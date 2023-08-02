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Мальротация кишечника

(Аномальное вращение кишечника; мальротация кишечника)

Авторы:Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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Основная информация

Мальротация кишечника представляет собой потенциально опасный для жизни порок развития, при котором кишечник по мере развития плода не занимает свое нормальное положение в брюшной полости.

  • Причина этого дефекта неизвестна.

  • Типичные симптомы при возникновении обструкции включают рвоту, диарею, боли в животе и вздутие живота.

  • Диагноз устанавливается на основании различных видов рентгенологических исследований.

  • Мальротация кишечника с перекрученной петлей кишечника (заворот кишок) является чрезвычайной ситуацией, требующей хирургического вмешательства.

Мальротация может привести к закупорке кишечника. Поскольку тонкая кишка не закреплена должным образом, она может скручиваться (заворачиваться), перекрывая кровоснабжение кишечника. Неизвестно, почему кишечник не перемещается в нужное место в брюшной полости.

У младенцев с мальротацией кишечника часто присутствуют другие врожденные пороки. Хотя мальротация возникает у младенцев, она также может возникать в раннем детстве или взрослом возрасте. У некоторых людей мальротация обнаруживается случайно в при обследовании в связи с другой проблемой.

(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).

Симптомы мальротации кишечника

У младенцев с мальротацией кишечника могут внезапно развиваться рвота, диарея, боль в животе и вздутие живота вследствие обструкции, и эти симптомы также могут появляться и исчезать.

Если кровоснабжение середины кишечника полностью перекрыто из-за заворота кишок, развиваются внезапные сильные боли и рвота.

С рвотой может выходить желчь — вещество, образующееся в печени, — что делает рвоту зеленой. В конце концов брюшная полость раздувается.

Диагностика мальротации кишечника

  • Рентгенологическое исследование брюшной полости;

  • рентгенологические исследования с использованием бария.

Если у младенца возникает рвота желчью, врачи делают рентгенологическое исследование брюшной полости, чтобы обнаружить закупорку.

Рентгенологические исследования также проводят после помещения бария в прямую кишку младенца (так называемая бариевая клизма) или проглатывания его младенцем (рентгенография верхних отделов желудочно-кишечного тракта [ЖКТ]). На рентгенограммах барий выглядит белым и очерчивает пищеварительный тракт, показывая контуры и слизистую пищевода, желудка, тонкой кишки и толстой кишки. Рентгенологические исследования с использованием бария могут помочь врачам увидеть, находятся ли нижние отделы кишечника в аномальном положении.

Лечение мальротации кишечника

  • Экстренное хирургическое вмешательство при завороте кишок

  • При мальротации с симптомами, не связанными с заворотом кишок, как правило, хирургическое вмешательство

Мальротация кишечника с заворотом кишок является чрезвычайной ситуацией, требующей немедленного хирургического вмешательства. Младенцам в вену (внутривенно) вводят жидкости и в течении нескольких часов приступают к экстренному хирургическому вмешательству. Если не начать быстрое лечение, дефект может привести к потере кишечной ткани или смерти. При наличии симптомов, но без заворота кишок, также проводится хирургическое вмешательство.

Если мальротация обнаруживается случайно у человека, у которого отсутствуют симптомы, врачи могут предложить ему вариант хирургической коррекции, но этот вопрос является спорным.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.