Астма у детей

Астма является рецидивирующим воспалительным заболеванием легких, при котором определенные стимулы (пусковые механизмы) вызывают воспаление дыхательных путей и провоцируют их временное сужение, что приводит к затрудненному дыханию.
Факторы, провоцирующие приступы астмы, включают вирусные инфекции, домашних питомцев, дым, духи, пыльцу, плесень и пылевых клещей.
Симптомы астмы: свистящие хрипы, кашель, одышка, сдавление в груди и затрудненное дыхание.
Диагноз устанавливается на основе повторяющихся эпизодов свистящих хрипов у ребенка, заболевания астмой в семейном анамнезе и иногда на основе результатов анализов для определения функции легких.
Лечение включает бронхолитики и ингаляционные кортикостероиды.
Многие дети со свистящими хрипами в детстве не страдают астмой в более позднем возрасте.
Симптомы астмы часто можно предотвратить, избегая провоцирующих факторов.
(См. также Астма у взрослых).
Несмотря на то, что астма может развиться в любом возрасте, наиболее часто она начинается в детстве, особенно в первые 5 лет жизни. У некоторых детей астма продолжается и во взрослом возрасте. У других детей астма проходит. Иногда дети, у которых врачи подозревали астму, в действительности имели другое заболевание, которое вызывало схожие симптомы (см. Свистящие хрипы у младенцев и детей младшего возраста).
Астма — одно из самых распространенных хронических заболеваний детского возраста, которым страдает примерно 6 миллионов детей в Соединенных Штатах Америки. Она возникает чаще у мальчиков до полового созревания, а у девочек после полового созревания. Астма является основной причиной госпитализации детей и является хроническим заболеванием номер один, которое приводит к пропуску занятий в школе.
Большинство детей с астмой могут участвовать в обычной детской деятельности, за исключением периодов обострения. Меньшее количество детей страдает астмой умеренной или тяжелой степени, и им необходимо ежедневно принимать лекарственные препараты для профилактики обострений, чтобы иметь возможность участвовать в занятиях спортом и играх.
Пусковые механизмы астмы у детей
По неизвестным причинам дети с астмой реагируют на определенные стимулы (пусковые механизмы) не так, как здоровые дети. Дети, страдающие астмой, могут иметь определенные гены, которые могут обусловливать их большую склонность реагировать на определенные провоцирующие факторы. У большинства детей с астмой родители, братья, сестры или другие родственники также страдают астмой — это свидетельствует о том, что в развитии астмы играет роль генетика.
Существует много потенциальных пусковых механизмов, но большинство детей реагирует лишь на некоторые. У некоторых детей невозможно определить конкретные пусковые механизмы, которые вызывают обострения.
Пусковые механизмы приводят к схожей реакции. Определенные клетки в дыхательных путях выделяют химические вещества. Эти вещества:
вызывают воспаление и отек дыхательных путей;
стимулируют сокращение мышечных клеток в стенках дыхательных путей;
увеличивают выработку слизи в дыхательных путях.
Все эти реакции способствуют внезапному сужению дыхательных путей (приступ астмы). У большинства детей между приступами астмы дыхательные пути приходят в нормальное состояние. Повторная стимуляция этими химическими веществами увеличивает выработку слизи в дыхательных путях, вызывает отслаивание клеток, выстилающих дыхательные пути, и увеличение размера мышечных клеток в стенках дыхательных путей.
Распространенные пусковые механизмы астмы
Пусковые механизмы
Примеры
аллергены;
Пылевые или домашние клещи, плесневые грибки, пыльца, шерсть животных, экскременты тараканов, домашние питомцы и перья
физическая нагрузка.
В особенности физическая нагрузка в условиях холодного или сухого воздуха
раздражители;
Курение (в том числе пассивное), духи, древесный дым, чистящие средства, ароматические свечи, загрязненный воздух, сильные запахи и раздражающие газы
Вирусные респираторные инфекции*
У детей младшего возраста: Инфекции, вызываемые респираторным синцитиальным вирусом, риновирусом, вирусом парагриппа
У детей старшего возраста: Инфекции верхних дыхательных путей (особенно риновирусные) и пневмония
Иное
Эмоции (такие как тревожность, гнев и возбуждение)
Аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
* Вирусные инфекции являются наиболее распространенными пусковыми механизмами астмы у детей.
