасте диагностируют астму.

Высокий риск развития тяжелой болезни имеют дети с серьезными основными заболеваниями (например, врожденными заболеваниями сердца, астмой, кистозным фиброзом, нервно-мышечными заболеваниям или ослабленной иммунной системой) или недоношенные, а также дети в возрасте до 6 месяцев.

Дети старшего возраста и взрослые также могут быть инфицированы РСВ, а у более пожилых людей может развиться пневмония.