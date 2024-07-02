Хосписная и паллиативная помощь

Хоспис — это концепция и программа помощи, которая разрабатывается специально для минимизации страданий умирающих людей, а также членов их семей. В США хоспис является единственной широко доступной всеобъемлющей программой поддержки серьезно больных людей по месту жительства. В программах хосписа нет места большинству диагностических тестов и методов лечения, продлевающего жизнь, вместо этого применяется облегчение симптомов. В рамках этих программ также проводится обучение умирающих пациентов и членов их семей соответствующей помощи и симптоматической терапии. И хотя в хосписных программах продление жизни не является первоочередной задачей, хороший хосписный уход вполне может немного продлить жизнь, возможно, в связи с отсутствием серьезных потенциальных побочных эффектов после хирургического вмешательства или агрессивного лечения лекарственными препаратами, которое пациенты бы получали в ином случае.

Программы хосписа направлены на облегчение симптомов, симптоматическую терапию и эмоциональную поддержку пациента и его семьи.

В хосписных программах не придают особого значения диагностическим исследованиям, поиску исцеления или продлению жизни.

При обычном хосписном уходе член семьи, близкий друг или и тот, и другой помогают принимать решения за серьезно больного человека, когда тот более не компетентен или не в состоянии принимать такие решения. Персонал хосписа обычно навещает пациента так часто, как это ему необходимо, часто даже ежедневно, и кто-нибудь круглосуточно доступен по вызову. Персонал хосписа специально обучают облегчать симптомы и предоставлять эмоциональную и духовную поддержку, а также оказывать практическую медицинскую помощь.

В работе хосписа участвуют различные профессионалы, такие как врачи, медсестры, социальные работники, обслуживающий персонал (например, помощники по уходу на дому), а также, при необходимости, специалисты по коррекции речи и физио- и трудотерапевты. Также могут привлекаться фармацевты, диетологи и другие специалисты.

Персонал программы хосписа заботится о больных дома или в домах престарелых. Хотя персонал программы хосписа обычно не участвует в уходе за пациентами в стационарах и реабилитационных центрах, во многих больницах учреждаются программы помощи, в которых в полной мере лечатся только симптомы, а также оказывается помощь в принятии решений (услуги паллиативного ухода) по таким же вопросам, что и в хосписе.

Программы хосписа отличаются друг от друга в зависимости от предоставляемых услуг, а также лечения и вспомогательных устройств, которые ими поддерживаются и используются. Будут ли услуги хосписа оптимальными для конкретного человека, зависит от нужд и пожеланий, от финансовых соображений, а также от квалификации и возможностей местных программ.

Услуги хосписа могут обеспечивать самое нужное лечение с привлечением врачей. Медсестры обычно контролируют общий план ухода, включая прием лекарственных препаратов, кислородную терапию, внутривенные капельницы и другое специальное оборудование. Социальные работники, священники и обученные добровольцы помогают в решении межличностных, духовных или финансовых вопросов. Консультанты по переживанию утраты предоставляют поддержку и понимание в процессе переживания утраты. Планы услуг хосписа помогают членам семьи подготовиться к испытаниям перед лицом смерти любимого человека и пережить время смерти, в том числе подчеркивая их роль и то, как получить необходимую помощь.

Большинству серьезно больных пациентов, которым необходимы услуги хосписа, может также понадобиться некоторая помощь в выполнении ежедневных действий (например, в одевании, купании и приготовлении пищи), а некоторые люди могут быть полностью зависимы. Члены семьи и друзья часто предоставляют такую помощь, а хоспис или семья могут предоставить дополнительного оплачиваемого помощника из числа сотрудников по оказанию медико-социальной помощи на дому.

Программа Medicare или страховка, как правило, оплачивает услуги хосписа, но обычно только после подтверждения врача о том, что у пациента смертельное заболевание, и не ожидается, что продолжительность его жизни составит более 6 месяцев. Обычная медицинская страховка по-прежнему покрывает все заболевания пациента, не связанные с диагнозом, относящимся к хоспису. Уход в хосписе может быть прекращен в любой момент, например, если состояние здоровья пациента улучшится или, если пациент желает попробовать перспективный метод лечения его заболевания.