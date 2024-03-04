Бронхиолит — это вирусная инфекция, которая поражает нижние дыхательные пути у младенцев и маленьких детей в возрасте до 24 месяцев.

Бронхиолит обычно вызывается вирусами.

Симптомы: насморк, повышенная температура, кашель, свистящие хрипы и затрудненное дыхание.

Диагноз ставится на основании симптомов и результатов физикального обследования.

Лечение — это прежде всего обеспечение ребенка во время болезни жидкостями и, иногда, кислородом.

Большинство детей поправляются дома и выздоравливают в течение нескольких дней, а некоторым необходима госпитализация.

Дыхательные пути напоминают перевернутое вверх ногами дерево. Ствол — это дыхательное горло (трахея), которая разветвляется на крупные дыхательные пути под названием бронхи. Сами по себе бронхи многократно разветвляются на более мелкие дыхательные пути и заканчиваются самыми мелкими дыхательными путями, которые называются бронхиолами. Диаметр бронхиол составляет всего полмиллиметра. Их стенки имеют тонкий круговой слой гладких мышц, который может расслабляться или сокращаться, изменяя таким образом размер дыхательных путей.

Бронхиолит обычно возникает у детей младше 24 месяцев и наиболее распространен среди младенцев в возрасте 2–6 месяцев. Ежегодно во всем мире диагноз бронхиолита ставят 150 миллионам детей. Некоторых из этих детей госпитализируют.

Бронхиолит часто развивается во время эпидемий и обычно зимой. В северном полушарии большинство случаев приходится на период с декабря по февраль. В южном полушарии большинство случаев приходится на период с мая по июль.

Причины бронхиолита Бронхиолит чаще всего бывает вызван следующими инфекциями: респираторно-синцитиальный вирус (РСВ);

Вирус обычной простуды (риновирус)

Вирус парагриппа и другие вирусы Инфекция, вызванная любым их этих вирусов, приводит к воспалению дыхательных путей. Воспаление вызывает сужение дыхательных путей, препятствуя потоку воздуха в легкие и из легких. В тяжелых случаях у детей бывает низкий уровень кислорода в крови. Инфекция может встречаться чаще или быть более серьезной среди младенцев, матери которых курят сигареты, особенно те, которые курили во время беременности. Родители и старшие братья и сестры могут быть заражены тем же вирусом, но у них вирус обычно вызывает только простуду легкой степени.

Симптомы бронхиолита Бронхиолит начинается с симптомов простуды — насморка, чиханья, небольшого повышения температуры и небольшого кашля. Через несколько дней у некоторых детей развивается затрудненное дыхание с увеличением частоты дыхания и усугублением кашля. Обычно у детей наблюдается высокочастотный звук на выдохе (свистящие хрипы). У большинства новорожденных симптомы незначительны. Даже несмотря на то, что младенцы могут дышать несколько быстро и тяжело, они находятся в сознании, довольны и хорошо кушают. При тяжелом течении болезни младенцы дышат быстро и неглубоко, напрягая дыхательные мышцы, при этом у них раздуваются ноздри. Они выглядят капризными и нервными, у них может наступить обезвоживание из-за рвоты и затруднений при питье. Обычно повышена температура, но не всегда. Более чем у половины детей в возрасте от 3 до 18 месяцев также развивается инфекция уха. У недоношенных младенцев и младенцев младше 2 месяцев иногда отмечаются эпизоды остановки дыхания (апноэ). В очень тяжелых и необычных случаях у детей в этих группах может появиться синюшная или сероватая окраска вокруг рта (цианоз) из-за недостатка кислорода.

Диагностика бронхиолита Обследование врачом;

Пульсоксиметрия

иногда мазок слизи или рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Врачи ставят диагноз бронхиолита на основании симптомов и результатов физикального обследования. Врачи измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, который прикрепляется к пальцу (пульсоксиметрия). В тяжелых случаях врачи иногда берут мазок слизи глубоко из носа, чтобы попытаться определить вирус в лаборатории. Может быть проведено рентгенологическое исследование органов грудной клетки или другие лабораторные исследования.

Лечение бронхиолита В домашних условиях прием жидкостей внутрь;

в условиях больницы кислородотерапия и внутривенное введение жидкостей. Лечение в домашних условиях Большинство детей могут получать лечение на дому — показано обильное питье и покой. Во время болезни необходимо часто давать небольшие порции чистой жидкости. Ухудшение затрудненности дыхания, синюшный или сероватый оттенок кожи, утомляемость и обезвоживание указывают на то, что ребенка необходимо госпитализировать. Дети, имеющие врожденное заболевание сердца или легких либо нарушения иммунной системы, могут быть госпитализированы ранее, поскольку риск тяжелого течения бронхиолита у них намного выше. Лечение в больнице В больнице уровни кислорода контролируются с помощью датчика, прикрепленного к пальцу руки или ноги, а кислород подают через кислородную палатку, назальный зонд (канюлю) или лицевую маску (см. Подача кислорода). В редких случаях для облегчения дыхания может потребоваться аппарат ИВЛ (аппарат искусственного дыхания, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них). Если ребенок не может выпить достаточное количество жидкости, ее вводят внутривенно. Можно попробовать ингаляционные лекарственные препараты, которые расширяют дыхательные пути (бронхолитики). Хотя эти лекарственные препараты ослабляют свистящие хрипы и уменьшают сужение дыхательных путей, вызванные астмой, их эффективность при лечении бронхиолита сомнительна. У некоторых детей могут быть эффективны кортикостероиды (для подавления воспаления). Врачи больше не используют противовирусный препарат рибавирин (применялся с помощью небулайзера), исключение составляют только дети с крайне слабой иммунной системой и тяжелой инфекцией. Антибиотики не помогают, кроме случаев, когда у ребенка также имеет место бактериальная инфекция. Профилактика Нирсевимаб и паливизумаб — это два препарата, которые содержат антитела против РСВ. Эти лекарственные препараты доступны в Соединенных Штатах Америки для профилактики РСВ у младенцев и маленьких детей.