Лечение боли и воспаления

Боль и воспаление лечат профессиональные врачи-реабилитологи. Такое лечение облегчает движения и позволяет пациентам более полноценно участвовать в процессе реабилитации. Эти методы лечения часто используются до и после лечебной физкультуры и являются составляющими общего плана реабилитации. Технологии и методы включают
Для физиотерапевтов использование термолечения или лечения холодом часто является личным выбором, который делается совместно с лицом, проходящим лечение, хотя применение терапии холодом считается более эффективным при лечении острой боли. Следует с осторожностью применять термолечение и лечение холодом, чтобы избежать ожогов и холодовых поражений.
Термолечение
Тепло усиливает кровоток и делает соединительные ткани более гибкими. При этом временно снижается тугоподвижность суставов, боль и мышечные спазмы. Тепло также может помочь снизить скопление жидкости в тканях (отек). Термотерапия используется для уменьшения боли и тугоподвижности у людей с некоторыми формами артрита и уменьшения мышечного спазма при таких травмах, как вывихи и растяжения.
Тепло может применяться к поверхности тела или к глубоко лежащим тканях. Для прогрева поверхности тела используются горячие компрессы, инфракрасное излучение, парафиновые ванны (нагретый воск), а также гидротерапию (бурлящая теплая вода). Для прогрева глубоко лежащих тканей могут использоваться высокочастотные звуковые волны (ультразвук).
Типы термолечения
Тип
Описание
Пояснения
Применение
Тепло, применяемое к поверхности тела
Тепло инфракрасного излучения
Тепло применяется с использованием лампы, обычно в течение менее 20 минут в день
Необходим присмотр для того, чтобы избежать ожогов
Не используется у людей с имплантированным металлическим устройством или снижением чувствительности кожи (особенно к температуре и боли)
Артралгия (боль в суставах)
Артрит (различные формы)
Боль в спине
Фибромиалгия
Мышечный спазм
Миалгия (мышечная боль)
Невралгия (боль, связанная с нервом)
растяжения;
Растяжения
Теносиновит (воспаление сухожилий и покрывающих их структур)
Хлыстовые травмы
Горячие компрессы
Мешочки из хлопковой ткани, наполненные силикатным гелем, обычно разогреваемые в микроволновой печи
Можно завернуть их в полотенце, чтобы предотвратить ожог кожи
Аналогично применению инфракрасного излучения
Парафиновая ванна
Погружение, опускание или покрытие расплавленным воском
Обычно применяется на малых суставах, например, кистевых, коленных или локтевых
Не используется в случае открытых ран
Гидротерапия
Погружение в бурлящую теплую воду в большой промышленной вихревой ванне
Ускоряет заживление ран путем стимуляции кровотока и очистки ожогов и ран
Расслабляет мышцы и облегчает боль
Помогает в сочетании с упражнениями на диапазон движений
Тепло, применяемое к глубоко лежащим тканям
ультразвуковое исследование.
Высокочастотные звуковые волны, которые глубоко проникают в ткани, вибрируют и вырабатывают тепло, способствующее приливу крови (с кислородом и питательными веществами) к поврежденному участку
Не применяется на тканях с пониженным притоком крови (при ишемии), на онемевших участках или участках с активной инфекцией, на срастающихся костях или же на определенных частях тела (например, глазах, головном мозге, позвоночнике, ушах, сердце или органах репродуктивной системы)
Не используется у пациентов с тенденцией к кровотечениям или больных раком
Повреждения костей
Бурсит
Комплексный региональный болевой синдром
Контрактура
Остеоартрит
Тендинит
Терапия низкоэнергетическим лазером (холодный лазер)
При терапии низкоэнергетическим лазером световая энергия доставляется к более глубоким тканям для лечения таких заболеваний, как растяжения связок, растяжения сухожилий, боль в шее и спине, боль в плече и фибромиалгия. Ее не следует использовать на глазах, на месте известного рака, не стоит облучать развивающейся плод, кардиостимулятор или другое имплантированное устройство, а также облучать щитовидную железу. Свет может спровоцировать судорожный припадок у людей с эпилепсией и фоточувствительностью. Во время сеанса этого лечения находящиеся в палате люди, включая пациента и медицинских работников, должны надевать соответствующие защитные очки.
