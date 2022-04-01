Анатомия и болезнь

Тело человека сконструировано удивительно продуманно. У большинства органов существует много дополнительных возможностей или резервов: даже при повреждении они все еще могут функционировать на должном уровне. Например, для наступления серьезных последствий должно быть разрушено более двух третей печени, а человек обычно может жить лишь с одним легким или с одной почкой. Однако другие органы могут переносить лишь незначительные повреждения, прежде чем нарушится их функция и появятся симптомы. Например, если одна артерия в головном мозгу окажется закупоренной или разорвется (инсульт), и даже небольшое количество ткани в жизненно важной части головного мозга разрушится, человек может утратить способность говорить, двигать конечностями или сохранять равновесие. Если инфаркт миокарда разрушит небольшое количество ткани в той части сердца, в которой вырабатываются или передаются сигналы для сокращения, частота сердечных сокращений может стать опасно замедленной, и человек может даже умереть.

Болезнь часто влияет на анатомию, а изменения в анатомии могут вызывать болезнь. Если кровоснабжение ткани заблокировано или нарушено, ткань отмирает (инфаркт), как, например, при сердечном приступе (инфаркте миокарда) или инсульте (инфаркте головного мозга). Патология сердечного клапана может вызывать нарушение функции сердца. Травма кожи может нарушить ее способность действовать в качестве защитного барьера, что может приводить к инфекции. Рост аномальных опухолей, например, рак, может напрямую разрушать нормальную ткань или оказывать давление, которое в итоге ее разрушает.

Вследствие взаимосвязи между болезнями и анатомией методы, позволяющие видеть внутри тела, стали основными в диагностике и лечении болезней. Первый прорыв произошел с использованием рентгеновских лучей, которые позволили врачам видеть внутренние структуры организма и обследовать их без хирургического вмешательства. Другим важным достижением стала компьютерная томография (КТ), в которой рентгеновские лучи используются в сочетании с компьютерной обработкой. В результате КТ сканирования получают подробные поперечные (двухмерные) изображения внутреннего строения тела.

К другим методам получения изображений внутренних органов относятся ультразвуковое исследование, при котором используются звуковые волны, магнитно-резонансная томография (МРТ), при которой используются движения атомов в магнитном поле, а также радионуклидная сцинтиграфия, при которой используются радиоактивные химические соединения, вводимые в организм. Существуют неинвазивные методы исследования тела, в отличие от хирургического вмешательства, которое является инвазивной процедурой.