Реабилитация после ампутации конечности

Такие ампутации в равной мере могут быть результатом травмы (как, например, в автодорожной аварии или во время боевых действий) или результатом хирургической процедуры при лечении осложнений заболевания (например, снижение циркуляции крови вследствие атеросклероза или диабета). Нога может ампутироваться ниже колена, выше колена или до тазобедренного сустава. Или может ампутироваться стопа, или же один или несколько пальцев ноги.

После ампутации ноги большинству пациентов устанавливают искусственную ногу (протез нижней конечности). Составные элементы могут включать пальцы ноги, стопу, а при ампутации выше колена — коленный элемент. Более современные протезы, управляемые при помощи микропроцессоров и получающие питание миоэлектрически, или протезы с бионическими компонентами позволяют человеку точнее управлять движениями.

Реабилитация предусматривает упражнения по улучшению общего состояния, а также упражнения на растяжку бедренных и коленных мышц и укрепление всех мышц рук и ног. Пациента просят начинать упражнения по вставанию и удерживанию равновесия с параллельными брусьями как можно раньше. Могут потребоваться упражнения на выносливость. Назначение специальной программы зависит от того, ампутирована ли одна нога или обе ноги, а также какая часть ноги была ампутирована.

Мышцы около ампутированной ноги или в тазобедренном или коленном суставе имеют тенденцию к сокращению. Такое сокращение (называемое контрактурами) обычно возникает в результате сидения в кресле или инвалидной коляске в течение продолжительного времени, или же в результате лежания в кровати, когда тело не находится в правильном выпрямленном положении. Контрактуры ограничивают диапазон движений. Если контрактура тяжелая, может не получиться правильно подогнать протез, или же человек не сможет пользоваться протезом. Физиотерапевты или медсестры обучают пациентов, как предотвратить контрактуры.

Физиотерапевты обучают пациентов уходу за культей конечности, который способствует естественному процессу усадки культи. До подгонки протеза культя конечности должна уменьшиться в размерах. Эластичный чехол или повязки, носимые круглосуточно, помогают сформировать культю конечности, а также предотвращают скопление жидкости в тканях. Вскоре после ампутации выдается временный протез, чтобы пациент смог начать ходить раньше и, таким образом, способствовал бы усадке культи конечности. С временным протезом можно начинать заниматься упражнениями на передвижение с параллельными брусьями и переходить к ходьбе на костылях или с тростью до тех пор, пока не будет готов постоянный протез. Иногда используется протез с постоянными составными частями, но временным гнездом и каркасом. Поскольку некоторые составные части остаются неизменными, пациент может быстрее приспособиться к новым частям.

Если постоянный протез готов до того, как культя конечности окончательно уменьшилась в размерах, может потребоваться подгонка протеза для удобства пользования и правильной ходьбы пациента. Постоянный протез обычно изготавливают через несколько недель после ампутации, чтобы культя конечности успела до конца уменьшиться.

После получения протеза пациента обучают основам пользования протезом:

Как надевать протез

Как его снимать

Как с ним ходить

Как ухаживать за протезом и кожным покровом культи конечности

Обучение обычно является длительным, предпочтительно, чтобы его вела группа специалистов. Физиотерапевт разрабатывает программу упражнений для улучшения силы, равновесия, гибкости и сердечно-сосудистой тренированности. Физиотерапевт учит пациента ходьбе с протезом. Ходьба начинается с непосредственной помощью другого человека, затем продолжается с ходунками, а после этого — с тростью. Через несколько недель многие пациенты ходят без трости. Физиотерапевт обучает, как пользоваться лестницей, ходить вверх и вниз по склону, а также ходить по пересеченной местности. Более молодых людей могут обучить бегу и участию в спортивных мероприятиях. Прогресс является более медленным и более ограниченным для тех, у кого нога ампутирована выше колена, для пожилых людей, а также для тех, кто слаб или немотивирован.

Протез, необходимый при ампутации выше колена, более тяжелый по сравнению с протезом при ампутации ниже колена, а управление протезным коленным суставом требует навыков. При ходьбе с протезом при ампутации ниже колена требуется на 10–40 % больше энергии, а при ходьбе с протезом выше колена энергии требуется больше на 60–100 %.