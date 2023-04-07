Дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок — это отверстия в стенках (перегородках), которые разделяют сердце на левую и правую части.

Могут присутствовать отверстия в стенках сердца между его верхними или нижними камерами.

Многие дефекты незначительны, не вызывают никаких симптомов и не требуют лечения.

Диагноз устанавливают на основании типичного сердечного шума (звук, создаваемый турбулентным потоком крови, проходящим через суженные или не герметично закрывающиеся сердечные клапаны либо через аномальные структуры в сердце) и подтверждают с помощью эхокардиографии.

Некоторые дефекты перегородки, которые не исчезают самостоятельно, необходимо устранять при помощи «заглушки» или другого специального устройства, используя катетер или хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о пороках сердца).

Дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок являются одними из наиболее распространенных врожденных пороков сердца.

Дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП) расположены между верхними камерами сердца (предсердиями), в которые поступает кровь от всего организма.

Дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП) расположены между нижними камерами (желудочками), которые перекачивают кровь по всему организму.

Эти отверстия обычно становятся причиной сброса крови слева направо, когда некоторый объем крови, уже обогащенной кислородом в легких, снова попадает в них через такое отверстие. Подобный сброс снижает эффективность работы сердца, а дополнительный приток крови в легкие может вызывать развитие симптомов.

Некоторые дефекты межпредсердной перегородки в действительности представляют собой всего лишь растянутое овальное окно (естественное отверстие между верхними камерами сердца, присутствующее в нем до рождения). Большинство подобных дефектов (открытое овальное окно) закрываются самостоятельно в течение первых 3 лет жизни, хотя могут сохраняться и до взрослого возраста. Примерно у 25 % взрослых имеется овальное отверстие. Истинное отверстие между предсердиями (истинный дефект межпредсердной перегородки) обычно не закрывается.

Дефекты межжелудочковой перегородки могут располагаться на нескольких различных уровнях в стенке между нижними камерами сердца. Некоторые вполне способны закрыться самостоятельно (например, так называемые мышечные дефекты межжелудочковой перегородки), хотя в отдельных случаях спонтанного закрытия не происходит.

Дефект перегородки: Отверстие в стенке сердца

Симптомы дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок Дефекты межпредсердной перегородки Новорожденные и дети старшего возраста с дефектами межпредсердной перегородки обычно не имеют симптомов. Иногда ребенок с дефектом межпредсердной перегородки набирает вес медленнее, чем дети в среднем. Однако в молодом и зрелом возрасте незакрытые дефекты межпредсердной перегородки, особенно крупные, могут приводить к непереносимости физических нагрузок, утомляемости, сильному сердцебиению, нарушениям сердечного ритма (трепетание предсердий или фибрилляция предсердий), инсульту и/или повышению давления крови в легких (легочная гипертензия). Даже незначительные дефекты межпредсердной перегородки с течением времени могут приобрести более серьезный характер по мере того, как левый отдел сердца естественным образом уплотняется, прокачивая больше крови через отверстие и обратно через легкие. Дефекты межжелудочковой перегородки Дефекты межжелудочковой перегородки могут варьироваться от небольших отверстий, которые могут вызвать шумы в сердце, но не имеют симптомов, до значительных отверстий, которые вызывают симптомы в первые годы жизни. Симптомы, обусловленные более крупными дефектами межжелудочковой перегородки, как правило, развиваются у новорожденных в период между 4 и 8 неделями жизни и включают учащенное дыхание, затруднения при кормлении, потение при кормлении и медленный набор массы тела. Эти симптомы указывают на то, что у ребенка развивается сердечная недостаточность (см. рисунок Сердечная недостаточность: нарушения сократительной и наполняющей способности). При отсутствии лечения у детей с более крупными дефектами также могут развиваться рецидивирующие легочные инфекции и повышенное давление в кровеносных сосудах легких (легочная гипертензия), которые со временем могут приобрести хронический характер и могут сопровождаться многочисленными осложнениями и сокращать продолжительность жизни. Иногда дефект межжелудочковой перегородки располагается достаточно близко к аортальному клапану и нарушает его работу. Через такой клапан может начать подтекать кровь (так называемая аортальная регургитация). При аортальной регургитации некоторый объем вытолкнутой из сердца крови возвращается обратно. При отсутствии лечения аортальная регургитация может вызывать сердечную недостаточность. Даже относительно небольшой дефект межжелудочковой перегородки необходимо закрыть, если он сопровождается усилением аортальной регургитации.

