При незаращении боталлова протока (НБП) кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту (боталлов проток), не закрывается так, как должен вскоре после рождения.
Незаращение боталлова протока представляет собой порок сердца, который возникает, когда имеющийся в норме у плода канал между легочной артерией и аортой не закрывается при рождении.
Симптомы зачастую отсутствуют, а подозрения на диагноз возникают на основании сердечного шума, выявляемого врачом при помощи стетоскопа.
Недоношенные новорожденные особенно подвержены незаращению боталлова протока, и у них более высока вероятность появления симптомов, включая затрудненное дыхание (особенно при кормлении).
Лечение ибупрофеном или индометацином зачастую способствует закрытию НБП, особенно у недоношенных детей. В случае неудачи медикаментозного лечения может быть выполнено хирургическое вмешательство.
У доношенных новорожденных успешность медикаментозного лечения менее вероятна, особенно по причине более старшего возраста на момент установления диагноза НБП во многих случаях. Если у них отсутствуют симптомы, хирургическое лечение часто откладывается до возраста от одного до двух лет, поскольку боталлов проток может закрыться самостоятельно.
(См. также Общие сведения о пороках сердца).
Боталлов проток — кровеносный сосуд, соединяющий две выходящие из сердца крупные артерии, легочную артерию и аорту (см. Нормальное кровообращение плода). Проток позволяет крови обходить нефункционирующие легкие плода, протекая из легочной артерии в аорту и далее к организму плода. У плода кровь, поступающая в сердце, получила кислород из плаценты. Эта обогащенная кислородом кровь может поступать в организм через два соединения — овальное окно и артериальный проток. Сразу после рождения эти соединения закрываются. Кроме того, при разрезании пуповины новорожденный больше не получает кровь из плаценты, и весь кислород должен поступать через легкие младенца. Таким образом, необходимость в боталловом протоке отпадает, и в течение первых дней жизни он закрывается.
В период внутриутробного развития плода и в течение нескольких первых дней жизни проток открыт. При незаращении боталлов проток остается открытым. Когда проток остается открытым после рождения, направление тока крови через проток изменяется на противоположное и появляется сброс крови слева направо. Это означает, что некоторый объем крови из аорты, ранее уже обогащенный кислородом в легких, возвращается через проток в легочную артерию, что обусловливает избыточный приток крови в легкие.
Кроме того, при среднем или большом диаметре открытого боталлова протока наблюдается повышение давления крови в легких, которое в конечном итоге может привести к повреждению легочных кровеносных сосудов. Незаращение протока повышает риск развития эндокардита — серьезной сердечной инфекции.
Незаращение боталлова протока: неспособность закрыться
Боталлов проток — это кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту. У плода он позволяет крови обходить легкие. Плод не дышит воздухом, и поэтому для насыщения кислородом крови не нужно проходить через легкие. После рождения кровь должна насыщаться кислородом в легких, и обычно боталлов проток закрывается быстро, в течение от нескольких дней до 2 недель.
При незаращении боталлова протока это соединение не закрывается, поэтому некоторое количество насыщенной кислородом крови, предназначенной для всего организма, возвращается в легкие. В результате кровеносные сосуды в легких могут быть перегружены, а организм может не получить достаточного количества насыщенной кислородом крови.
Симптомы незаращения боталлова протока
При небольшом диаметре боталлова протока симптомы зачастую отсутствуют. При большем диаметре незаращенного боталлова протока он может приводить к учащению или затруднению дыхания, в особенности у недоношенных новорожденных с незрелыми легкими. Возможно низкое артериального давления. У некоторых новорожденных имеются проблемы с кормлением и ростом.
Диагностика незаращения боталлова протока
Эхокардиография
Открытый проток врачи часто подозревают при выслушивании через стетоскоп сердечного шума определенного типа. Сердечный шум — это звук, создаваемый турбулентным потоком крови, проходящим через суженные или не герметично закрывающиеся сердечные клапаны либо через аномальные структуры в сердце. У более взрослых детей шум описывается как звук работающей стиральной машины. У недоношенных новорожденных сердечный шум может быть менее выраженным. При незаращении боталлова протока пульс часто усиливается, при этом его иногда описывают как скачущий.
Диагноз подтверждается с помощью эхокардиографии (ультразвуковое исследование сердца).
Как правило, выполняются электрокардиография (ЭКГ) и рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Результаты могут быть нормальными или выявить увеличение сердца в размерах.
Лечение незаращения боталлова протока
Лекарственные препараты, способствующие закрытию протока;
иногда закрытие «заглушкой» или другими специальными устройствами через катетер, либо хирургическое вмешательство.
В целях закрытия незаращения боталлова протока могут назначаться индометацин или ибупрофен. Эти лекарственные препараты наиболее эффективны, если их применять в течение первых 10 дней после рождения, и более эффективны у недоношенных новорожденных, чем у доношенных. Можно ввести несколько доз. Если после нескольких доз незаращение боталлова протока не закрывается и имеются признаки того, что НБП вызывает повреждение легких и сердца, может быть выполнено катетерное или хирургическое вмешательство. Даже у самых маленьких недоношенных младенцев с незаращением боталлова протока часто удается закрыть незаращение протока с помощью катетерной методики.
В случае доношенных новорожденных и детей без симптомов врач может сначала выждать некоторое время в надежде на самостоятельное закрытие НБП и лишь потом прибегнуть к вмешательству.
Если боталлов проток у младенцев не зарастает до возраста 1–2 лет, вероятность самостоятельного его закрытия стремится к нулю. К этому времени врачи обычно рекомендуют выполнение операции по закрытию НБП в целях устранения риска эндокардита.
В большинстве случаев открытый боталлов проток устраняют посредством введения небольшого устройства или спирали в ходе катетеризации сердца. При выполнении данной процедуры устройство для закрытия крепится на конце длинной тонкой трубки (катетера). Катетер вводят в крупную вену в паху. Катетер осторожно продвигают вверх по кровеносному сосуду, пока он не достигнет сердца и перемещают еще чуть дальше, пока наконечник с устройством не попадет в проток. При достижении устройством намеченной точки его расширяют, тем самым закрывая проток.
В отдельных случаях, в частности, при очень большом диаметре протока, выполняют хирургическое вмешательство с целью его закрытия.
Детям необходимо принимать антибиотики перед визитом к стоматологу и выполнением определенных хирургических вмешательств (например, на дыхательных путях) в течение 6-месячного периода после закрытия протока. Иногда антибиотики необходимы в течение более длительного времени, если хирургическое вмешательство не может полностью закрыть проток. Эти антибиотики применяются для профилактики серьезной сердечной инфекции под названием эндокардит.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Распространенные пороки сердца: содержит общие сведения о распространенных врожденных пороках сердца для родителей и лиц, осуществляющих уход
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Инфекционный эндокардит: содержит общие сведения об инфекционном эндокардите, включая сводные данные по использованию антибиотиков, для родителей и лиц, осуществляющих уход