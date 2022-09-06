Бедренное скручивание

Скручивание бедренной кости может произойти при родах.
Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).
Головка бедренной кости — это верхняя часть бедренной кости (бедра), самой большой кости ноги. Головка бедренной кости может скручиваться либо внутрь (колени обращены друг к другу, а пальцы ног повернуты внутрь — внутреннее скручивание), либо наружу (колени развернуты в противоположные стороны — наружное скручивание). Скручивание, по всей видимости, связано с положением, в котором ребенок растет в матке. Поскольку оно часто является наследственным, некоторые люди могут иметь генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Скручивание головки бедренной кости часто встречается у новорожденных.
Врачи могут обнаружить этот врожденный порок, положив ребенка на смотровой стол и поворачивая бедра в разных направлениях, обращая внимание на ограничение движений. Младенцы с тяжелым внешним скручиванием обычно проходят ультразвуковое исследование или рентгенологическое исследование тазобедренного сустава для выявления врожденного вывиха тазобедренного сустава.
Лечение скручивания бедренной кости
иногда хирургическое вмешательство.
До подросткового возраста внутреннее скручивание зачастую постепенно проходит без лечения. Консультация ортопеда и хирургическое вмешательство обычно рекомендуют детям с дефектом позвоночника, таким как расщелина позвоночника, или в случаях, когда скручивание мешает ходить.
Наружное скручивание обычно проходит само по себе, особенно после того, как ребенок начинает стоять и ходить. Тем не менее, если наружное скручивание все еще присутствует после 8-летнего возраста, необходима консультация ортопеда, поскольку в этом случае ребенку может потребоваться хирургическое вмешательство для коррекции дефекта.