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Бедренное скручивание

(скручивание бедренной кости; бедренное скручивание)

Авторы:Simeon A. Boyadjiev Boyd, MD, University of California, Davis
Проверено/пересмотрено сент. 2022 | Изменено июл. 2023
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Скручивание бедренной кости может произойти при родах.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).

Головка бедренной кости — это верхняя часть бедренной кости (бедра), самой большой кости ноги. Головка бедренной кости может скручиваться либо внутрь (колени обращены друг к другу, а пальцы ног повернуты внутрь — внутреннее скручивание), либо наружу (колени развернуты в противоположные стороны — наружное скручивание). Скручивание, по всей видимости, связано с положением, в котором ребенок растет в матке. Поскольку оно часто является наследственным, некоторые люди могут иметь генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Скручивание головки бедренной кости часто встречается у новорожденных.

Врачи могут обнаружить этот врожденный порок, положив ребенка на смотровой стол и поворачивая бедра в разных направлениях, обращая внимание на ограничение движений. Младенцы с тяжелым внешним скручиванием обычно проходят ультразвуковое исследование или рентгенологическое исследование тазобедренного сустава для выявления врожденного вывиха тазобедренного сустава.

Лечение скручивания бедренной кости

  • иногда хирургическое вмешательство.

До подросткового возраста внутреннее скручивание зачастую постепенно проходит без лечения. Консультация ортопеда и хирургическое вмешательство обычно рекомендуют детям с дефектом позвоночника, таким как расщелина позвоночника, или в случаях, когда скручивание мешает ходить.

Наружное скручивание обычно проходит само по себе, особенно после того, как ребенок начинает стоять и ходить. Тем не менее, если наружное скручивание все еще присутствует после 8-летнего возраста, необходима консультация ортопеда, поскольку в этом случае ребенку может потребоваться хирургическое вмешательство для коррекции дефекта.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.