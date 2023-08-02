Мальротация кишечника представляет собой потенциально опасный для жизни порок развития, при котором кишечник по мере развития плода не занимает свое нормальное положение в брюшной полости.
Причина этого дефекта неизвестна.
Типичные симптомы при возникновении обструкции включают рвоту, диарею, боли в животе и вздутие живота.
Диагноз устанавливается на основании различных видов рентгенологических исследований.
Мальротация кишечника с перекрученной петлей кишечника (заворот кишок) является чрезвычайной ситуацией, требующей хирургического вмешательства.
Мальротация может привести к закупорке кишечника. Поскольку тонкая кишка не закреплена должным образом, она может скручиваться (заворачиваться), перекрывая кровоснабжение кишечника. Неизвестно, почему кишечник не перемещается в нужное место в брюшной полости.
У младенцев с мальротацией кишечника часто присутствуют другие врожденные пороки. Хотя мальротация возникает у младенцев, она также может возникать в раннем детстве или взрослом возрасте. У некоторых людей мальротация обнаруживается случайно в при обследовании в связи с другой проблемой.
(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).
Симптомы мальротации кишечника
У младенцев с мальротацией кишечника могут внезапно развиваться рвота, диарея, боль в животе и вздутие живота вследствие обструкции, и эти симптомы также могут появляться и исчезать.
Если кровоснабжение середины кишечника полностью перекрыто из-за заворота кишок, развиваются внезапные сильные боли и рвота.
С рвотой может выходить желчь — вещество, образующееся в печени, — что делает рвоту зеленой. В конце концов брюшная полость раздувается.
Диагностика мальротации кишечника
Рентгенологическое исследование брюшной полости;
рентгенологические исследования с использованием бария.
Если у младенца возникает рвота желчью, врачи делают рентгенологическое исследование брюшной полости, чтобы обнаружить закупорку.
Рентгенологические исследования также проводят после помещения бария в прямую кишку младенца (так называемая бариевая клизма) или проглатывания его младенцем (рентгенография верхних отделов желудочно-кишечного тракта [ЖКТ]). На рентгенограммах барий выглядит белым и очерчивает пищеварительный тракт, показывая контуры и слизистую пищевода, желудка, тонкой кишки и толстой кишки. Рентгенологические исследования с использованием бария могут помочь врачам увидеть, находятся ли нижние отделы кишечника в аномальном положении.
Лечение мальротации кишечника
Экстренное хирургическое вмешательство при завороте кишок
При мальротации с симптомами, не связанными с заворотом кишок, как правило, хирургическое вмешательство
Мальротация кишечника с заворотом кишок является чрезвычайной ситуацией, требующей немедленного хирургического вмешательства. Младенцам в вену (внутривенно) вводят жидкости и в течении нескольких часов приступают к экстренному хирургическому вмешательству. Если не начать быстрое лечение, дефект может привести к потере кишечной ткани или смерти. При наличии симптомов, но без заворота кишок, также проводится хирургическое вмешательство.
Если мальротация обнаруживается случайно у человека, у которого отсутствуют симптомы, врачи могут предложить ему вариант хирургической коррекции, но этот вопрос является спорным.