Факторы риска развития астмы у детей
Врачам не до конца понятно, почему у некоторых детей развивается астма, но ряд факторов риска является общепризнанным:
наследственные и пренатальные факторы;
воздействие аллергенов;
Вирусные инфекции
Диета
При наличии астмы у одного или обоих родителей, риск астмы у их детей увеличивается. У детей, матери которых курили во время беременности, риск развития астмы моет быть выше. Астма также связана с другими факторами, связанными с матерью, такими как молодой возраст матери, плохое питание матери и отсутствие грудного вскармливания. Недоношенность и низкая масса тела при рождении также являются факторами риска.
В США у детей, проживающих в городе, риск развития астмы выше, особенно если они принадлежат к более низкой социально-экономической группе. Несмотря на то, что это недостаточно изучено, полагают, что плохие жилищные условия, больший потенциальный контакт с пусковыми механизмами и меньший доступ к медицинским услугам способствуют повышению частоты случаев заболевания астмой в этих группах. В Соединенных Штатах Америки астма в более высоком процентном выражении поражает детей пуэрториканского происхождения и детей негроидной расы нелатиноамериканского происхождения.
У детей, которые подвергаются воздействию высокой концентрации определенных аллергенов, таких как пылевые клещи или экскременты тараканов, в раннем возрасте астма развивается чаще. Тем не менее, врачи заметили, что астма чаще встречается у детей, живущих в очень чистой, стерильной среде, где они подвергаются воздействию меньшего количества инфекционных заболеваний, чем дети, живущие в среде, где они подвергаются воздействию большего количества инфекционных заболеваний. Таким образом, врачи считают, что, возможно, воздействие определенных веществ и инфекции, перенесенные в детстве, помогают иммунной системе детей научиться не слишком остро реагировать на пусковые механизмы.
Большинство детей, испытывающих приступ астмы или госпитализированных по поводу астмы, имеют вирусную инфекцию (обычно риновирусную инфекцию или обычную простуду). У детей, которые в раннем возрасте болеют бронхиолитом, при последующих вирусных инфекциях часто наблюдается свистящее дыхание. Свистящие хрипы могут изначально интерпретироваться как астма, но у этих детей риск развития астмы в подростковом возрасте не выше, чем у других.
Диета может быть фактором риска. Дети, не получающие достаточное количество витаминов С и Е, а также омега-3 жирных кислот или страдающие ожирением, могут подвергаться более высокому риску развития астмы.
Симптомы астмы у детей
По мере сужения дыхательных путей во время приступа астмы у ребенка развивается затрудненное дыхание, стеснение в груди и кашель, который обычно сопровождается свистящими хрипами. Свистящие хрипы — это высокий свистящий звук, который слышен при выдохе.
Но не все приступы астмы вызывают свистящие хрипы. Астма легкой степени, особенно у очень маленьких детей, может выражаться только кашлем. Некоторые дети старшего возраста с астмой легкой степени, как правило, кашляют только во время физической нагрузки или при контакте с холодным воздухом.
При тяжелом приступе дыхание заметно затрудняется, свистящие хрипы обычно становятся громче, ребенок дышит быстрее и с большим усилием и ребра выпячиваются при вдохе. Во время очень тяжелых приступов ребенок ловит воздух ртом и сидит прямо, наклонившись вперед. Кожа потная и бледная или имеет синеватый оттенок. У детей с частыми тяжелыми приступами иногда наблюдается замедление роста, но к зрелому возрасту их рост обычно не отличается от других детей.
При очень тяжелом приступе астмы свистящее дыхание у детей может отсутствовать, поскольку поступает слишком мало воздуха даже для возникновения звука.
Диагностика астмы у детей
Свистящие хрипы и астма или аллергии в семейном анамнезе;
Иногда аллергопробы
иногда исследование функции внешнего дыхания.
Врач подозревает астму у ребенка с рецидивирующими эпизодами свистящих хрипов, особенно если известно, что родственники страдают астмой или аллергиями. Тем не менее, астма является лишь одной из нескольких причин свистящих хрипов.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки редко бывает необходима для диагностирования астмы у детей. Рентгенологическое исследование обычно делают, только если врач считает, что симптомы у ребенка могут быть вызваны другим заболеванием, например, пневмонией. Иногда врачи делают аллергопробы, которые помогают определить потенциальные триггеры.
Детей с частыми эпизодами свистящих хрипов могут также обследовать на предмет выявления других расстройств, например, муковисцидоза или гастроэзофагеального рефлюкса. Дети более старшего возраста иногда проходят тесты, которые применяются для определения функции легких (исследование функции внешнего дыхания). Однако у большинства детей между обострениями легкие функционируют нормально.
