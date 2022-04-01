Внешние и внутренние барьеры

На первый взгляд это странно, но определить, что находится внутри, а что снаружи тела бывает трудно, потому что у тела есть множество поверхностей. Кожа, которая на самом деле является системой органов, как известно, покрывает тело с внешней стороны. Она образует барьер, который не дает многим вредным веществам проникать в тело. Пищеварительная система является, по сути, длинной трубкой, которая начинается во рту, тянется через все тело и заканчивается анальным отверстием. Так где же находится пища, проходя через эту трубку — внутри или снаружи тела? В действительности питательные вещества и жидкости оказываются внутри тела только после того, как всосутся в кровоток.

Воздух проходит через нос и горло в дыхательное горло (трахею), а затем попадает в обширные разветвленные воздушные пути легких (бронхи). В какой точке этот поток уже находится внутри тела? Кислород в легких ( see page Общие сведения о дыхательной системе) не приносит пользу организму до тех пор, пока не попадет в кровоток. Для того, чтобы попасть в кровоток, кислород должен преодолеть тонкий слой клеточной оболочки легких. Этот слой служит барьером для проникновения вирусов и бактерий, например, таких, которые вызывают заболевание туберкулезом и которые могут попадать в легкие вместе с воздухом. До тех пор, пока такие организмы не проникнут в клетки или в кровоток, они в целом неспособны вызвать заболевание. Поскольку в легких существует множество защитных механизмов, например, антитела для борьбы с инфекцией и крошечные ворсинки, называемые ресничками, для очистки дыхательных путей от инородных частиц, большинство инфекционных микроорганизмов, переносимых воздушным путем, никогда не вызывают заболевания.

Поверхности тела не только разграничивают его внешнюю и внутреннюю часть, но также удерживают органы и вещества в нужных местах, чтобы те могли правильно функционировать. Например, внутренние органы не плавают в слое крови, поскольку кровь обычно находится в кровеносных сосудах. Если кровь вытекает из сосудов в другие части тела (кровотечение), это приводит к тому, что кровь не только не доставляет кислород и питательные вещества в ткани, она также приносит большой вред. Например, небольшое количество крови, вытекающее в головной мозг, может разрушить ткань мозга, поскольку внутри черепа нет места для расширения. С другой стороны, аналогичное количество крови, вытекающее в брюшную полость, не разрушает ткани, поскольку в брюшной полости есть место для расширения.

Слюна, которая так важна во рту, может причинить много вреда, если ее вдохнуть в легкие, потому что в слюне находятся бактерии, которые могут спровоцировать образование абсцесса в легких. Соляная кислота, вырабатываемая в желудке, редко приводит там к повреждениям. Тем не менее, эта кислота может обжечь и повредить пищевод, если она поднимется вверх, а также повредить другие органы, если вытечет через стенки желудка. Кал, непереваренные частицы пищи, выводящиеся через задний проход, может привести к угрожающим жизни инфекциям, если через отверстие в стенке кишечника попадет в брюшную полость.