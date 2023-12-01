Реабилитация при нарушениях речи

Афазия — это частичная или полная потеря способности высказывать или понимать сказанные или написанные слова. Она часто является результатом инсульта или другого повреждения головного мозга, которое затрагивает языковый центр головного мозга (см. рисунок Когда повреждены определенные зоны головного мозга).

Целью реабилитации является установление наиболее эффективных способов общения. При небольших нарушениях специалист по коррекции речи использует метод, который выделяет идеи и мысли, а не слова. Указывание на предмет или изображение, жесты, кивание головой и наблюдение за выражением лица часто являются достаточными для основного общения. При более тяжелых нарушениях для восстановления некоторой способности использовать речь помогает метод стимуляции (часто повторяемые слова при общении с человеком) и метод программной стимуляции (повторение слов с одновременным показом предметов, которые пациент видит и к которым может прикоснуться). Человек с афазией может общаться с использованием доски с буквами или изображениями.

Лицам, ухаживающим за пациентом с афазией, необходимо проявлять большое терпение и понимать досаду пациента. Ухаживающие за такими пациентами также должны понимать, что у человека нет психических нарушений, и с ним не надо разговаривать, как с ребенком, что является оскорбительным для пациента. Оказывающие помощь должны разговаривать как обычно, и при необходимости использовать жесты или указывать на предметы.