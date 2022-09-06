Бедренное скручивание

Скручивание бедренной кости может произойти при родах.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).

Головка бедренной кости — это верхняя часть бедренной кости (бедра), самой большой кости ноги. Головка бедренной кости может скручиваться либо внутрь (колени обращены друг к другу, а пальцы ног повернуты внутрь — внутреннее скручивание), либо наружу (колени развернуты в противоположные стороны — наружное скручивание). Скручивание, по всей видимости, связано с положением, в котором ребенок растет в матке. Поскольку оно часто является наследственным, некоторые люди могут иметь генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Скручивание головки бедренной кости часто встречается у новорожденных.

Врачи могут обнаружить этот врожденный порок, положив ребенка на смотровой стол и поворачивая бедра в разных направлениях, обращая внимание на ограничение движений. Младенцы с тяжелым внешним скручиванием обычно проходят ультразвуковое исследование или рентгенологическое исследование тазобедренного сустава для выявления врожденного вывиха тазобедренного сустава.