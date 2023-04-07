Двойное отхождение сосудов от правого желудочка

Симптомы варьируются в зависимости от локализации дефекта межжелудочковой перегородки и от того, какие дополнительные нарушения есть у младенца.

У младенцев может наблюдаться учащенное дыхание, плохой аппетит, легкая утомляемость и/или синюшность губ, ногтевого ложа и кожи (цианоз).