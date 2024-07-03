Расщелина — это отверстие, которое может образовываться в губе (заячья губа), нёбе (расщелина нёба) или в обоих местах, если ткань этих органов не соединяется полностью во время беременности. Заячья губа и расщелина неба являются врожденными пороками.
Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица и черепа).
Заячья губа — это разделение верхней губы, обычно чуть ниже носа.
Расщелина неба — это расщепление неба, в результате чего формируется аномальное сообщение с полостью носа.
Заячья губа и расщелина неба часто встречаются вместе. Они являются наиболее распространенными врожденными пороками черепа и лица и присутствуют приблизительно у 1 из 1000 детей.
Заячья губа и расщелина неба: Дефекты лица
Заячья губа обезображивает и не дает младенцу замкнуть губы вокруг соска.
Расщелина нёба препятствует приему пищи и речи, а также повышает риск ушных инфекций.
Причины заячьей губы и расщелины неба
На формирование заячьей губы и расщелины неба могут влиять как факторы внешней среды, так и генетические факторы.
Употребление матерью табака, алкоголя, запрещенных наркотиков или определенных лекарственных препаратов во время беременности может повышать риск рождения ребенка с заячьей губой или расщелиной неба.
Еще одним фактором является дефицит фолата, особенно с момента зачатия до первого триместра беременности. Фолат — это витамин, необходимый для нормального развития плода. Беременные женщины и женщины, пытающиеся забеременеть, должны принимать добавки с фолатом для снижения риска рождения ребенка с врожденным пороком. Женщинам, принимающим определенные лекарственные препараты, например, противосудорожные препараты, может потребоваться прием добавок с фолатом в более высоких дозировках, поскольку эти препараты препятствуют метаболизму фолата, таким образом снижая уровень фолата в крови.
Если у матери или у ее родственника первой степени родства (например, у родителя либо у брата или сестры) заячья губа или расщелина неба, у ее ребенка тоже повышен риск рождения с этим пороком.
Диагностика заячьей губы и расщелины нёба
Физикальное обследование
Генетический анализ
Врачи обычно могут выявить эти пороки во время физикального обследования.
Ребенка с расщелиной губы или нёба должен обследовать генетик. Генетик — это врач, который специализируется на генетике (наука о генах и о том, как определенные качества или черты передаются от родителей детям). Может быть проведен генетический анализ образца крови ребенка для выявления хромосомных и генных аномалий. Этот анализ может помочь врачам определить, является ли причиной какое-то конкретное генетическое заболевание, и исключить другие причины.
Лечение заячьей губы и расщелины неба
Хирургическое вмешательство
До проведения хирургического вмешательства, в зависимости от деформации, существует несколько вариантов, с помощью которых можно помочь младенцу лучше сосать. Эти варианты включают использование специально разработанных сосок для бутылочки, стоматологического устройства, которое может временно закрывать небо, чтобы младенец мог лучше сосать, фидера, который может сжиматься для доставки смеси, а также искусственного неба, которое может быть подогнано под форму верхней части полости рта младенца.
Заячью губу и расщелину нёба исправляют хирургическим путем. Время проведения хирургического вмешательства зависит от деформации и от состояния младенца. Для коррекции расщелины неба часто проводят двухэтапную процедуру. Восстановление заячьей губы, носа и мягкого неба (гладкая, мягкая задняя часть неба) проводят в возрасте от 3 до 6 месяцев. Затем, в возрасте от 15 до 18 месяцев проводят восстановление твердого неба (рельефная, твердая передняя часть неба).
В более старшем возрасте ребенку может понадобиться стоматологическое, ортодонтическое и логопедическое лечение, а также консультирование.
Вероятность возникновения заячьей губы и расщелины неба может быть снижена, если женщина принимает фолат (фолиевую кислоту) до беременности и в первом триместре беременности. Фолат, принимаемый во время беременности, также может помочь предотвратить врожденные пороки головного мозга и позвоночника.
Поскольку в формировании заячьей губы или расщелины неба могут участвовать аномальные гены, семьям, в которых встречается это нарушение, может быть полезно обратиться за генетической консультацией.