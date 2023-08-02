Аноректальная мальформация

Аноректальные мальформации — это пороки развития, при которых отверстие ануса узкое, покрыто кожей или отсутствует.

У младенцев может развиться непроходимость кишечника.

Диагноз основывается на физикальном обследовании и рентгенологическом исследовании.

Для исправления дефекта требуется хирургическое вмешательство.

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал выводится из организма. Прямая кишка — это часть толстой кишки, в которой кал удерживается до дефекации. При аноректальных мальформациях место, где должен находиться анус, может быть покрыто кожей толщиной в несколько сантиметров или тонкой мембраной. Отверстие ануса может быть узким или может отсутствовать полностью.

Атрезия анального отверстия возникает в случае аномального развития кишечника во время роста плода. Неизвестно, почему кишечник развивается неправильно.

У большинства младенцев с атрезией анального отверстия развиваются некоторые типы аномальных соединений (свищи) между задним проходом и уретрой либо областью между уретрой и задним проходом (промежность), влагалищем или, редко, мочевым пузырем. Атрезия анального отверстия обычно возникает при наличии других врожденных пороков, таких как дефекты позвоночника, сердца, почек и конечностей. У младенцев с этим дефектом может также быть пищеводно-трахеальный свищ и атрезия пищевода.

Младенцы с атрезией анального отверстия после рождения нормально не испражняются. Если дефект не лечить, в конце концов развивается кишечная непроходимость. Кишечная непроходимость — это закупорка, которая полностью останавливает или серьезно нарушает прохождение материала через кишечник. Симптомы кишечной непроходимости у новорожденных включают боль, раздражительность, рвоту и вздутие живота.

(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).

Диагностика аноректальных мальформаций Физикальное обследование

Визуализирующие исследования (рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование) Врачи часто обнаруживают мальформацию при визуальном осмотре заднего прохода во время первоначального обследования ребенка после рождения, прежде чем разовьются симптомы. С помощью рентгенологического исследования рентгенолог может увидеть местоположение порока и выяснить другие подробности о свище. Врачи также могут провести ультразвуковое исследование для определения типа мальформации и выявления других дефектов.