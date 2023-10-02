Завещание об отказе от реанимации (ЗОР), помещаемое врачом в медицинскую документацию пациента, информирует медицинский персонал о том, что не следует пытаться выполнять сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Поскольку попытки к СЛР не предпринимаются, также следует избегать и других мероприятий, следующих за СЛР (например, электрических разрядов на сердце, а также искусственного дыхания с введением дыхательной трубки). Это завещание помогает избежать ненужного и нежелательного инвазивного лечения в конце жизни. Показатель успешного применения СЛР при приближении к концу жизни чрезвычайно низок. (См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)

В рамках планирования ухода за серьезно больными эти люди и их врачи должны обсуждать возможность остановки сердца (когда останавливается сердце и прекращается дыхание) в контексте их непосредственного заболевания, описывать процедуры СЛР и возможные исходы, а также обсуждать предпочтения в отношении лечения. Если человек недееспособен в принятии решения относительно СЛР, решение может принять уполномоченное лицо-заместитель по принятию решений.

ЗОР не означает «не лечить». Оно скорее означает, что не будет попыток к выполнению только СЛР. Другие виды лечения (например, терапия антибиотиками, переливания крови, диализ или использование аппарата искусственного дыхания), которые могут продлевать жизнь, все же предоставляются. В зависимости от состояния пациента, такие дополнительные виды лечения обычно могут быть более успешными по сравнению с СЛР. Лечение, которое снимает пациенту боль и создает комфорт (называемое паллиативным лечением), должно проводиться всегда.

Во всех штатах также предоставляются специальные завещания об отказе от реанимации, которые имеют силу за пределами больниц, в любом месте, где человек может находиться по месту жительства. Они называются внебольничными ЗОР, распоряжениями по симптоматической терапии, распоряжениями по невыполнению СЛР, или же имеют другие названия. В целом эти документы должны быть подписаны врачом и пациентом (или доверенным лицом пациента), а пациенту выдается быстро и легко различимая идентификационная форма, браслет или ожерелье, которые могут быть легко обнаружены службой экстренной медицинской помощи. Такие распоряжения особенно важны для неизлечимо больных людей, проживающих в сообществе, которые хотят только комфортного ухода и не хотят реанимации, если у них остановится сердце или дыхание. Распоряжение о поддержании жизни и доверенность на медицинский уход обычно неэффективны в экстренных ситуациях. Кроме того, сотрудники служб экстренного реагирования почти всегда обязаны инициировать поддержку жизнеобеспечения, кроме случаев наличия действительного завещания об отказе от реанимации, предъявленного им. Во многих штатах статус ЗОР теперь включается в передаваемое медицинское распоряжение, называемое распоряжениями поставщику услуг об искусственном поддержании жизненных функций.

Медицинские термины, относящиеся к искусственному поддержанию жизненных функций