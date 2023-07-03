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Синдром Ретта

Авторы:Stephen J. Falchek, MD, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Синдром Ретта представляет собой редкое нарушение развития нервной системы, обусловленное генетической проблемой, возникающей почти исключительно у девочек, которое развивается после начального 6-месячного периода нормального развития.

  • Синдром Ретта обусловлен генетической мутацией.

  • Симптомы включают ухудшение языковых и социальных навыков после начального периода нормального развития.

  • Диагноз основывается на наблюдении врачом раннего роста и развития ребенка и генетическом тестировании.

  • Лечение включает многопрофильный подход, который сосредоточен на лечении симптомов и образовательной поддержке.

Синдром Ретта — это редкое нарушение развития нервной системы и генетическое заболевание, которое встречается главным образом у девочек. Мальчиков с таким заболеванием выявляют гораздо реже, чем девочек, потому что плод мужского пола с таким синдромом часто умирает до рождения. Девочки с синдромом Ретта, как правило, рождаются доношенными после беременности и родов, прошедших без особенностей.

Синдром Ретта обусловлен мутацией гена или генов, которые необходимы для развития головного мозга.

Он приводит к нарушению социального взаимодействия, потере языковых навыков и повторяющимся движениям рук. Хотя многие симптомы напоминают симптомы расстройства аутистического спектра, включая трудности с социальными навыками и общением, синдром Ретта является отдельным расстройством.

Симптомы синдрома Ретта

Развитие девочек с синдромом Ретта кажется нормальным до определенного возраста между 6 и 18 месяцами.

Когда заболевание начинает развиваться, рост головы замедляется, а речевые и социальные навыки утрачиваются. По мере прогрессирования заболевания у детей обычно наблюдаются повторяющиеся движения рук, напоминающие стирку или отжимание. Целенаправленные движения утрачиваются, появляются нарушения при ходьбе, а движения туловища становятся неуклюжими. Могут возникать проблемы с дыханием. Развивается ограничение умственных способностей, которое обычно имеет тяжелую форму. Часто появляются судорожные припадки, а с течением времени может снижаться подвижность. Позже у детей может развиваться сколиоз и часто встречаются проблемы с сердцем. У них может быть замедленный рост и склонность к проблемам с поддержанием веса.

Незначительные спонтанные улучшения в социальном взаимодействии могут возникать перед достижением подросткового возраста и во время него, но речевые и поведенческие проблемы остаются.

Диагностика синдрома Ретта

  • Обследование врачом;

  • Генетический анализ

Врачи ставят диагноз синдрома Ретта, наблюдая симптомы во время раннего роста и развития ребенка, а также придерживаясь установленных критериев. Необходима текущая оценка физического и неврологического статуса ребенка.

Для подтверждения диагноза проводится генетический анализ для выявления мутировавшего гена и других генов.

Лечение синдрома Ретта

  • Поддержка группы медицинских специалистов;

  • специальная образовательная поддержка;

  • лечение симптомов.

  • лечение судорожных припадков и проблем с поведением рук с помощью противосудорожных и поведенческих препаратов;

  • возможно, трофинетид.

Синдром Ретта неизлечим.

Наиболее эффективным является лечение, предоставляемое группой медицинских специалистов, которая включает физиотерапевтов, трудотерапевтов и логопедов. Большинству людей с синдромом Ретта требуется расширенная поддержка и специализированные программы обучения.

Врачи могут назначать лекарственные препараты для контроля судорожных припадков и проблем с поведением рук, облегчения дыхания или облегчения движений.

Трофинетид — это препарат для лечения синдрома Ретта у взрослых и детей в возрасте от 2 лет.

Для мониторинга прогрессирования сколиоза и проблем с сердцем необходимы регулярные повторные медицинские обследования.

Чтобы помочь больным детям поддерживать их вес, может потребоваться искусственное питание.

Федеральный Закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям и подросткам с синдромом Ретта возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в условиях, предполагающих максимальное вовлечение ребенка в процесс, то есть, в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам. Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями и раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов предусматривают создание соответствующих условий в школах и других общественных местах.

Прогноз при синдроме Ретта

Долгосрочный прогноз, включая ожидаемую продолжительность жизни, варьируется. Тем не менее, с поддержкой группы медицинских специалистов дети обычно доживают до достаточно зрелого возраста. На прогноз влияют многие факторы, в том числе то, насколько хорошо контролируются приступы, сохраняет ли человек способность ходить, а также питание.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Закон об образовании лиц с инвалидностью (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA): закон Соединенных Штатов Америки, который предусматривает соответствующее бесплатное государственное образование для детей с ограниченными возможностями, которые способны его получать, а также обеспечивает возможность получения этими детьми специального образования и сопутствующих услуг

  2. Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act): закон США, который запрещает дискриминацию по признаку инвалидности

  3. Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов: закон США, который гарантирует определенные права людям с ограниченными возможностями

  4. Международный фонд по борьбе с синдромом Ретта (International Rett Syndrome Foundation): организация, предоставляющая образовательные, вспомогательные, общественные и информационные ресурсы для всех людей с синдромом Ретта

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.