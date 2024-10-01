Пороки развития мочевого пузыря

Врожденные пороки, которые затрагивают нервы, идущие к мочевому пузырю, включая такие заболевания спинного мозга, как расщелина позвоночника, вызывают нарушения за счет нескольких механизмов:

Вялый мочевой пузырь: проблема с нервами приводит к дряблости и слабости (вялости) мышц мочевого пузыря. Мочевой пузырь не может надлежащим образом сокращаться для опорожнения, поэтому моча переполняет мочевой пузырь при низком давлении.

Спастический мочевой пузырь: проблема с нервами приводит к слишком сильному (спастическому) сокращению мочевого пузыря, и моча в мочевом пузыре находится под высоким давлением. Мочевой пузырь маленький.

У некоторых детей мочевой пузырь иногда слишком расслаблен, а в других случаях — слишком активен.

Если ребенок не может полностью опорожнить мочевой пузырь, это может вызвать застой мочи, что повышает риск развития инфекции мочевыводящих путей (ИМП) или образования камней в мочевом пузыре. Кроме того, полный мочевой пузырь может переполняться, приводя к непроизвольному мочеиспусканию (оно носит название «недержание мочи»).

Если мочевой пузырь у ребенка не может полностью опорожниться, из него выпускают мочу, вставив тонкую гибкую трубку (катетер) через наружное отверстие мочеиспускательного канала в мочевой пузырь. Этот процесс называется катетеризацией. Катетеризация повторяется несколько раз каждый день, потому что катетер лучше всего удалять сразу после выведения мочи. Этот процесс называется периодической катетеризацией. Тем не менее, иногда необходимо ввести постоянный катетер.

Если катетеризация неэффективна, может быть проведено хирургическое вмешательство под названием «везикостомия». Во время этой процедуры врачи делают отверстие между стенкой живота и мочевым пузырем. Моча выводится из мочевого пузыря через отверстие в пеленку. Альтернативой везикостомии является создание канала или туннеля между мочевым пузырем и кожей. В этот канал можно установить катетер.

Если моча находится под высоким давлением, она может затекать назад из мочевого пузыря в почки (рефлюкс мочи). Рефлюкс мочи может становиться причиной повторяющихся инфекций мочевыводящих путей и (или) повреждения почек. Детям с маленьким мочевым пузырем и повышенным давлением в мочевом пузыре могут назначать лекарственные препараты, расслабляющие мышцы мочевого пузыря, или проводить катетеризацию.

Когда лекарственные препараты и катетеризация не помогают, для лечения детей с нейрогенным мочевым пузырем применяются инъекции ботулотоксина.

Если эти меры неэффективны, врачи могут рассмотреть возможность проведения хирургического вмешательства для уменьшения частоты непроизвольного мочеиспускания и снижения давления в мочевом пузыре, чтобы почки не повреждались. Некоторые хирургические процедуры увеличивают размер мочевого пузыря. Однако после хирургического вмешательства ребенку все еще необходима катетеризация.