У детей старшего возраста или подростков с подтвержденной астмой для оценки степени сужения дыхательных путей часто используют пикфлоуметр (небольшое портативное устройство для измерения скорости выдыхания воздуха). Это устройство можно использовать в домашних условиях. Врачи и родители могут использовать это измерение для оценки состояния ребенка во время приступа и между приступами. Детям с подтвержденной астмой рентгенологическое исследование во время приступа проводят только в случае, если врач подозревает другое заболевание, например, пневмонию или спадение легкого.
Лечение астмы у детей
При острых приступах бронхолитические средства и иногда кортикостероиды
При хронической астме ингаляционные кортикостероиды (иногда в сочетании с бронхолитиками) и, возможно, модификаторы лейкотриенов и/или кромолин
Лечение проводится для купирования внезапных (острых) приступов и иногда для предупреждения приступов.
Дети с легкими нечастыми приступами обычно принимают лекарственные препараты только во время приступа. Дети с более частыми или тяжелыми приступами также должны принимать лекарственные препараты, даже когда у них нет приступов. В зависимости от частоты и тяжести приступов используются различные лекарственные препараты. Дети с редкими и не очень тяжелыми приступами для профилактики приступов обычно ежедневно принимают низкие дозы ингаляционного кортикостероида или модификатора лейкотриенов (монтелукаст или зафирлукаст). Эти лекарственные препараты уменьшают воспаление, блокируя выделение химических веществ, которые вызывают воспаление дыхательных путей.
Острые приступы (обострения)
Лечение острого приступа астмы включает следующее:
расширение дыхательных путей (бронходилатация);
снятие воспаления.
Различные ингаляционные препараты расширяют дыхательные пути (бронхолитики, см. Лечение приступов астмы). Типичными примерами являются альбутерол и ипратропий. Врачи не рекомендуют использовать бронхолитики длительного действия, например, салметерол и формотерол, как единственный метод лечения детей.
Дети и подростки должны использовать дозирующие ингаляторы со спейсером или клапанной камерой (см. рисунок Как пользоваться дозирующим ингалятором со спейсером). Спейсер оптимизирует доставку лекарственного препарата в легкие и сводит к минимуму вероятность побочных эффектов.
Младенцы и дети младшего возраста иногда могут использовать ингалятор и спейсер, если прилагается маска подходящего размера для младенца.
Дети, которые не могут использовать ингаляторы, могут получать ингаляционные препараты дома через маску, подсоединенную к небулайзеру (небольшое устройство, которое распыляет лекарственный препарат с помощью сжатого воздуха). Ингаляторы и небулайзеры одинаково эффективно доставляют лекарственные препараты, но большинство родителей считают, что ингалятор и спейсер более удобны и просты в использовании.
Альбутерол также можно принимать перорально, но этот способ является менее эффективным и имеет больше побочных эффектов, чем ингаляция, и обычно используется только у младенцев, у которых нет небулайзера и которые слишком малы, чтобы использовать ингалятор. Дети с умеренно тяжелыми приступами также могут принимать кортикостероиды перорально или в виде инъекций.
Детей с очень тяжелыми приступами лечат в больнице бронхолитиками с помощью ингалятора или небулайзера, вначале по крайней мере каждые 20 минут. У детей с очень тяжелыми приступами, если эффективность ингаляционных препаратов проявляется недостаточно быстро, врачи иногда используют инъекции эпинефрина или тербуталина (бронхолитиков). Детям с тяжелыми приступами обычно внутривенно вводятся кортикостероиды.
Как пользоваться дозирующим ингалятором со спейсером
Хроническая астма
Лечение хронической астмы включает:
Ежедневное применение ингаляционных кортикостероидов и, возможно, других лекарственных препаратов, контролирующих воспаление
Использование ингалятора перед физической нагрузкой
Младенцы и дети до 5 лет, которые нуждаются в лечении чаще 2 раз в неделю, которые страдают более стойкой астмой или которые подвергаются риску частных или более тяжелых приступов, должны ежедневно получать противовоспалительные препараты с ингаляционными кортикостероидами. Эти дети также могут получать дополнительные лекарственные препараты, такие как модификатор лейкотриена (монтелукаст или зафирлукаст), длительно действующий бронхолитический препарат (в комбинированном ингаляторе всегда смешивается с ингаляционным кортикостероидом) или кромолин. Для достижения оптимального контроля симптомов астмы у ребенка и профилактики тяжелых приступов дозу лекарственных препаратов со временем увеличивают или снижают. Если эти лекарственные препараты не предотвращают возникновение тяжелые приступы, ребенку может понадобиться пероральный прием кортикостероидов. Детей старше 5 лет и подростков с астмой можно лечить так же, как взрослых (см. Лечение приступов астмы).
