Другие врожденные пороки сердца

Детей поражают многие другие пороки сердца. (См. также Общие сведения о пороках сердца).
Большинство из этих пороков встречаются редко. Вот некоторые из них:
Атрезия легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой
Пороки в виде единственного желудочка
Атрезия трехстворчатого клапана
Симптомы этих пороков различаются в зависимости от конкретной патологии и ее тяжести. Все эти пороки могут вызывать синюшность кожи (цианоз) или нарушение сердечного ритма. Подозрение на порок сердца часто возникает у врачей при выслушивании шума в сердце во время обследования с помощью стетоскопа, но обычно для подтверждения наличия порока они выполняют эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца).
Обычно требуется хирургическое устранение дефекта.
Атрезия легочной артерии с интактной перегородкой
При атрезии легочной артерии клапан легочной артерии не формируется должным образом, поэтому кровь не течет в легкие и не обогащается кислородом. Таким образом, в организме циркулирует бедная кислородом крови. Атрезия легочной артерии часто возникает вместе с другими заболеваниями сердца и с аномалиями коронарных артерий. Симптомы и варианты хирургического лечения зависят от того, какие типы других аномалий также присутствуют.
Пороки в виде единственного желудочка
Пороки в виде единственного желудочка включают любой сложный порок сердца, при котором имеется только один функциональный желудочек. Симптомы зависят от конкретной аномалии и возможного наличия стеноза клапана легочной артерии. У большинства младенцев кожа имеет синюшный цвет (цианоз), потому что их кровь не получает достаточного количества кислорода. Младенцы с тяжелым стенозом клапана легочной артерии могут быть очень синими и требовать довольно быстрого проведения хирургического вмешательства. У младенцев без стеноза клапана легочной артерии наблюдается избыточный приток крови к легким и развиваются симптомы сердечной недостаточности (например, учащенное дыхание, плохой аппетит, легкая утомляемость, чрезмерная потливость). Для коррекции нарушений сердечной деятельности требуется хирургическое вмешательство. Обычно в течение нескольких лет требуется проведение нескольких хирургических вмешательств.
Атрезия трехстворчатого клапана
Младенцы с атрезией трехстворчатого клапана рождаются без трехстворчатого клапана и имеют недоразвитый правый желудочек. Могут присутствовать и другие пороки сердца, включая дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, незаращение боталлова протока, стеноз клапана легочной артерии и транспозиция магистральный артерий. У младенцев присутствует синюшность кожи (цианоз). Симптомы и варианты хирургического лечения зависят от того, какие другие пороки также присутствуют. Диагноз устанавливают с помощью эхокардиографии. Лечение представляет собой хирургическое восстановление.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Распространенные пороки сердца: содержит общие сведения о распространенных врожденных пороках сердца для родителей и лиц, осуществляющих уход
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Инфекционный эндокардит: содержит общие сведения об инфекционном эндокардите, включая сводные данные по использованию антибиотиков, для родителей и лиц, осуществляющих уход