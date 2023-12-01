Реабилитация после ампутации конечности

До хирургического вмешательства хирург, протезист и физиотерапевт обсуждают планы и цели с пациентом, которому требуется ампутация. Протезист является специалистом, подбирающим, конструирующим и подгоняющим искусственные конечности (протезы), а также предоставляющим рекомендации по их использованию. Упражнения, используемые при реабилитации, могут начинаться до ампутации. (См. также Общие сведения о реабилитации и Общие сведения о протезировании конечности.)
Протез конечности (руки или ноги) состоит из гнезда в жестком каркасе (интерфейса), составных частей и покрытия. Протез соединяется с телом через интерфейс. Компоненты включают конечные устройства (например, искусственные кисти, стопы, пальцы рук или ног) и искусственные суставы.
Ампутация руки (верхней конечности)
В большинстве случаев ампутация руки является результатом производственной травмы. В редких случаях вся рука или ее часть ампутируется при лечении заболевания (например, онкологического заболевания). Рука может быть ампутирована ниже локтя, выше локтя или до плеча. Или может ампутироваться кисть, или же один или несколько пальцев.
После ампутации руки большинству пациентов устанавливают искусственную руку (протез верхней конечности). Составные части могут включать пальцы, крюк или кисть, элемент запястья, а при ампутации выше локтя — локтевой элемент. Движения крюком или кистью управляются движением плечевых мышц. Крюк может быть более функциональным, но большинство пациентов предпочитают протез со внешним видом кисти. Управление протезом при ампутации выше локтя является более сложным по сравнению с протезом ниже локтя. Уже разработаны более современные протезы, управляемые при помощи микропроцессоров и получающие питание миоэлектрически (используя энергию биотоков мышц человека), что позволяет человеку точнее управлять движениями. Бионические компоненты помогают человеку функционировать еще лучше.
Реабилитация предусматривает упражнения по улучшению общего состояния, а также упражнения на растяжку плечевых и локтевых мышц и укрепление мышц руки. Также могут быть необходимы упражнения на выносливость. Назначение специальной программы зависит от того, ампутирована ли одна рука или обе руки, а также какая часть руки была ампутирована. Пациенты учатся выполнять ежедневные физические действия с использованием протеза, адаптационных устройств или других частей тела (например, рта или ноги).
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Ампутация ноги (нижней конечности)
Такие ампутации в равной мере могут быть результатом травмы (как, например, в автодорожной аварии или во время боевых действий) или результатом хирургической процедуры при лечении осложнений заболевания (например, снижение циркуляции крови вследствие атеросклероза или диабета). Нога может ампутироваться ниже колена, выше колена или до тазобедренного сустава. Или может ампутироваться стопа, или же один или несколько пальцев ноги.
После ампутации ноги большинству пациентов устанавливают искусственную ногу (протез нижней конечности). Составные элементы могут включать пальцы ноги, стопу, а при ампутации выше колена — коленный элемент. Более современные протезы, управляемые при помощи микропроцессоров и получающие питание миоэлектрически, или протезы с бионическими компонентами позволяют человеку точнее управлять движениями.
Реабилитация предусматривает упражнения по улучшению общего состояния, а также упражнения на растяжку бедренных и коленных мышц и укрепление всех мышц рук и ног. Пациента просят начинать упражнения по вставанию и удерживанию равновесия с параллельными брусьями как можно раньше. Могут потребоваться упражнения на выносливость. Назначение специальной программы зависит от того, ампутирована ли одна нога или обе ноги, а также какая часть ноги была ампутирована.
Мышцы около ампутированной ноги или в тазобедренном или коленном суставе имеют тенденцию к сокращению. Такое сокращение (называемое контрактурами) обычно возникает в результате сидения в кресле или инвалидной коляске в течение продолжительного времени, или же в результате лежания в кровати, когда тело не находится в правильном выпрямленном положении. Контрактуры ограничивают диапазон движений. Если контрактура тяжелая, может не получиться правильно подогнать протез, или же человек не сможет пользоваться протезом. Физиотерапевты или медсестры обучают пациентов, как предотвратить контрактуры.
Физиотерапевты обучают пациентов уходу за культей конечности, который способствует естественному процессу усадки культи. До подгонки протеза культя конечности должна уменьшиться в размерах. Эластичный чехол или повязки, носимые круглосуточно, помогают сформировать культю конечности, а также предотвращают скопление жидкости в тканях. Вскоре после ампутации выдается временный протез, чтобы пациент смог начать ходить раньше и, таким образом, способствовал бы усадке культи конечности. С временным протезом можно начинать заниматься упражнениями на передвижение с параллельными брусьями и переходить к ходьбе на костылях или с тростью до тех пор, пока не будет готов постоянный протез. Иногда используется протез с постоянными составными частями, но временным гнездом и каркасом. Поскольку некоторые составные части остаются неизменными, пациент может быстрее приспособиться к новым частям.
