Расщелина — это отверстие, которое может образовываться в губе (заячья губа), нёбе (расщелина нёба) или в обоих местах, если ткань этих органов не соединяется полностью во время беременности. Заячья губа и расщелина неба являются врожденными пороками.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица и черепа).

Заячья губа — это разделение верхней губы, обычно чуть ниже носа.

Расщелина неба — это расщепление неба, в результате чего формируется аномальное сообщение с полостью носа.

Заячья губа и расщелина неба часто встречаются вместе. Они являются наиболее распространенными врожденными пороками черепа и лица и присутствуют приблизительно у 1 из 1000 детей.

Заячья губа и расщелина неба: Дефекты лица

Заячья губа Скрыть подробности Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Расщелина неба Скрыть подробности MORRIS HUBERLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Заячья губа обезображивает и не дает младенцу замкнуть губы вокруг соска.

Расщелина нёба препятствует приему пищи и речи, а также повышает риск ушных инфекций.

Причины заячьей губы и расщелины неба На формирование заячьей губы и расщелины неба могут влиять как факторы внешней среды, так и генетические факторы. Употребление матерью табака, алкоголя, запрещенных наркотиков или определенных лекарственных препаратов во время беременности может повышать риск рождения ребенка с заячьей губой или расщелиной неба. Еще одним фактором является дефицит фолата, особенно с момента зачатия до первого триместра беременности. Фолат — это витамин, необходимый для нормального развития плода. Беременные женщины и женщины, пытающиеся забеременеть, должны принимать добавки с фолатом для снижения риска рождения ребенка с врожденным пороком. Женщинам, принимающим определенные лекарственные препараты, например, противосудорожные препараты, может потребоваться прием добавок с фолатом в более высоких дозировках, поскольку эти препараты препятствуют метаболизму фолата, таким образом снижая уровень фолата в крови. Если у матери или у ее родственника первой степени родства (например, у родителя либо у брата или сестры) заячья губа или расщелина неба, у ее ребенка тоже повышен риск рождения с этим пороком.

Диагностика заячьей губы и расщелины нёба Физикальное обследование

Генетический анализ Врачи обычно могут выявить эти пороки во время физикального обследования. Ребенка с расщелиной губы или нёба должен обследовать генетик. Генетик — это врач, который специализируется на генетике (наука о генах и о том, как определенные качества или черты передаются от родителей детям). Может быть проведен генетический анализ образца крови ребенка для выявления хромосомных и генных аномалий. Этот анализ может помочь врачам определить, является ли причиной какое-то конкретное генетическое заболевание, и исключить другие причины.