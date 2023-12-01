Реабилитация при нарушениях речи

Услуги по реабилитации необходимы людям, потерявшим способность нормально разговаривать, часто вследствие травмы, инсульта, инфекции, опухоли, хирургического вмешательства или прогрессирующего заболевания.
Афазия
Афазия — это частичная или полная потеря способности высказывать или понимать сказанные или написанные слова. Она часто является результатом инсульта или другого повреждения головного мозга, которое затрагивает языковый центр головного мозга (см. рисунок Когда повреждены определенные зоны головного мозга).
Целью реабилитации является установление наиболее эффективных способов общения. При небольших нарушениях специалист по коррекции речи использует метод, который выделяет идеи и мысли, а не слова. Указывание на предмет или изображение, жесты, кивание головой и наблюдение за выражением лица часто являются достаточными для основного общения. При более тяжелых нарушениях для восстановления некоторой способности использовать речь помогает метод стимуляции (часто повторяемые слова при общении с человеком) и метод программной стимуляции (повторение слов с одновременным показом предметов, которые пациент видит и к которым может прикоснуться). Человек с афазией может общаться с использованием доски с буквами или изображениями.
Лицам, ухаживающим за пациентом с афазией, необходимо проявлять большое терпение и понимать досаду пациента. Ухаживающие за такими пациентами также должны понимать, что у человека нет психических нарушений, и с ним не надо разговаривать, как с ребенком, что является оскорбительным для пациента. Оказывающие помощь должны разговаривать как обычно, и при необходимости использовать жесты или указывать на предметы.
Дизартрия
Дизартрия — это неспособность нормально произносить слова, поскольку поражена часть нервной системы, которая контролирует мышцы, задействованные в речи.
Цели реабилитации зависят от причины дизартрии. В случае инсульта, травмы головы или хирургического вмешательства на головном мозге целью является восстановление и сохранение речи. При дизартрии легкой степени повторение слов или предложений может способствовать восстановлению умения пользоваться лицевыми мышцами и языком для правильного произношения. При тяжелой дизартрии пациенты могут научиться использовать доску с буквами или изображениями, или же электронное коммуникационное устройство с клавиатурой и монитором (чтобы печатать или выводить на экран).
Если дизартрия вызвана прогрессирующим заболеванием нервной системы, например, боковым амиотрофическим склерозом (БАС или болезнь Лу Герига) или рассеянным склерозом, целью терапии является максимально длительное сохранение функции речи. Пациентов обучают упражнениям, которые улучшают контроль ротовой полости, языка и губ, а также учат говорить медленнee и пользоваться короткими фразами. Плохой контроль дыхательных мышц может заставлять пациентов делать вдох в середине предложения. Может быть полезным планирование пунктуации в предложении. Может также помогать выполнение дыхательных упражнений посредством дыхания через ручные вспомогательные устройства, удаляющие слизь из дыхательных путей.
Вербальная апраксия
Вербальная апраксия — это неспособность произносить основные звуковые речевые сочетания вследствие нарушения в инициализации, координации или последовательности мышечных движений, необходимых для речи. Вербальная апраксия часто вызывается поражением головного мозга, например, в результате инсульта или травмы головы.
Специалист по коррекции речи может многократно тренировать пациентов в произнесении звуковых сочетаний, или же учить их использовать естественную мелодику и ритм распространенных фраз. Каждая фраза обладает собственной мелодикой и ритмом в зависимости от настроения говорящего. Например, фраза «Доброе утро! Как ты?» имеет особую мелодику и ритм, когда говорящий настроен дружелюбно, по сравнению с тем, когда говорящему не хочется общаться. Специалист просит пациентов с вербальной апраксией подчеркивать естественную мелодику и ритм фраз. По мере улучшения подчеркивание мелодики и ритма постепенно снижается.
При тяжелой апраксии пациенты могут научиться использовать доску с буквами или изображениями, или же электронное коммуникационное устройство с клавиатурой и монитором (чтобы печатать или выводить на экран).