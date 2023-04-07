При незаращении боталлова протока (НБП) кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту (боталлов проток), не закрывается так, как должен вскоре после рождения.

Незаращение боталлова протока представляет собой порок сердца, который возникает, когда имеющийся в норме у плода канал между легочной артерией и аортой не закрывается при рождении.

Симптомы зачастую отсутствуют, а подозрения на диагноз возникают на основании сердечного шума, выявляемого врачом при помощи стетоскопа.

Недоношенные новорожденные особенно подвержены незаращению боталлова протока, и у них более высока вероятность появления симптомов, включая затрудненное дыхание (особенно при кормлении).

Лечение ибупрофеном или индометацином зачастую способствует закрытию НБП, особенно у недоношенных детей. В случае неудачи медикаментозного лечения может быть выполнено хирургическое вмешательство.

У доношенных новорожденных успешность медикаментозного лечения менее вероятна, особенно по причине более старшего возраста на момент установления диагноза НБП во многих случаях. Если у них отсутствуют симптомы, хирургическое лечение часто откладывается до возраста от одного до двух лет, поскольку боталлов проток может закрыться самостоятельно.

(См. также Общие сведения о пороках сердца).

Боталлов проток — кровеносный сосуд, соединяющий две выходящие из сердца крупные артерии, легочную артерию и аорту (см. Нормальное кровообращение плода). Проток позволяет крови обходить нефункционирующие легкие плода, протекая из легочной артерии в аорту и далее к организму плода. У плода кровь, поступающая в сердце, получила кислород из плаценты. Эта обогащенная кислородом кровь может поступать в организм через два соединения — овальное окно и артериальный проток. Сразу после рождения эти соединения закрываются. Кроме того, при разрезании пуповины новорожденный больше не получает кровь из плаценты, и весь кислород должен поступать через легкие младенца. Таким образом, необходимость в боталловом протоке отпадает, и в течение первых дней жизни он закрывается.

В период внутриутробного развития плода и в течение нескольких первых дней жизни проток открыт. При незаращении боталлов проток остается открытым. Когда проток остается открытым после рождения, направление тока крови через проток изменяется на противоположное и появляется сброс крови слева направо. Это означает, что некоторый объем крови из аорты, ранее уже обогащенный кислородом в легких, возвращается через проток в легочную артерию, что обусловливает избыточный приток крови в легкие.

Кроме того, при среднем или большом диаметре открытого боталлова протока наблюдается повышение давления крови в легких, которое в конечном итоге может привести к повреждению легочных кровеносных сосудов. Незаращение протока повышает риск развития эндокардита — серьезной сердечной инфекции.

Незаращение боталлова протока: неспособность закрыться

Симптомы незаращения боталлова протока При небольшом диаметре боталлова протока симптомы зачастую отсутствуют. При большем диаметре незаращенного боталлова протока он может приводить к учащению или затруднению дыхания, в особенности у недоношенных новорожденных с незрелыми легкими. Возможно низкое артериального давления. У некоторых новорожденных имеются проблемы с кормлением и ростом.

Диагностика незаращения боталлова протока Эхокардиография Открытый проток врачи часто подозревают при выслушивании через стетоскоп сердечного шума определенного типа. Сердечный шум — это звук, создаваемый турбулентным потоком крови, проходящим через суженные или не герметично закрывающиеся сердечные клапаны либо через аномальные структуры в сердце. У более взрослых детей шум описывается как звук работающей стиральной машины. У недоношенных новорожденных сердечный шум может быть менее выраженным. При незаращении боталлова протока пульс часто усиливается, при этом его иногда описывают как скачущий. Диагноз подтверждается с помощью эхокардиографии (ультразвуковое исследование сердца). Как правило, выполняются электрокардиография (ЭКГ) и рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Результаты могут быть нормальными или выявить увеличение сердца в размерах.

Лечение незаращения боталлова протока Лекарственные препараты, способствующие закрытию протока;

иногда закрытие «заглушкой» или другими специальными устройствами через катетер, либо хирургическое вмешательство. В целях закрытия незаращения боталлова протока могут назначаться индометацин или ибупрофен. Эти лекарственные препараты наиболее эффективны, если их применять в течение первых 10 дней после рождения, и более эффективны у недоношенных новорожденных, чем у доношенных. Можно ввести несколько доз. Если после нескольких доз незаращение боталлова протока не закрывается и имеются признаки того, что НБП вызывает повреждение легких и сердца, может быть выполнено катетерное или хирургическое вмешательство. Даже у самых маленьких недоношенных младенцев с незаращением боталлова протока часто удается закрыть незаращение протока с помощью катетерной методики. В случае доношенных новорожденных и детей без симптомов врач может сначала выждать некоторое время в надежде на самостоятельное закрытие НБП и лишь потом прибегнуть к вмешательству. Если боталлов проток у младенцев не зарастает до возраста 1–2 лет, вероятность самостоятельного его закрытия стремится к нулю. К этому времени врачи обычно рекомендуют выполнение операции по закрытию НБП в целях устранения риска эндокардита. В большинстве случаев открытый боталлов проток устраняют посредством введения небольшого устройства или спирали в ходе катетеризации сердца. При выполнении данной процедуры устройство для закрытия крепится на конце длинной тонкой трубки (катетера). Катетер вводят в крупную вену в паху. Катетер осторожно продвигают вверх по кровеносному сосуду, пока он не достигнет сердца и перемещают еще чуть дальше, пока наконечник с устройством не попадет в проток. При достижении устройством намеченной точки его расширяют, тем самым закрывая проток. Устранение незаращения боталлова протока (НБП) Изображение В отдельных случаях, в частности, при очень большом диаметре протока, выполняют хирургическое вмешательство с целью его закрытия. Детям необходимо принимать антибиотики перед визитом к стоматологу и выполнением определенных хирургических вмешательств (например, на дыхательных путях) в течение 6-месячного периода после закрытия протока. Иногда антибиотики необходимы в течение более длительного времени, если хирургическое вмешательство не может полностью закрыть проток. Эти антибиотики применяются для профилактики серьезной сердечной инфекции под названием эндокардит.