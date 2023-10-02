Завещание об отказе от реанимации (ЗОР), помещаемое врачом в медицинскую документацию пациента, информирует медицинский персонал о том, что не следует пытаться выполнять сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Поскольку попытки к СЛР не предпринимаются, также следует избегать и других мероприятий, следующих за СЛР (например, электрических разрядов на сердце, а также искусственного дыхания с введением дыхательной трубки). Это завещание помогает избежать ненужного и нежелательного инвазивного лечения в конце жизни. Показатель успешного применения СЛР при приближении к концу жизни чрезвычайно низок. (См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)
В рамках планирования ухода за серьезно больными эти люди и их врачи должны обсуждать возможность остановки сердца (когда останавливается сердце и прекращается дыхание) в контексте их непосредственного заболевания, описывать процедуры СЛР и возможные исходы, а также обсуждать предпочтения в отношении лечения. Если человек недееспособен в принятии решения относительно СЛР, решение может принять уполномоченное лицо-заместитель по принятию решений.
ЗОР не означает «не лечить». Оно скорее означает, что не будет попыток к выполнению только СЛР. Другие виды лечения (например, терапия антибиотиками, переливания крови, диализ или использование аппарата искусственного дыхания), которые могут продлевать жизнь, все же предоставляются. В зависимости от состояния пациента, такие дополнительные виды лечения обычно могут быть более успешными по сравнению с СЛР. Лечение, которое снимает пациенту боль и создает комфорт (называемое паллиативным лечением), должно проводиться всегда.
Во всех штатах также предоставляются специальные завещания об отказе от реанимации, которые имеют силу за пределами больниц, в любом месте, где человек может находиться по месту жительства. Они называются внебольничными ЗОР, распоряжениями по симптоматической терапии, распоряжениями по невыполнению СЛР, или же имеют другие названия. В целом эти документы должны быть подписаны врачом и пациентом (или доверенным лицом пациента), а пациенту выдается быстро и легко различимая идентификационная форма, браслет или ожерелье, которые могут быть легко обнаружены службой экстренной медицинской помощи. Такие распоряжения особенно важны для неизлечимо больных людей, проживающих в сообществе, которые хотят только комфортного ухода и не хотят реанимации, если у них остановится сердце или дыхание. Распоряжение о поддержании жизни и доверенность на медицинский уход обычно неэффективны в экстренных ситуациях. Кроме того, сотрудники служб экстренного реагирования почти всегда обязаны инициировать поддержку жизнеобеспечения, кроме случаев наличия действительного завещания об отказе от реанимации, предъявленного им. Во многих штатах статус ЗОР теперь включается в передаваемое медицинское распоряжение, называемое распоряжениями поставщику услуг об искусственном поддержании жизненных функций.
Передаваемые медицинские распоряжения
В передаваемых медицинских распоряжениях сообщается о решениях по уходу за пожилыми людьми с поздними стадиями заболевания. В Соединенных Штатах Америки программы передаваемых медицинских распоряжений реализуются на уровне штата и чаще всего называются распоряжениями о поддержании жизни или РВИПЖ. Другие названия этих программ включают: медицинские распоряжения об искусственном поддержании жизни (МРИПЖ), распоряжения врача о применимости лечения (РВПЛ), медицинские распоряжения о применимости лечения (МВПЛ), клинические распоряжения об искусственном поддержании жизни (КРИПЖ) и распоряжения врача о предпочтениях пациента (РВПП).
В эти программы входит начатое врачом обсуждение, а в принятие решений вовлекаются пациенты с заболеванием на поздней или терминальной стадии. Это приводит к появлению переносного набора медицинских распоряжений, в соответствии с целями ухода за пациентом, с учетом пожеланий человека относительно использования СЛР, общего желаемого уровня медицинского вмешательства (например, полного лечения, только симптоматической терапии или промежуточного уровня), а также в отношении того, следует ли стремится к госпитализации или избегать ее. В большинстве программ переносимых медицинских распоряджений также оговорены вопросы искусственного питания и гидратации. В некоторых штатах рассматриваются дополнительные соображения, такие как использование аппарата искусственной вентиляции легких или антибиотиков, которые могут использоваться в кризисной медицинской ситуации. Эти программы применимы во всех медицинских учреждениях. В случае медицинского кризиса работники, оказывающие экстренную медицинскую помощь, и другие медицинские работники должны в первую очередь следовать РВИПЖ или другим подобным распоряжениям. Если немедленных действий не требуется, эти распоряжения следует обсудить с пациентом, если его состояние существенно изменяется, либо изменяются условия оказания ему помощи, либо пациент решает изменить свои пожелания. От имени недееспособных пациентов могут действовать уполномоченные лица-заместители. Переносимые медицинские распоряжения, такик как РВИПЖ, отличаются от предварительных медицинских указаний тем, что применимы только к пациентам с заболеванием на поздней стадии, содержат план лечения в форме медицинских распоряжений для решений в экстренных ситуациях, а также направлены на текущее состояние пациента, а не на будущее гипотетическое состояние.
РВИПЖ или аналогичные программы существуют в каждом штате, а национальная организация РВИПЖ предоставляет информационный центр по адресу www.polst.org.
Отличия между предварительными медицинскими указаниями и РВИПЖ
Характеристика
Предварительные медицинские указания
РВИПЖ
Возможность применения
Все взрослые, независимо от текущего состояния здоровья
Человек любого возраста с серьезным заболеванием или дряхлостью, когда медицинский работник не удивится, если пациент умрет в течение следующих года или двух.
Кто составляет документ
Сам человек, совместно с юристом или без него
Врач или, в некоторых штатах, практикующая медсестра или ассистент врача после обсуждения планирования помощи с самим человеком (либо, если он недееспособен, с доверенным лицом по принятию решений)
Где составляется
Любые условия
Медицинское учреждение
О чем говорится в документе
Предпочтения (не медицинские указания) относительно возможных альтернатив будущего лечения и назначение заместителя, принимающего медицинские решения (сотрудник службы здравоохранения)
Медицинские указания врача по вопросам основных решений по экстренной помощи, которые могут возникнуть в связи с текущим медицинским состоянием пациента
Решения, принятые суррогатными лицами (заместителями для принятия решений)
Суррогатные лица не могут давать предварительные указания за пациента
Суррогатные лица могут участвовать в РВИПЖ и давать на них согласие, когда пациент сам не может принимать решения
Экстренная медицинская помощь
Обычно не распространяется на экстренную медицинскую помощь
Применимо к экстренной медицинской помощи
Ответственны за предоставление документов работникам здравоохранения в ситуациях, когда предоставляется помощь
Ответственность пациента и семьи
Ответственность работника здравоохранения
Кто просматривает и исправляет документ при необходимости
Лицо, дающее предварительные указания
Медицинский работник с больным или его доверенным лицом
Использование обоих документов применительно к одному лицу
Обозначает общие цели и пожелания на всех этапах жизни индивидуума и служит отправной точкой для обсуждения РВИПЖ
Дополняет предварительные указания, преобразуя общие цели и пожелания пациента в конкретные медицинские указания
РВИПЖ — распоряжения врача об искусственном поддержании жизни