Диагностика дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок Эхокардиография Врачи зачастую подозревают наличие дефекта перегородки при выявлении сердечного шума определенного типа. Сердечный шум — это звук, создаваемый турбулентным потоком крови, проходящим через суженные или не герметично закрывающиеся сердечные клапаны либо через аномальные структуры в сердце. При дефектах межпредсердной или межжелудочковой перегородок в целях подтверждения диагноза, а также определения размеров и локализации дефекта и сопутствующего увеличения размеров сердечных камер выполняется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца). Эхокардиография также позволяет выявлять другие существующие пороки сердца. Как правило, выполняется электрокардиография (ЭКГ), даже новорожденным. На ЭКГ можно увидеть признаки увеличения размеров одной или нескольких камер сердца. Посредством рентгенологического исследования органов грудной клетки можно выявить расширение сердца.

Лечение дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок Иногда лекарственные препараты, закрытие «заглушкой» или другими специальными устройствами через катетер, либо хирургическое вмешательство. Вариант лечения зависит от типа и размеров дефекта, а также от того, вызывает ли он развитие симптомов. Дефекты межпредсердной перегородки Поскольку дефекты межпредсердной перегородки, как правило, не вызывают никаких симптомов, детям с такими дефектами лечение лекарственными препаратами обычно не требуется. Если отверстие сохраняется после 2–3 лет жизни, врачи, как правило, рекомендуют процедуру закрытия дефекта для профилактики осложнений, за исключением случаев, когда размеры отверстия малы и не вызывают увеличения правых отделов сердца. Дефекты межпредсердной перегородки, расположенные в центре стенки, разделяющей верхние камеры, зачастую можно закрыть с помощью процедуры, выполняемой в лаборатории катетеризации сердца. Во время этой процедуры в крупную вену в паху вставляется длинная тонкая трубка (катетер) и осторожно продвигается по кровеносному сосуду, пока не достигнет сердца. Когда катетер достигает нужной точки, через его наконечник подается устройство для закрытия дефекта, которое раскрывается и герметично закупоривает отверстие. Устранение дефекта межпредсердной перегородки Изображение Дефекты межпредсердной перегородки очень крупных размеров либо располагающиеся на краях межпредсердной перегородки обычно требуют закрытия хирургическим способом с применением «заплаты». Детям с дефектами межпредсердной перегородки необходимо принимать антибиотики перед визитом к стоматологу или выполнением определенных хирургических вмешательств (например, на дыхательных путях) в течение 6 месяцев после закрытия дефекта. Эти антибиотики применяются для профилактики серьезной сердечной инфекции под названием эндокардит. Спустя 6 месяцев детям больше не требуется принимать антибиотики перед этими процедурами. Дефекты межжелудочковой перегородки Детям с дефектами межжелудочковой перегородки небольших размеров лечение, как правило, не требуется. Однако небольшие по размеру ДМЖП, располагающиеся вблизи аортального клапана, могут вызывать его подтекание (аортальную регургитацию). При наличии у ребенка аортальной регургитации врачи, как правило, выполняют хирургическое вмешательство с целью закрытия ДМЖП, а иногда и с целью пластики или замены аортального клапана. Новорожденным с симптомами, обусловленными наличием средних или крупных ДМЖП, сначала можно назначать лекарственные препараты, такие как фуросемид (диуретик, выводящий избыток жидкости из организма), дигоксин (для усиления работы сердца) и/или ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (для снижения давления на кровеносные сосуды и облегчения нагрузки на сердце). Эти лекарственные препараты помогают облегчить симптомы и позволяют выиграть время на самостоятельное закрытие ДМЖП. Если симптомы не исчезают или если размеры ДМЖП не уменьшаются, врачи, как правило, прибегают к хирургическому вмешательству для закрытия ДМЖП. Некоторые типы дефектов межжелудочковой перегородки иногда можно устранить с помощью катетера, однако эффективность такого вида закрытия менее вероятна, чем в случае дефектов межпредсердной перегородки. Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки Изображение Детям с дефектами межжелудочковой перегородки необходимо принимать антибиотики перед визитом к стоматологу и выполнением определенных хирургических вмешательств (например, на дыхательных путях) в течение 6-месячного периода после закрытия дефекта. Однако при наличии остаточного дефекта антибиотики в таких ситуациях следует продолжать принимать в течение неопределенного времени. Эти антибиотики применяются для профилактики серьезной сердечной инфекции под названием эндокардит.