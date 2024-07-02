Динамика умирания

Прогноз — это предсказание вероятного хода и результата заболевания, или же вероятности выздоровления после заболевания. Серьезно больные люди и их семьи имеют право на получение наиболее исчерпывающей информации, а также наиболее реалистичного возможного прогноза. Прогноз может обеспечить вероятную траекторию ухудшения состояния и может помочь оценить, когда наступит смерть, но не способен дать точных временных рамок. Медицинские работники иногда оценивают диапазон времени, в течение которого человек скорее всего умрет. Диапазон времени может быть необходим, например, для заказа хосписного ухода, для которого обычно требуется прогноз врача о том, что пациенту осталось жить менее 6 месяцев.
Знаете ли Вы, что...
При разных заболеваниях симптомы прогрессируют по-разному. Например, для умирающего от рака энергичность, функционирование и комфорт обычно заметно снижаются только в течение последнего месяца или двух перед смертью. В это время человек заметно ослабевает, и факт скорой смерти становится очевиден для всех. При других заболеваниях, например, болезни Альцгеймера, печеночной и почечной недостаточности ухудшение после начала болезни может быть постепенным, но его скорость иногда непредсказуема. Тяжелое заболевание сердца и хроническая обструктивная болезнь легких характеризуются стойким ухудшением, но с эпизодами серьезных обострений. За этими эпизодами часто следует улучшение, но обычно смерть наступает после такого эпизода или после ухудшения, которое развивается в течение нескольких дней после стабилизации. Иногда очень больные люди выживают в течение нескольких месяцев или лет — намного дольше возможного предела. Другие люди умирают быстрее, чем ожидалось.
Общение с умирающим человеком
Многим людям трудно открыто обсуждать смерть с умирающим человеком. Однако людям, живущим со смертельным заболеванием, обычно бывает легче, когда члены семьи продолжают разговаривать с ними и учитывают их мнение в принятии решений. Следующие советы могут помочь чувствовать себя удобнее в общении с умирающим человеком:
Слушайте, что говорит человек. Задавайте вопросы, например: «О чем ты думаешь?» вместо того, чтобы обрывать разговор фразами наподобие «Не надо так говорить».
Обсуждайте, как человеку видится будущее переживших его членов семьи, когда после его смерти пройдет много времени, и постепенно возвращайтесь к событиям ближе к его смерти. Это станет осторожным переходом к обсуждению более срочных забот, таких как предпочтения человека относительно его похорон и поддержки его близких.
Вспоминайте с умирающим человеком прошлое — так вы чтите прожитую им жизнь.
Продолжайте разговаривать с умирающим человеком, даже если он уже не может говорить. Другие способы общения, например, держать человека за руку, делать ему массаж или просто находиться рядом, могут быть очень отрадны умирающему.