Хосписная и паллиативная помощь являются специализированными формами ухода, которые помогают людям с серьезными, изменяющими жизнь заболеваниями, но их цели и намерения отличаются. Хосписная помощь — это концепция и программа ухода, предназначенная для сведения к минимуму страданий и улучшения самочувствия и качества жизни людей со смертельным заболеванием. Паллиативная помощь — это специализированная медицинская помощь, направленная на облегчение симптомов и улучшение условий жизни людей, страдающих серьезным заболеванием.
Хосписный уход
Хоспис — это концепция и программа помощи, которая разрабатывается специально для минимизации страданий умирающих людей, а также членов их семей. В США хоспис является единственной широко доступной всеобъемлющей программой поддержки серьезно больных людей по месту жительства. В программах хосписа нет места большинству диагностических тестов и методов лечения, продлевающего жизнь, вместо этого применяется облегчение симптомов. В рамках этих программ также проводится обучение умирающих пациентов и членов их семей соответствующей помощи и симптоматической терапии. И хотя в хосписных программах продление жизни не является первоочередной задачей, хороший хосписный уход вполне может немного продлить жизнь, возможно, в связи с отсутствием серьезных потенциальных побочных эффектов после хирургического вмешательства или агрессивного лечения лекарственными препаратами, которое пациенты бы получали в ином случае.
Программы хосписа направлены на облегчение симптомов, симптоматическую терапию и эмоциональную поддержку пациента и его семьи.
В хосписных программах не придают особого значения диагностическим исследованиям, поиску исцеления или продлению жизни.
При обычном хосписном уходе член семьи, близкий друг или и тот, и другой помогают принимать решения за серьезно больного человека, когда тот более не компетентен или не в состоянии принимать такие решения. Персонал хосписа обычно навещает пациента так часто, как это ему необходимо, часто даже ежедневно, и кто-нибудь круглосуточно доступен по вызову. Персонал хосписа специально обучают облегчать симптомы и предоставлять эмоциональную и духовную поддержку, а также оказывать практическую медицинскую помощь.
В работе хосписа участвуют различные профессионалы, такие как врачи, медсестры, социальные работники, обслуживающий персонал (например, помощники по уходу на дому), а также, при необходимости, специалисты по коррекции речи и физио- и трудотерапевты. Также могут привлекаться фармацевты, диетологи и другие специалисты.
Персонал программы хосписа заботится о больных дома или в домах престарелых. Хотя персонал программы хосписа обычно не участвует в уходе за пациентами в стационарах и реабилитационных центрах, во многих больницах учреждаются программы помощи, в которых в полной мере лечатся только симптомы, а также оказывается помощь в принятии решений (услуги паллиативного ухода) по таким же вопросам, что и в хосписе.
Программы хосписа отличаются друг от друга в зависимости от предоставляемых услуг, а также лечения и вспомогательных устройств, которые ими поддерживаются и используются. Будут ли услуги хосписа оптимальными для конкретного человека, зависит от нужд и пожеланий, от финансовых соображений, а также от квалификации и возможностей местных программ.
Услуги хосписа могут обеспечивать самое нужное лечение с привлечением врачей. Медсестры обычно контролируют общий план ухода, включая прием лекарственных препаратов, кислородную терапию, внутривенные капельницы и другое специальное оборудование. Социальные работники, священники и обученные добровольцы помогают в решении межличностных, духовных или финансовых вопросов. Консультанты по переживанию утраты предоставляют поддержку и понимание в процессе переживания утраты. Планы услуг хосписа помогают членам семьи подготовиться к испытаниям перед лицом смерти любимого человека и пережить время смерти, в том числе подчеркивая их роль и то, как получить необходимую помощь.
Большинству серьезно больных пациентов, которым необходимы услуги хосписа, может также понадобиться некоторая помощь в выполнении ежедневных действий (например, в одевании, купании и приготовлении пищи), а некоторые люди могут быть полностью зависимы. Члены семьи и друзья часто предоставляют такую помощь, а хоспис или семья могут предоставить дополнительного оплачиваемого помощника из числа сотрудников по оказанию медико-социальной помощи на дому.
Программа Medicare или страховка, как правило, оплачивает услуги хосписа, но обычно только после подтверждения врача о том, что у пациента смертельное заболевание, и не ожидается, что продолжительность его жизни составит более 6 месяцев. Обычная медицинская страховка по-прежнему покрывает все заболевания пациента, не связанные с диагнозом, относящимся к хоспису. Уход в хосписе может быть прекращен в любой момент, например, если состояние здоровья пациента улучшится или, если пациент желает попробовать перспективный метод лечения его заболевания.
Паллиативная помощь
Паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни, помогая людям определить цели ухода и облегчая им тягостные симптомы, а также психосоциальные и духовные страдания. Паллиативная помощь совместима со многими лечебными или продлевающими жизнь методами лечения. Например, паллиативный аспект ухода делает акцент на лечении боли или делирия у человека с печеночной недостаточностью, который остается в списке на получение трансплантата печени. Однако утверждать, что внимание человека переключилось с лечебной на поддерживающую терапию или с лечения на паллиативную помощь, означало бы чрезмерно упростить сложный процесс принятия решений. Большинству тяжелобольных людей требуется сочетание методов лечения для коррекции, профилактики или облегчения последствий различных заболеваний и инвалидности.
Паллиативная помощь может предоставляться отдельными медицинскими работниками, межотраслевыми группами и хосписными программами. Специалисты по индивидуальной паллиативной помощи уделяют особое внимание распознаванию и лечению боли и других тягостных симптомов. Межотраслевые группы паллиативной помощи состоят из различных специалистов (например, врачей, медсестер, социальных работников и священников), которые работают вместе с основными и специализированными врачами пациента для облегчения физического, психосоциального и духовного стресса.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Compassionandchoices.org: предоставляет инструменты планирования ухода за неизлечимо больными людьми и информацию о защите интересов пациентов с неизлечимыми заболеваниями
Американский хосписный фонд (Hospice Foundation of America, Inc.): подробная информация о хосписных услугах, их стоимости, выборе поставщика хосписных услуг и ресурсах о ситуациях, связанных со скорбью
Medicare: Веб-сайт Hospice Compare: предоставляет инструмент поиска для поиска и сравнения хосписных агентств, обслуживающих определенный район