Синдром Ретта представляет собой редкое нарушение развития нервной системы, обусловленное генетической проблемой, возникающей почти исключительно у девочек, которое развивается после начального 6-месячного периода нормального развития.

Синдром Ретта обусловлен генетической мутацией.

Симптомы включают ухудшение языковых и социальных навыков после начального периода нормального развития.

Диагноз основывается на наблюдении врачом раннего роста и развития ребенка и генетическом тестировании.

Лечение включает многопрофильный подход, который сосредоточен на лечении симптомов и образовательной поддержке.

Синдром Ретта — это редкое нарушение развития нервной системы и генетическое заболевание, которое встречается главным образом у девочек. Мальчиков с таким заболеванием выявляют гораздо реже, чем девочек, потому что плод мужского пола с таким синдромом часто умирает до рождения. Девочки с синдромом Ретта, как правило, рождаются доношенными после беременности и родов, прошедших без особенностей.

Синдром Ретта обусловлен мутацией гена или генов, которые необходимы для развития головного мозга.

Он приводит к нарушению социального взаимодействия, потере языковых навыков и повторяющимся движениям рук. Хотя многие симптомы напоминают симптомы расстройства аутистического спектра, включая трудности с социальными навыками и общением, синдром Ретта является отдельным расстройством.

Симптомы синдрома Ретта Развитие девочек с синдромом Ретта кажется нормальным до определенного возраста между 6 и 18 месяцами. Когда заболевание начинает развиваться, рост головы замедляется, а речевые и социальные навыки утрачиваются. По мере прогрессирования заболевания у детей обычно наблюдаются повторяющиеся движения рук, напоминающие стирку или отжимание. Целенаправленные движения утрачиваются, появляются нарушения при ходьбе, а движения туловища становятся неуклюжими. Могут возникать проблемы с дыханием. Развивается ограничение умственных способностей, которое обычно имеет тяжелую форму. Часто появляются судорожные припадки, а с течением времени может снижаться подвижность. Позже у детей может развиваться сколиоз и часто встречаются проблемы с сердцем. У них может быть замедленный рост и склонность к проблемам с поддержанием веса. Незначительные спонтанные улучшения в социальном взаимодействии могут возникать перед достижением подросткового возраста и во время него, но речевые и поведенческие проблемы остаются.

Диагностика синдрома Ретта Обследование врачом;

Генетический анализ Врачи ставят диагноз синдрома Ретта, наблюдая симптомы во время раннего роста и развития ребенка, а также придерживаясь установленных критериев. Необходима текущая оценка физического и неврологического статуса ребенка. Для подтверждения диагноза проводится генетический анализ для выявления мутировавшего гена и других генов.

Лечение синдрома Ретта Поддержка группы медицинских специалистов;

специальная образовательная поддержка;

лечение симптомов.

лечение судорожных припадков и проблем с поведением рук с помощью противосудорожных и поведенческих препаратов;

возможно, трофинетид. Синдром Ретта неизлечим. Наиболее эффективным является лечение, предоставляемое группой медицинских специалистов, которая включает физиотерапевтов, трудотерапевтов и логопедов. Большинству людей с синдромом Ретта требуется расширенная поддержка и специализированные программы обучения. Врачи могут назначать лекарственные препараты для контроля судорожных припадков и проблем с поведением рук, облегчения дыхания или облегчения движений. Трофинетид — это препарат для лечения синдрома Ретта у взрослых и детей в возрасте от 2 лет. Для мониторинга прогрессирования сколиоза и проблем с сердцем необходимы регулярные повторные медицинские обследования. Чтобы помочь больным детям поддерживать их вес, может потребоваться искусственное питание. Федеральный Закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям и подросткам с синдромом Ретта возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в условиях, предполагающих максимальное вовлечение ребенка в процесс, то есть, в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам. Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями и раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов предусматривают создание соответствующих условий в школах и других общественных местах.