Аномалия Эбштейна (аномалия Эбштейна) Авторы: Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine Lee B. Beerman , MD , Проверено/пересмотрено апр. 2023 Просмотреть профессиональную версию

Аномалия Эбштейна — это аномалия трехстворчатого клапана, которая вызывает нарушение функции клапана с регургитацией (обратным током крови назад в предсердие) или стенозом (препятствие току крови в правый желудочек). Правая половина сердца может сильно увеличиваться.