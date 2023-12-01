Лечение боли и воспаления

Если мышцы не получают соответствующие сигналы от нервов (при поражении периферических нервов, заболевании спинного мозга или при инсульте), мышцы быстро усыхают (атрофируются) и становятся неэластичными и сжатыми (спастическими). Электрическая стимуляция с использованием электродов, помещаемых на кожу, вызывает сокращение мышц, обеспечивая вид физических упражнений, которые помогают предотвратить атрофию и спастичность.

В одной форме электрической стимуляции, называемой чрескожной электронейростимуляцией (ЧЭНС), используется слабый ток, не вызывающий мышечных сокращений. ЧЭНС может быть полезна при хронических болях в спине, ревматоидном артрите, вывихе лодыжки, опоясывающем лишае или при боли на локализованном участке. ЧЭНС выполняется с использованием ручного устройства, работающего на батарейках. При этом вырабатывается ток, который пропускается через электроды, помещенные на кожу. При работе устройства появляется ощущение покалывания, но боли нет.

Чрескожная электронейростимуляция может применяться несколько раз в день в течение от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от тяжести боли. Часто проводится обучение по использованию устройства ЧЭНС в домашних условиях. Большинство людей хорошо переносят эту терапию, но боль может облегчаться не у всех. ЧЭНС может вызывать нарушение сердечного ритма (аритмии). Таким образом, эта терапия не должна использоваться при тяжелом заболевании сердца или при наличии кардиостимулятора. ЧЭНС не используется на глазах или вблизи глаз.