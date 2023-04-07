Другие врожденные пороки сердца

Детей поражают многие другие пороки сердца. (См. также Общие сведения о пороках сердца).

Большинство из этих пороков встречаются редко. Вот некоторые из них:

Атрезия легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой

Пороки в виде единственного желудочка

Атрезия трехстворчатого клапана

Симптомы этих пороков различаются в зависимости от конкретной патологии и ее тяжести. Все эти пороки могут вызывать синюшность кожи (цианоз) или нарушение сердечного ритма. Подозрение на порок сердца часто возникает у врачей при выслушивании шума в сердце во время обследования с помощью стетоскопа, но обычно для подтверждения наличия порока они выполняют эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца).

Обычно требуется хирургическое устранение дефекта.

Атрезия легочной артерии с интактной перегородкой При атрезии легочной артерии клапан легочной артерии не формируется должным образом, поэтому кровь не течет в легкие и не обогащается кислородом. Таким образом, в организме циркулирует бедная кислородом крови. Атрезия легочной артерии часто возникает вместе с другими заболеваниями сердца и с аномалиями коронарных артерий. Симптомы и варианты хирургического лечения зависят от того, какие типы других аномалий также присутствуют.

Пороки в виде единственного желудочка Пороки в виде единственного желудочка включают любой сложный порок сердца, при котором имеется только один функциональный желудочек. Симптомы зависят от конкретной аномалии и возможного наличия стеноза клапана легочной артерии. У большинства младенцев кожа имеет синюшный цвет (цианоз), потому что их кровь не получает достаточного количества кислорода. Младенцы с тяжелым стенозом клапана легочной артерии могут быть очень синими и требовать довольно быстрого проведения хирургического вмешательства. У младенцев без стеноза клапана легочной артерии наблюдается избыточный приток крови к легким и развиваются симптомы сердечной недостаточности (например, учащенное дыхание, плохой аппетит, легкая утомляемость, чрезмерная потливость). Для коррекции нарушений сердечной деятельности требуется хирургическое вмешательство. Обычно в течение нескольких лет требуется проведение нескольких хирургических вмешательств.

Атрезия трехстворчатого клапана Младенцы с атрезией трехстворчатого клапана рождаются без трехстворчатого клапана и имеют недоразвитый правый желудочек. Могут присутствовать и другие пороки сердца, включая дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, незаращение боталлова протока, стеноз клапана легочной артерии и транспозиция магистральный артерий. У младенцев присутствует синюшность кожи (цианоз). Симптомы и варианты хирургического лечения зависят от того, какие другие пороки также присутствуют. Диагноз устанавливают с помощью эхокардиографии. Лечение представляет собой хирургическое восстановление.