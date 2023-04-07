Общий артериальный ствол — это врожденный порок, при котором от сердца отходит один крупный кровеносный сосуд (ствол) вместо двух отдельных сосудов — легочной артерии и аорты. Легочная артерия выходит непосредственно из ствола, при этом всегда присутствует дефект межжелудочковой перегородки. В этот единый крупный сосуд (общий артериальный ствол) поступает как бедная кислородом кровь из правой части сердца, так и обогащенная кислородом кровь из его левой части, и эта смесь далее поступает в организм и легкие.

Симптомы включают синюшность кожных покровов (цианоз), а также симптомы сердечной недостаточности — одышка, проблемы с кормлением, потливость и учащенное дыхание.

Диагноз устанавливают с помощью эхокардиографии.

Как правило, после медикаментозного лечения сердечной недостаточности следует раннее хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о пороках сердца).

На начальных этапах формирования сердца и кровеносных сосудов от сердца плода отходит только одна крупная трубка, называемая артериальным стволом. В норме ствол в последующем разделяется на два кровеносных сосуда — легочную артерию и аорту (см. также Нормальное кровообращение плода). Иногда ствол не делится. В эту одну артерию ведет один клапан (клапан ствола), а не отдельные аортальный клапан и клапан легочной артерии. Из сердца выходит одна артерия, которая затем переходит непосредственно в легочные артерии. Неизменно присутствует дефект межжелудочковой перегородки, что позволяет как правому, так и левому желудочкам перекачивать кровь через клапан ствола.

На общий артериальный ствол приходится 1–2 % случаев врожденных пороков сердца. С общим артериальным стволом могут быть связаны другие нарушения.

Общий артериальный ствол

Симптомы общего артериального ствола У новорожденных с общим артериальным стволом в первые несколько недель жизни обычно наблюдается легкий цианоз (синюшность кожных покровов), а также симптомы и признаки сердечной недостаточности (см. рисунок Сердечная недостаточность: нарушения сократительной и наполняющей способности), в том числе одышка, учащенное дыхание, плохой аппетит и потливость.

Диагностика общего артериального ствола Эхокардиография

В отдельных случаях выполняют катетеризацию сердца, магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца либо компьютерную томографическую (КТ) ангиографию. Врачи подозревают диагноз на основании результатов обследования новорожденного, в том числе наличия характерных шумов в сердце и скачущего (сильного пульсирующего) пульса. Сердечный шум — это звук, создаваемый турбулентным потоком крови, проходящим через суженные или не герметично закрывающиеся сердечные клапаны либо через аномальные структуры в сердце. Дополнительную информацию обычно получают из данных рентгенологического исследования органов грудной клетки и ЭКГ, которые выполняются, если врач подозревает порок сердца. Диагноз подтверждается с помощью эхокардиографии (ультразвуковое исследование сердца). Для выявления других сопутствующих проблем с сердцем перед хирургическим вмешательством иногда назначают катетеризацию сердца, МРТ или КТ.

Лечение общего артериального ствола Устранение дефектов хирургическим способом

лекарственные препараты для лечения сердечной недостаточности до проведения хирургического вмешательства. Лечение сердечной недостаточности с помощью лекарственных препаратов необходимо для улучшения дыхания и стабилизации состояния младенца до момента проведения хирургического вмешательства. Хирургическое вмешательство, как правило, выполняется до достижения ребенком возраста 1–2 месяцев. Восстановление дефекта межжелудочковой перегородки предполагает наложение заплаты, направляющей весь кровоток из левого желудочка в клапан ствола. Затем врач отделяет от ствола легочные артерии и с помощью трубки (сосудистого протеза) прикрепляет их к правому желудочку. Сам же ствол начинает функционировать в качестве аорты. По мере взросления ребенка установленный ему в раннем детстве сосудистый протез перестает соответствовать размерам, вследствие чего требуется дополнительное хирургическое вмешательство для увеличения размеров протеза. После хирургического восстановления больным детям необходимо принимать антибиотики перед визитом к стоматологу и выполнением определенных хирургических вмешательств (например, на дыхательных путях). Эти антибиотики применяются для профилактики серьезной сердечной инфекции под названием эндокардит.