Дети, которые испытывают приступы во время физических нагрузок, обычно принимают дозу ингаляционного бронхолитика незадолго до начала таких нагрузок.
Дети, у которых бронхиальная астма спровоцирована аспирином или другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), должны исключить использование этих лекарственных препаратов. Однако эта реакция у детей возникает крайне редко.
Поскольку астма является длительным заболеванием и есть разные способы лечения, врачи проводят работу с родителями и детьми, чтобы убедиться, что они с максимальной полнотой разбираются в особенностях заболевания. Подростки и зрелые дети младшего возраста, чтобы улучшить соблюдение режима лечения, должны участвовать в разработке своего собственного плана лечения астмы и постановке собственных целей терапии. Родители и дети должны узнать, как определить степень тяжести приступа, когда принимать лекарственные препараты и использовать пикфлоуметр, когда вызывать врача, а когда ехать в больницу.
Родители и врачи должны сообщить школьным медсестрам, воспитателям детского сада и другим соответствующим взрослым о заболевании ребенка и лекарственных препаратах, которые он принимает. Некоторым детям могут разрешить при необходимости пользоваться ингалятором в школе, а другие должны находиться под контролем школьной медсестры.
Прогноз при астме у детей
Многие дети перерастают заболевание астмой. Однако у 1 из 4 детей либо продолжают происходить приступы астмы, либо симптомы астмы проходят и снова возвращаются (это называется рецидивом) в более старшем возрасте. Дети с астмой тяжелой степени с большей вероятностью будут болеть астмой в зрелом возрасте. Другие факторы риска стойкости и рецидива включают женский пол, курение, развитие астмы в более молодом возрасте и чувствительность к домашним пылевым клещам.
Хотя ежегодно от астмы умирает значительное число людей, большинство случаев смерти можно предотвратить с помощью лечения. Таким образом, у детей, которые имеют доступ к лечению и которые способны соблюдать план лечения, прогноз хороший.
Профилактика астмы у детей
Пока неизвестно, как предотвратить развитие астмы у ребенка, в семейном анамнезе которого есть случаи астмы. Тем не менее, существуют доказательства того, что дети матерей, которые курили во время беременности, с большей вероятностью страдают астмой. Таким образом, беременные женщины не должны курить, особенно если в семейном анамнезе есть астма.
С другой стороны, существует множество мер, которые можно предпринять для профилактики симптомов или приступов у детей, которые страдают астмой.
Обострения астмы часто можно предотвратить, избегая или пытаясь контролировать факторы, провоцирующие приступы у конкретного ребенка. У детей, страдающих аллергией, из спальни должны быть убраны следующие вещи:
перьевые подушки;
ковры и ковровые покрытия;
шторы/занавески;
мягкая мебель;
мягкие игрушки;
домашние животные;
другие потенциальные источники пылевых клещей и аллергенов.
Другие способы снижения количества аллергенов включают следующие:
использование подушек из синтетического волокна и непроницаемых чехлов для матрасов;
стирка простыней, наволочек и одеял в горячей воде;
использование осушителей в подвалах и других плохо проветриваемых, сырых помещениях для уменьшения количества плесени;
использование пара для уборки в доме, чтобы уменьшить количество пылевых клещей и аллергенов;
уборка дома и удаление домашних животных, чтобы исключить появление тараканов;
исключение курения в доме.
Пассивное курение часто ухудшает симптомы у детей с астмой, поэтому важно исключить курение, по крайней мере, в местах, где находится ребенок.
Следует также избегать других провоцирующих факторов, таких как сильные запахи, дым с запахом, вызывающим раздражение, низкие температуры и высокая влажностью, или по возможности их контролировать.
Поскольку физические упражнения имеют столь важное значение для развития ребенка, врачи обычно поощряют занятия физкультурой и участие в спортивных играх и рекомендуют, при необходимости, принимать лекарственный препарат против астмы непосредственно перед физическими нагрузками.
Аллерговакцинация (иммунотерапия)
Если нельзя избежать определенного аллергена, врач может попытаться уменьшить восприимчивость ребенка с помощью аллерговакцинации, хотя ее эффективность при астме изучены недостаточно хорошо.
Аллерговакцинация обычно более эффективна у детей, чем у взрослых. Если симптомы астмы через 24 месяца значимо не ослабевают, как правило, аллерговакцинацию прекращают. Если выраженность симптомов уменьшилась, аллерговакцинацию следует продолжать в течение 3 лет или больше. Тем не менее, оптимальная продолжительность времени аллерговакцинации неизвестна.