В определенный момент принятие решения об отказе от сердечно-легочной реанимации (СЛР — это экстренная процедура, восстанавливающая функцию сердца и легких) приемлемо практически для всех людей, которые умирают и могут смириться со смертью. Умирающий человек, семья и группа по уходу также должны принять и задокументировать дополнительные важные решения об оказании медицинской помощи (например, нужно ли госпитализировать умирающего человека или использовать аппарат искусственного дыхания). Часто для воплощения таких решений требуются конкретные действия (например, иметь в наличии дома лекарственные препараты, способные контролировать симптомы).

Если ожидается, что человек умрет дома, членам семьи следует продумать, кому звонить (например, врачу или медсестре в хосписе), а кому не звонить (например, вызов скорой помощи). Следует также обратиться за юридическими консультациями, а также организовать похороны или кремацию. Пациенту или его семье, а также группе по уходу следует обсудить вопрос о донорстве органов и тканей, если уместно, перед смертью или сразу же после смерти. Как правило, в соответствии с законом сотрудники группы медицинского ухода обязаны проводить такие обсуждения. Религиозные обычаи могут повлиять на уход за телом после смерти. Если обычаи отличаются от таковых в сообществе, их следует обсудить с группой по уходу до наступления смерти, а также с самим умирающим человеком или членами его семьи.

Умирающий человек и члены семьи также должны быть готовы к характерным физическим признакам при приближении смерти. Время пребывания в сознании может сокращаться. Конечности становятся холодными, а также синеют и покрываются пятнами. Дыхание становится неровным. В последние часы может наблюдаться дезориентация и сонливость.

Секрет в горле или расслабление мышц горла могут приводить к хриплому дыханию, иногда называемому предсмертным хрипом. Перекладывание умирающего, ограничение выпиваемой им жидкости или использование лекарственных препаратов для уменьшения выделений может свести этот звук к минимуму. Такое лечение направлено на успокоение семьи или ухаживающих лиц, поскольку хриплое дыхание отмечается в то время, когда умирающий человек об этом не подозревает. Предсмертный хрип не вызывает дискомфорта у умирающего человека. Такое дыхание может продолжаться в течение нескольких часов и часто означает, что смерть наступит в течение следующих часов или дней.

В момент смерти происходит сокращение некоторых мышц, и может подняться грудь, как при дыхании. Сердце может биться в течение еще нескольких минут после остановки дыхания, не исключена кратковременная судорога. Если у умирающего нет заразного инфекционного заболевания, представляющего риск для окружающих, членов семьи следует заверить, что касание, поглаживание и обнимание умирающего человека, даже через некоторое время после его смерти, является приемлемым. В целом, близким людям станет легче, когда они увидят тело человека после смерти.

Последние моменты жизни человека могут надолго запомниться членам семьи, друзьям и ухаживающим. По возможности, умирающей должен находиться в спокойном, тихом и физически удобном месте. Членам семьи советуют поддерживать физический контакт с умирающим, например, держа за руку. Если умирающий выразил такое желание, членам семьи, друзьям и священнику следует присутствовать в момент его смерти.