Приступая к программе тренировок

В силовых тренировках (также называемых тренировками с отягощением) используется усиленное сокращение мышц в ответ на сопротивление, обычно при подъеме свободных или тренажерных тяжестей, или же иногда веса тела (например, при отжиманиях от пола или качании пресса). Приступая к программе силовых тренировок, некоторые начинающие могут вместо тяжестей использовать эластичные ленты.

В зависимости от способа выполнения, силовые тренировки могут быть в чем-то менее полезны для сердечно-сосудистой тренированности по сравнению с аэробными упражнениями. Тем не менее, постоянные высокоинтенсивные силовые тренировки могут быть так же полезны для сердечно-сосудистой тренированности, как и аэробные упражнения. Основными целями силовых тренировок являются развитие следующих свойств мышц:

Сила

Размер

Выносливость

гибкость.

В долгосрочной перспективе возросшая мышечная масса помогает человеку стать поджарым и избавиться от жировой ткани, поскольку мышцы потребляют больше калорий даже в состоянии покоя по сравнению с другими типами тканей, особенно жировой. Увеличение мышечной массы также приведет к большей работоспособности в старости и поможет людям оставаться самостоятельными даже в преклонном возрасте. У пожилых, особенно у немощных пожилых лиц, например, проживающих в домах престарелых, увеличение мышечной массы ускоряет восстановление после серьезных болезней, обеспечивая телу запасы белков, необходимых для восстановления (см. Упражнения у пожилых лиц).

Укрепление мышц вокруг травмированного участка (например, мышцы бедра при поврежденном коленном суставе) уменьшает боль. Таким образом, при реабилитации после травм может помочь программа силовых тренировок. Этот подход должен контролироваться физиотерапевтом-реабилитологом.

Для укрепления отдельных мышц или групп мышц разрабатываются специальные упражнения. Обычно сначала выполняют упражнения с группами больших мышц, затем — малых. Тренировка начинается с упражнений для ног, затем для верхней части спины, груди, плеч и далее для рук. Максимальная польза достигается упражнениями с высокими нагрузками, но не обязательно до изнеможения. Изнеможение определятся как момент, когда при использовании правильной техники невозможно сделать еще один повтор упражнения.

По традиции некоторые упражнения выполняются подходами. Каждый подход включает 8–12 повторов упражнения, выполняемых непрерывно (то есть между повторами нет отдыха или фиксации суставов). Нужно использовать максимальный вес тяжестей для выполнения 8–12 повторов в относительно медленном и контролируемом темпе, не делая резких рывков, не бросая и не опуская вес слишком быстро. Если первый подход был выполнен с высоким одинаковым напряжением, каждый последующий подход характеризуется постепенно снижающейся степенью трудности. Три — это обычно максимальное рекомендуемое количество сетов для большинства упражнений по силовому тренингу.

Время напряжения — это еще один способ определить рекомендуемую рабочую нагрузку, кроме простого подсчета объема и количества повторений при поднятии веса. Время непрерывного напряжения относится к общей продолжительности подъема и опускания тяжести в одном подходе. Время непрерывного напряжения должно быть короче, если целью являются умеренные тренировки и развитие скорее силы, а не мышечной выносливости (например, во время реабилитации после травмы). Время непрерывного напряжения является лучшим критерием рекомендуемой мышечной нагрузки в сравнении с количеством повторений, независимо от того, является ли целью упражнений развитие силы, увеличение мышечной массы или выносливости.

Для дальнейшего наращивания силы и мышечной массы после достижения рекомендуемого времени непрерывного напряжения при хорошей технике нужно увеличить вес тяжести до максимально выдерживаемого, и снова стремиться к достижению такого же времени непрерывного напряжения. Рекомендуемое время напряжения в идеале составляет 40–60 секунд на сет для верхней части тела и 60–90 секунд для нижней части тела, поскольку она более вынослива. Если целью является наращивание мышечной выносливости, время непрерывного напряжения обычно составляет 90–120 секунд. Силовые спортсмены, например, штангисты, предпочитают и лучше реагируют на более короткое время непрерывного напряжения (10–30 секунд), поскольку одновременное поднятие более тяжелого веса стимулирует чрезвычайное наращивание силы, хоть и в ущерб мышечному росту и большей выносливости. Тем не менее, среднестатистическому человеку следует избегать таких тяжелых тренировок, поскольку поднятие более тяжелого веса также увеличивает напряжение тканей и, следовательно, риск травмы.

