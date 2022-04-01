Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о теле человека

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
Просмотреть профессиональную версию

    Тело человека представляет собой сложную, высоко организованную структуру, состоящую из уникальных клеток, которые слаженно функционируют при выполнении специфических функций, необходимых для поддержания жизни.

    Биология тела человека включает:

    • физиологию (каким образом организм функционирует);

    • анатомию (каким образом организм устроен).

    Анатомия состоит из уровней, от самых мелких компонентов клеток до тканей и органов и систем органов.

    Макроскопическая анатомия изучает органы тела в том виде, в котором они видны невооруженным глазом во время визуального осмотра, а также когда тело вскрывают для обследования (вскрытие).

    Клеточная анатомия изучает клетки и их составные элементы, которые можно наблюдать только с использованием специальных методов и особых приборов, таких как микроскопы.

    Молекулярная анатомия (часто называемая молекулярной биологией) исследует самые малые составные элементы клеток на уровне биохимических взаимодействий.

    Анатомия и физиология существенно изменяются от зачатия до рождения. После рождения скорость анатомических и физиологических изменений замедляется, но период детства все еще является временем значительного роста и развития ( see page Физический рост младенцев и детей). Некоторые анатомические изменения происходят и в позднем взрослом возрасте, но физиологические изменения в клетках и органах тела — это то, что вносит наибольший вклад в процесс, который мы испытываем при старении ( see page Изменения, происходящие в организме с возрастом).

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.