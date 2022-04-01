Тело человека представляет собой сложную, высоко организованную структуру, состоящую из уникальных клеток, которые слаженно функционируют при выполнении специфических функций, необходимых для поддержания жизни.

Общие сведения о теле человека... Видео

Биология тела человека включает:

физиологию (каким образом организм функционирует);

анатомию (каким образом организм устроен).

Анатомия состоит из уровней, от самых мелких компонентов клеток до тканей и органов и систем органов.

Макроскопическая анатомия изучает органы тела в том виде, в котором они видны невооруженным глазом во время визуального осмотра, а также когда тело вскрывают для обследования (вскрытие).

Клеточная анатомия изучает клетки и их составные элементы, которые можно наблюдать только с использованием специальных методов и особых приборов, таких как микроскопы.

Молекулярная анатомия (часто называемая молекулярной биологией) исследует самые малые составные элементы клеток на уровне биохимических взаимодействий.

Анатомия и физиология существенно изменяются от зачатия до рождения. После рождения скорость анатомических и физиологических изменений замедляется, но период детства все еще является временем значительного роста и развития ( see page Физический рост младенцев и детей). Некоторые анатомические изменения происходят и в позднем взрослом возрасте, но физиологические изменения в клетках и органах тела — это то, что вносит наибольший вклад в процесс, который мы испытываем при старении ( see page Изменения, происходящие в организме с возрастом).