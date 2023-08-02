Мальротация кишечника представляет собой потенциально опасный для жизни порок развития, при котором кишечник по мере развития плода не занимает свое нормальное положение в брюшной полости.

Причина этого дефекта неизвестна.

Типичные симптомы при возникновении обструкции включают рвоту, диарею, боли в животе и вздутие живота.

Диагноз устанавливается на основании различных видов рентгенологических исследований.

Мальротация кишечника с перекрученной петлей кишечника (заворот кишок) является чрезвычайной ситуацией, требующей хирургического вмешательства.

Мальротация может привести к закупорке кишечника. Поскольку тонкая кишка не закреплена должным образом, она может скручиваться (заворачиваться), перекрывая кровоснабжение кишечника. Неизвестно, почему кишечник не перемещается в нужное место в брюшной полости.

У младенцев с мальротацией кишечника часто присутствуют другие врожденные пороки. Хотя мальротация возникает у младенцев, она также может возникать в раннем детстве или взрослом возрасте. У некоторых людей мальротация обнаруживается случайно в при обследовании в связи с другой проблемой.

(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).

Симптомы мальротации кишечника У младенцев с мальротацией кишечника могут внезапно развиваться рвота, диарея, боль в животе и вздутие живота вследствие обструкции, и эти симптомы также могут появляться и исчезать. Если кровоснабжение середины кишечника полностью перекрыто из-за заворота кишок, развиваются внезапные сильные боли и рвота. С рвотой может выходить желчь — вещество, образующееся в печени, — что делает рвоту зеленой. В конце концов брюшная полость раздувается.

Диагностика мальротации кишечника Рентгенологическое исследование брюшной полости;

рентгенологические исследования с использованием бария. Если у младенца возникает рвота желчью, врачи делают рентгенологическое исследование брюшной полости, чтобы обнаружить закупорку. Рентгенологические исследования также проводят после помещения бария в прямую кишку младенца (так называемая бариевая клизма) или проглатывания его младенцем (рентгенография верхних отделов желудочно-кишечного тракта [ЖКТ]). На рентгенограммах барий выглядит белым и очерчивает пищеварительный тракт, показывая контуры и слизистую пищевода, желудка, тонкой кишки и толстой кишки. Рентгенологические исследования с использованием бария могут помочь врачам увидеть, находятся ли нижние отделы кишечника в аномальном положении.