Частота тренировок является критически важным фактором. Если интенсивно тренироваться чаще, чем через день, начинаются разрывы мышц. На следующий день после эффективной тренировки в мышечных волокнах происходят микроскопические разрывы и кровоизлияния, что, вероятно, и вызывает боль в мышцах. Эта болезненность (также называемая тревожной реакцией) является одним из признаков того, что мышцы подвергаются стимуляции для самозаживления и роста, что повышает их работоспособность. После тренировок следует дать возможность мышцам восстановиться в течение приблизительно 48 часов. После очень интенсивных упражнений группам мышц может потребоваться несколько дней для полного заживления и укрепления. Следовательно, при силовых тренировках лучше всего чередовать упражнения для разных групп мышц. Например, в одном из идеальных графиков упражнения для верхней части тела в один день чередуются с упражнениями для нижней части тела на следующий день, и при этом каждая мышца не должна тренироваться чаще двух раз в неделю. Чем выше интенсивность и нагрузка на мышцу, тем реже эта мышца должна разрабатываться. Людям, тренирующимся с очень высокой интенсивностью усилий, скорее всего не следует разрабатывать каждую мышцу чаще одного раза в неделю, для полноценного восстановления.

Реабилитация по поводу травм может не иметь целью изначальное развитие больших мышц, хотя улучшение мышечной функции и силы значительно коррелирует с уменьшением боли. Упражнения с использованием меньшей тяжести, но с большим количеством повторов могут повышать силу и выносливость, могут в некоторой степени считаться аэробными (особенно при отдыхе между сетами менее 60 секунд), а также усиливают кровоток в целевой области, что улучшает ее заживление. Такой подход переносится легче, чем тренировки мышц со слишком большим весом и меньшим числом повторений, для которых требуется убедительная мотивация. Необходимо строго соблюдать физическую нагрузку, поскольку неправильная физическая нагрузка может привести к ухудшению состояния. Люди, проходящие реабилитацию, могут ограничить выполнение упражнений из-за дискомфорта или боли. Иногда они не имеют опыта тренировок и могут не знать, на какие усилия они способны. Как только у травмированного человека появляется уверенность в себе и возрастает работоспособность (а также часто уменьшается боль), интенсивность усилий и тренировочные нагрузки следует увеличить для оптимизации результатов.

При круговых тренировках с весом в первую очередь разрабатываются большие мышцы ног, бедер, спины и груди, а затем малые мышцы плеч, рук, живота и шеи. Кое-кто любит разрабатывать ноги в последнюю очередь, поскольку на это требуется слишком много энергии, и процесс является изнурительным. Круговые тренировки с весом в течение всего лишь 15–20 минут (при отдыхе между упражнениями/сетами в 30 секунд и менее) потенциально могут принести большую пользу сердечно-сосудистой системе, чем бег трусцой или аэробные упражнения на тренажерах в течение такого же периода времени. Такая тренировка часто более интенсивна, и в результате нее частота пульса может возрастать еще больше. В то же время более длительный отдых между определенными упражнениями поможет восстановить запасы мышечной энергии между подходами, что приведет к увеличению усилий в последующих подходах и, следовательно, к большему увеличению мышечной силы.

Техника безопасности имеет первоочередное значение. Резкое поднятие или бросание тяжестей могут приводить к травмам вследствие внезапного начала и остановки движения. При выполнении физических упражнений следует двигаться плавно и непрерывно, стремясь к правильной механике тела (грудь вперед, прямые плечи, отведенные назад, живот втянут, избегать фиксации суставов). Контроль дыхания позволяет предотвратить головокружение и обморок, которые могут случаться при форсированном вдохе или выдохе. В частности, выдох делают при подъеме тяжести, а вдох — при ее опускании. Если движение медленное, например, опускание тяжести в течение 5 секунд или дольше, может потребоваться сделать вдох и выдох более одного раза, но дыхание должно координироваться таким образом, чтобы заключительный вдох делался непосредственно перед подъемом, а выдох — с началом подъема.

Во время силовых тренировок возрастает артериальное давление, особенно когда разрабатываются большие мышцы нижней части тела, а также при очень сильном захвате руками (например, при качании пресса ногами при захвате рукояток тренажера). Тем не менее, после окончания упражнений артериальное давление быстро приходит в норму. Такое временное возрастание артериального давления минимально при правильной технике дыхания, вне зависимости от силы напряжения. Большинству людей, собирающихся поднимать тяжести, на первых порах пригодится тренер, который подскажет, как устанавливать тяжести и регулировать уровень сиденья, какой должна быть техника исполнения, а также как дышать во время упражнений. Наблюдение профессионального тренера за ходом тренировки приносит максимальную пользу, так как он может заметить и исправить ошибки в технике исполнения.