Отсутствующие или не полностью сформированные конечности

Конечности при рождении могут отсутствовать, быть деформированными или развитыми не полностью.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках костей, суставов и мышц).

Конечности могут формироваться неправильно. Например, кости кисти и предплечья могут отсутствовать вследствие генетического дефекта (см. Хромосомные аномалии), при этом может отсутствовать какая-то часть руки или ноги, или же вся конечность.

Нормальное развитие конечности также может быть нарушено в утробе матери. При синдроме амниотических перетяжек конечности развиваются ненормально при их сжатии тонкими пучками ткани амниотической оболочки (оболочки, которая содержит амниотическую жидкость, окружающую развивающийся в матке плод). Пучки могут обматываться вокруг плода как струны или резиновые ленты, захватывая части тела и ограничивая рост части тела.

Причиной аномалий конечностей также может быть врожденная инфекция или тератоген — вредное вещество, которое воздействует на мать во время беременности и приводит к возникновению врожденных пороков. Препарат талидомид, который принимали некоторые беременные в конце 1950-х и начале 1960-х годов для устранения токсикоза, вызывал различные дефекты конечностей — обычно короткие, деформированные, недоразвитые конечности с ограниченной функцией.

Аномалии рук и ног могут возникать в горизонтальной манере (например, если рука короче, чем обычно) или в продольной манере (например, рука аномальная на стороне большого пальца —от локтя до большого пальца — но нормальная на стороне мизинца).

У ребенка с одним врожденным пороком конечностей с большей долей вероятности могут присутствовать другие аномалии.

Отсутствие кости предплечья Скрыть подробности На этой фотографии показан ребенок, родившийся без лучевой кости (одна из двух костей, составляющих предплечье). Рука фиксирована под углом, деформирована. © Springer Science+Business Media

Диагностика отсутствующих или не полностью сформированных конечностей До рождения — ультразвуковое исследование

после рождения — рентгенологическое исследование;

Иногда генетический анализ Врачи иногда могут диагностировать эти дефекты до рождения во время ультразвукового исследования. После рождения врачи обычно проводят рентгенологическое исследование и могут проводить другие визуализирующие обследования, чтобы определить, какие кости поражены. Поскольку в формировании врожденных пороков конечностей могут участвовать аномальные гены, больные дети должны пройти обследование у генетика. Генетик — это врач, который специализируется на генетике (наука о генах и о том, как определенные качества или черты передаются от родителей потомству). Может быть проведен генетический анализ образца крови ребенка для выявления хромосомных и генных аномалий. Этот анализ может помочь врачам определить, является ли причиной какое-то конкретное генетическое заболевание, и исключить другие причины.