Если постоянный протез готов до того, как культя конечности окончательно уменьшилась в размерах, может потребоваться подгонка протеза для удобства пользования и правильной ходьбы пациента. Постоянный протез обычно изготавливают через несколько недель после ампутации, чтобы культя конечности успела до конца уменьшиться.
После получения протеза пациента обучают основам пользования протезом:
Как надевать протез
Как его снимать
Как с ним ходить
Как ухаживать за протезом и кожным покровом культи конечности
Обучение обычно является длительным, предпочтительно, чтобы его вела группа специалистов. Физиотерапевт разрабатывает программу упражнений для улучшения силы, равновесия, гибкости и сердечно-сосудистой тренированности. Физиотерапевт учит пациента ходьбе с протезом. Ходьба начинается с непосредственной помощью другого человека, затем продолжается с ходунками, а после этого — с тростью. Через несколько недель многие пациенты ходят без трости. Физиотерапевт обучает, как пользоваться лестницей, ходить вверх и вниз по склону, а также ходить по пересеченной местности. Более молодых людей могут обучить бегу и участию в спортивных мероприятиях. Прогресс является более медленным и более ограниченным для тех, у кого нога ампутирована выше колена, для пожилых людей, а также для тех, кто слаб или немотивирован.
Протез, необходимый при ампутации выше колена, более тяжелый по сравнению с протезом при ампутации ниже колена, а управление протезным коленным суставом требует навыков. При ходьбе с протезом при ампутации ниже колена требуется на 10–40 % больше энергии, а при ходьбе с протезом выше колена энергии требуется больше на 60–100 %.
Уход за культей конечности (культя)
За кожей, которая контактирует с приемной гильзой протеза, необходимо ухаживать и тщательно осматривать, чтобы предотвратить нарушение целостности кожи и кожную инфекцию (см. Уход за кожей культи конечности).
Поскольку протез ноги предназначен только для ходьбы, пациенты должны снимать его перед сном. При подготовке ко сну необходимо тщательно осмотреть культю конечности (с помощью зеркала, если ее осматривает пациент), промыть ее мягким мылом и теплой водой, тщательно высушить, а затем нанести пудру.
При возникновении определенных проблем пациенты должны получать лечение:
Сухая кожа: Наносить на культю конечности ланолин или вазелин
Чрезмерное потоотделение: Использовать антиперспирант без запаха
Воспаленная кожа: Немедленно убрать раздражитель и нанести пудру или низкоактивный кортикостероидный крем или мазь.
Треснувшая кожа: Не носить протез, пока не заживет рана и обратиться к врачу
Использовать протезный носок и/или прокладку между протезом и кожей. Необходимо каждый день стирать протезный носок и прокладку; чтобы очистить носок внутри, можно использовать мягкое мыло.
Обычно протезы не являются влагонепроницаемыми. Если часть протеза намокнет, его необходимо сразу же тщательно высушить. Не рекомендуется использовать тепло для сушки. Если протез надет во время плавания или приема душа, это должна быть модель, которая может находится в воде.
боль;
После ампутации руки или ноги пациент может испытывать боль, ему кажется что болит ампутированная конечность (фантомная боль в конечности). Боль реальна, но ее место другое. Фантомная боль в конечности наиболее вероятна, если боль до ампутации была интенсивной или продолжительной. Фантомная боль в конечности зачастую является более тяжелой сразу после ампутации, а затем со временем идет на спад. Для многих пациентов более распространенной является фантомная боль в конечности, когда протез не надет (например, ночью). Если во время хирургического вмешательства используется спинальная или общая анестезия, риск возникновения такой боли снижается.
У некоторых пациентов появляется ощущение фантомной конечности, которое не является болезненным, но дает почувствовать, что ампутированная конечность все еще присутствует. Когда появляется такое ощущение при ампутированной ноге, человек может встать (и, таким образом, упасть). Такое ощущение обычно проявляется ночью, когда человек просыпается, чтобы сходить в туалет. Ощущение фантомной конечности более распространено, чем фантомная боль в конечности.
Болезненной может быть сама по себе культя конечности. Облегчить эту боль иногда помогает массаж культи конечности. Боль может развиваться вследствие инфекции или истирания кожи (разрушения кожных покровов). В таких случаях необходимо обратиться к врачу.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Коалиция лиц с ампутированными конечностями: Информация, способствующая предотвращению потери конечности и предоставляющая обучающие материалы, поддержку и правовую защиту для людей, страдающих потерей конечностей
Министерство по делам ветеранов США: Услуги по реабилитация и протезированию: Ресурсы, касающиеся национальных политик и программ по предоставлению услуг в области медицинской реабилитации, протезирования и сенсорных вспомогательных устройств, которые способствуют здоровью, независимости и повышению качества жизни ветеранов с ограниченными возможностями