Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Динамика умирания

Авторы:Elizabeth L. Cobbs, MD, George Washington University;
Rita A. Manfredi, MD, George Washington University School of Medicine and Health Sciences;Joanne Lynn, MD, MA, MS, The George Washington University Medical Center
Проверено/пересмотрено июл. 2024
Просмотреть профессиональную версию

    Прогноз — это предсказание вероятного хода и результата заболевания, или же вероятности выздоровления после заболевания. Серьезно больные люди и их семьи имеют право на получение наиболее исчерпывающей информации, а также наиболее реалистичного возможного прогноза. Прогноз может обеспечить вероятную траекторию ухудшения состояния и может помочь оценить, когда наступит смерть, но не способен дать точных временных рамок. Медицинские работники иногда оценивают диапазон времени, в течение которого человек скорее всего умрет. Диапазон времени может быть необходим, например, для заказа хосписного ухода, для которого обычно требуется прогноз врача о том, что пациенту осталось жить менее 6 месяцев.

    Знаете ли Вы, что...

    • Врачи обычно не могут точно предсказать, как долго будет жить больной. Зачастую врачи приносят больше пользы, называя предельные сроки ожидаемых исходов — наилучших и наихудших, которые были бы неудивительны.

    При разных заболеваниях симптомы прогрессируют по-разному. Например, для умирающего от рака энергичность, функционирование и комфорт обычно заметно снижаются только в течение последнего месяца или двух перед смертью. В это время человек заметно ослабевает, и факт скорой смерти становится очевиден для всех. При других заболеваниях, например, болезни Альцгеймера, печеночной и почечной недостаточности ухудшение после начала болезни может быть постепенным, но его скорость иногда непредсказуема. Тяжелое заболевание сердца и хроническая обструктивная болезнь легких характеризуются стойким ухудшением, но с эпизодами серьезных обострений. За этими эпизодами часто следует улучшение, но обычно смерть наступает после такого эпизода или после ухудшения, которое развивается в течение нескольких дней после стабилизации. Иногда очень больные люди выживают в течение нескольких месяцев или лет — намного дольше возможного предела. Другие люди умирают быстрее, чем ожидалось.

    Общение с умирающим человеком

    Многим людям трудно открыто обсуждать смерть с умирающим человеком. Однако людям, живущим со смертельным заболеванием, обычно бывает легче, когда члены семьи продолжают разговаривать с ними и учитывают их мнение в принятии решений. Следующие советы могут помочь чувствовать себя удобнее в общении с умирающим человеком:

    • Слушайте, что говорит человек. Задавайте вопросы, например: «О чем ты думаешь?» вместо того, чтобы обрывать разговор фразами наподобие «Не надо так говорить».

    • Обсуждайте, как человеку видится будущее переживших его членов семьи, когда после его смерти пройдет много времени, и постепенно возвращайтесь к событиям ближе к его смерти. Это станет осторожным переходом к обсуждению более срочных забот, таких как предпочтения человека относительно его похорон и поддержки его близких.

    • Вспоминайте с умирающим человеком прошлое — так вы чтите прожитую им жизнь.

    • Продолжайте разговаривать с умирающим человеком, даже если он уже не может говорить. Другие способы общения, например, держать человека за руку, делать ему массаж или просто находиться рядом, могут быть очень отрадны умирающему.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.