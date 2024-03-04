Астма у детей

Врачам не до конца понятно, почему у некоторых детей развивается астма, но ряд факторов риска является общепризнанным:

наследственные и пренатальные факторы;

воздействие аллергенов;

Вирусные инфекции

Диета

При наличии астмы у одного или обоих родителей, риск астмы у их детей увеличивается. У детей, матери которых курили во время беременности, риск развития астмы моет быть выше. Астма также связана с другими факторами, связанными с матерью, такими как молодой возраст матери, плохое питание матери и отсутствие грудного вскармливания. Недоношенность и низкая масса тела при рождении также являются факторами риска.

В США у детей, проживающих в городе, риск развития астмы выше, особенно если они принадлежат к более низкой социально-экономической группе. Несмотря на то, что это недостаточно изучено, полагают, что плохие жилищные условия, больший потенциальный контакт с пусковыми механизмами и меньший доступ к медицинским услугам способствуют повышению частоты случаев заболевания астмой в этих группах. В Соединенных Штатах Америки астма в более высоком процентном выражении поражает детей пуэрториканского происхождения и детей негроидной расы нелатиноамериканского происхождения.

У детей, которые подвергаются воздействию высокой концентрации определенных аллергенов, таких как пылевые клещи или экскременты тараканов, в раннем возрасте астма развивается чаще. Тем не менее, врачи заметили, что астма чаще встречается у детей, живущих в очень чистой, стерильной среде, где они подвергаются воздействию меньшего количества инфекционных заболеваний, чем дети, живущие в среде, где они подвергаются воздействию большего количества инфекционных заболеваний. Таким образом, врачи считают, что, возможно, воздействие определенных веществ и инфекции, перенесенные в детстве, помогают иммунной системе детей научиться не слишком остро реагировать на пусковые механизмы.

Большинство детей, испытывающих приступ астмы или госпитализированных по поводу астмы, имеют вирусную инфекцию (обычно риновирусную инфекцию или обычную простуду). У детей, которые в раннем возрасте болеют бронхиолитом, при последующих вирусных инфекциях часто наблюдается свистящее дыхание. Свистящие хрипы могут изначально интерпретироваться как астма, но у этих детей риск развития астмы в подростковом возрасте не выше, чем у других.

Диета может быть фактором риска. Дети, не получающие достаточное количество витаминов С и Е, а также омега-3 жирных кислот или страдающие ожирением, могут подвергаться более высокому риску развития астмы.