Транспозиция магистральных артерий — это обратное расположение нормальных соединений аорты и легочной артерии с сердцем.

Аорта и легочная артерия расположены в обратном порядке, что приводит к тому, что кровь, бедная кислородом, циркулирует по телу, а кровь, богатая кислородом, — между легкими и сердцем, а не по всему организму.

Симптомы проявляются при рождении и включают выраженный цианоз (синюшный оттенок губ и кожи) и затрудненное дыхание.

Диагноз основывается на данных эхокардиографии.

Вскоре после рождения могут потребоваться лекарственные препараты или срочная катетеризация сердца.

Хирургическую операцию проводят в течение первых нескольких дней жизни.

(См. также Общие сведения о пороках сердца).

Бедная кислородом кровь, поступающая из организма, входит в правое предсердие и течет в правый желудочек, как обычно, но затем течет в аорту и в организм, минуя легкие. Обогащенная кислородом кровь циркулирует между сердцем и легкими (от легких к легочной вене, затем к левому предсердию и желудочку, затем к легочной артерии), но не переносится по всему организму.

Организм не может существовать без кислорода. Однако новорожденные с этим пороком сердца могут выжить в течение короткого времени после рождения, потому что овальное отверстие (отверстие между правым и левым предсердиями) и боталлов проток (кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию с аортой, см. Нормальное кровообращение плода) все еще открыты при рождении. Эти отверстия позволяют крови, богатой кислородом, смешиваться с кровью, бедной кислородом, обычно поставляя достаточно кислорода к организму, чтобы сохранить жизнь ребенка. После закрытия протока, как это происходит в нормальных условиях после рождения, если отверстие предсердия очень маленькое, крайне мало обогащенной кислородом крови может попасть в организм. Если немедленно не расширить этот проток, младенец погибнет.

Транспозиция магистральных артерий может также сопровождаться другим пороком сердца — дефектом межжелудочковой перегородки (отверстие в стенке, разделяющей две нижние камеры сердца), который на самом деле может оказаться благоприятным фактором, обеспечивающим смешение большего объема обогащенной и бедной кислородом крови.

Транспозиция магистральных артерий

Симптомы транспозиции магистральных артерий Транспозиция магистральных артерий обычно приводит к выраженному цианозу (синюшная окраска губ и кожи) и затрудненному дыханию, начиная с рождения.

Диагностика транспозиции магистральных артерий Эхокардиография Подозрения на данный диагноз возникают при выявлении крайне низких показателей уровня кислорода в крови новорожденного. У новорожденного также отмечается быстрое, но не затрудненное дыхание. Диагноз подтверждается с помощью эхокардиографии (ультразвуковое исследование сердца). Как правило, выполняются электрокардиография (ЭКГ) и рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Показатели ЭКГ обычно в норме. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки способно выявить увеличение размеров или аномальную форму сердца.

Лечение транспозиции магистральных артерий Иногда лекарственный препарат, такой как простагландин, для поддержания боталлова протока в открытом состоянии;

баллонная предсердная септостомия;

Хирургическое вмешательство Как правило, хирургическое вмешательство выполняется в течение первых нескольких дней жизни. Однако перед этим в целях поддержания жизни новорожденного могут быть сначала выполнены другие процедуры. Некоторым новорожденным для поддержания боталлова протока в открытом состоянии внутривенно вводят простагландин. Поддержание боталлова протока в открытом состоянии может способствовать повышению объема крови, поступающего в легкие и повышению уровня кислорода в крови. За новорожденными, которым вводят этот лекарственный препарат, ведется тщательное наблюдение, поскольку в некоторых случаях их состояние может становиться менее стабильным. У младенцев с тяжелыми симптомами и отсутствием ответа на простагландины отверстие предсердия может быть слишком маленьким, чтобы обеспечить надлежащее смешивание обогащенной кислородом крови из левого предсердия и бедной кислородом крови в правом предсердии. В этой ситуации врачи могут провести процедуру баллонной септостомии. Тонкая трубка (катетер) с баллоном на конце вводят через кровеносный сосуд в пупочной вене или в паху (бедренная вена) в сердце. Наконечник помещается в отверстии между предсердиями (овальное окно), баллон раздувают и тянут через отверстие. Эта процедура расширяет отверстие и, таким образом, позволяет поступать обогащенной кислородом крови из левого предсердия в правое, а затем к телу. Хирургическое вмешательство состоит из отсоединения аорты и легочной артерии и «переподключения» их к соответствующим желудочкам. После перестановки аорты к ней повторно присоединяются венечные артерии сердца (эта операция называется процедурой артериального переключения). После хирургического вмешательства только некоторым детям с определенными остаточными дефектами необходимо принимать антибиотики перед визитом к стоматологу и выполнением определенных хирургических вмешательств (например, на дыхательных путях). Эти антибиотики применяются для профилактики серьезной сердечной инфекции под названием эндокардит. Баллонная предсердная септостомия (процедура Рашкинда) Изображение