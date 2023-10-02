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Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания

Авторы:Thaddeus Mason Pope, JD, PhD, Mitchell Hamline School of Law
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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    Большинство людей имеют юридическое право на принятие собственных решений по медицинскому обслуживанию. Тем не менее, плохое состояние здоровья может ставить под удар способность человека использовать свои законные права.

    Гарантия использования этих прав требует предварительного обдумывания и планирования. Внезапное или хроническое заболевание может вызвать глубокую слабость и дезориентацию, которые делают людей уязвимыми и могут приводить к нежелательной потере контроля. Ведение личных дел, выражение желаний, а также уверенность в том, что эти желания принимаются в расчет, могут вызывать затруднения у людей с физическими или психическими нарушениями. Тем не менее, взрослые люди в любом возрасте могут предпринимать шаги для собственной защиты от утраты контроля над решениями по медицинскому обслуживанию, и такие действия особенно важны для пожилых людей.

    Некоторые юридические термины, относящиеся к медицинскому обслуживанию

    Правоспособность (дееспособность): Право и способность управлять своими делами (в большинстве штатов обычно вступает в силу по достижении возраста 18 лет).

    Неправоспособность (некомпетентность): Неспособность управлять своими делами по причине травмы или инвалидности на основании решения судебного разбирательства.

    Клиническая недееспособность принимать решения по медицинскому обслуживанию: Неспособность понять значительную пользу, вред и альтернативы предлагаемому медицинскому обслуживанию, принять и сообщить решение относительно медицинского обслуживания, что определяется квалифицированным врачом или другим медицинским работником.

    Предварительные медицинские указания: Документы или другие записи, такие как распоряжение о поддержании жизни или доверенность на медицинский уход, которые содержат пожелания пациента относительно решений по вопросам оказания медицинской помощи.

    Распоряжение о поддержании жизни: Документ, иногда называемый медицинскими указаниями, который выражает пожелания человека относительно будущих медицинских вмешательств и медицинского ухода в конце его жизни, когда человек будет уже неспособен принимать решения по вопросам медицинского обслуживания.

    Доверенность на медицинский уход: Документ, в котором от имени пациента другому человеку предоставляются юридические права для принятия решений по оказанию медицинского ухода в том случае, если пациент более не является дееспособным для принятия решения о медицинском уходе. Такое назначенное лицо может называться агентом по медицинскому уходу или доверенным лицом, представителем по медицинскому уходу, или же по-другому, в зависимости от штата.

    В отношении личных дел, относящихся к состоянию здоровья, основным инструментом планирования являются предварительные медицинские указания, которые включают распоряжение о поддержании жизни либо доверенность на медицинский уход, или же оба эти документа. Для финансовых и других вопросов собственности основными юридическими инструментами планирования являются финансовая доверенность, завещание, а в некоторых случаях — отменяемый траст (или завещательный траст). Совместно такие юридические инструменты помогают распоряжаться и управлять собственностью и решениями по медицинскому обслуживанию в соответствии с пожеланиями человека, когда этот человек более не в состоянии (недееспособен) принимать решения по этим вопросам.

    Предварительные указания по вопросам медицинской помощи должны отражать результаты содержательного обсуждения между конкретным человеком и близкими ему людьми в отношении ценностей, приоритетов и предпочтений данного человека на случай серьезного заболевания. Эффективность предварительных медицинских указаний прямо пропорциональна тщательности и обдуманности обсуждения, на котором они основаны. Законы штатов отличаются в отношении предварительных указаний, но во всех 50 штатах США людям разрешается высказать свои пожелания относительно решений о поддержании жизни в случае терминального заболевания или травмы и назначить кого-либо, кто передаст волю человека в случае, когда человек не может передать ее сам.

    Документы по медицинскому обслуживанию могут быть подготовлены без участия адвоката. Тем не менее, услуги адвоката могут быть полезны, если пожелания человека являются сложными, или же если члены семьи не во всем согласны с пожеланиями данного человека.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.