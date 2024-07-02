Динамика умирания

Прогноз — это предсказание вероятного хода и результата заболевания, или же вероятности выздоровления после заболевания. Серьезно больные люди и их семьи имеют право на получение наиболее исчерпывающей информации, а также наиболее реалистичного возможного прогноза. Прогноз может обеспечить вероятную траекторию ухудшения состояния и может помочь оценить, когда наступит смерть, но не способен дать точных временных рамок. Медицинские работники иногда оценивают диапазон времени, в течение которого человек скорее всего умрет. Диапазон времени может быть необходим, например, для заказа хосписного ухода, для которого обычно требуется прогноз врача о том, что пациенту осталось жить менее 6 месяцев.

Знаете ли Вы, что...

При разных заболеваниях симптомы прогрессируют по-разному. Например, для умирающего от рака энергичность, функционирование и комфорт обычно заметно снижаются только в течение последнего месяца или двух перед смертью. В это время человек заметно ослабевает, и факт скорой смерти становится очевиден для всех. При других заболеваниях, например, болезни Альцгеймера, печеночной и почечной недостаточности ухудшение после начала болезни может быть постепенным, но его скорость иногда непредсказуема. Тяжелое заболевание сердца и хроническая обструктивная болезнь легких характеризуются стойким ухудшением, но с эпизодами серьезных обострений. За этими эпизодами часто следует улучшение, но обычно смерть наступает после такого эпизода или после ухудшения, которое развивается в течение нескольких дней после стабилизации. Иногда очень больные люди выживают в течение нескольких месяцев или лет — намного дольше возможного предела. Другие люди умирают быстрее, чем ожидалось.