Лечение холодом (криотерапия)
Применение холода вызывает онемение тканей, а также облегчает мышечные спазмы, боль в связи с травмами и боль в пояснице или недавно возникшее воспаление. Холод может применяться с использованием мешочка со льдом, холодного компресса или жидкостей (например, хлористого этила), которые охлаждают ткани во время испарения. Физиотерапевт ограничивает время и количество холода для того, чтобы избежать повреждения тканей и понижения температуры тела (вызывающего гипотермию). Холод не применяют на тканях с пониженным притоком крови (например, когда артерии сужены при заболевании периферических артерий).
Электрическую стимуляцию
Если мышцы не получают соответствующие сигналы от нервов (при поражении периферических нервов, заболевании спинного мозга или при инсульте), мышцы быстро усыхают (атрофируются) и становятся неэластичными и сжатыми (спастическими). Электрическая стимуляция с использованием электродов, помещаемых на кожу, вызывает сокращение мышц, обеспечивая вид физических упражнений, которые помогают предотвратить атрофию и спастичность.
В одной форме электрической стимуляции, называемой чрескожной электронейростимуляцией (ЧЭНС), используется слабый ток, не вызывающий мышечных сокращений. ЧЭНС может быть полезна при хронических болях в спине, ревматоидном артрите, вывихе лодыжки, опоясывающем лишае или при боли на локализованном участке. ЧЭНС выполняется с использованием ручного устройства, работающего на батарейках. При этом вырабатывается ток, который пропускается через электроды, помещенные на кожу. При работе устройства появляется ощущение покалывания, но боли нет.
Чрескожная электронейростимуляция может применяться несколько раз в день в течение от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от тяжести боли. Часто проводится обучение по использованию устройства ЧЭНС в домашних условиях. Большинство людей хорошо переносят эту терапию, но боль может облегчаться не у всех. ЧЭНС может вызывать нарушение сердечного ритма (аритмии). Таким образом, эта терапия не должна использоваться при тяжелом заболевании сердца или при наличии кардиостимулятора. ЧЭНС не используется на глазах или вблизи глаз.
Вытяжение
Вытяжение шеи (шейного отдела позвоночника) проводится в больницах, реабилитационных центрах или дома для лечения хронической боли в шее вследствие дегенерации костей шейного отдела (шейного спондилеза), разрыва межпозвоночного диска, хлыстовых травм или спазмов мышц шеи (кривошеи — см. Локальные и сегментарные дистонии). Вытяжение является более эффективным в сидячем положении в сравнении с лежачим положением. Наиболее эффективными обычно являются системы с использованием мотора.
Как правило, вытяжение сочетается с другим видом физиотерапии, включая физические упражнения и упражнения на растяжку. Хотя устройства для вытягивания шеи и доступны для приобретения через потребительские каталоги, выбирать тип устройства и определять вес при его использовании следует физиотерапевтам. Такие устройства не должны использоваться в одиночку. Кто-либо из членов семьи должен быть поблизости для осторожного снятия веса, что предотвращает риск травмы.
Массаж
Массаж облегчает боль, уменьшает отек, а также помогает расслабить тугоподвижные (сжатые) ткани. Для лечения травм массаж выполняется только массажистом-физиотерапевтом с профессиональной квалификацией. Массаж не выполняют для лечения инфекций или воспаления в связи с тромбами (тромбофлебит).
Некоторые примеры применения массажа
Акупунктура
При акупунктуре тонкие иглы вводятся через кожу в определенные участки тела, часто на удалении от участка боли. Иглы вкручиваются быстро и периодически в течение нескольких минут, или же через иглы пропускается слабый ток. Акупунктура стимулирует выработку эндорфинов в головном мозге. Эндорфины, естественным образом вырабатываемые в головном мозге, блокируют ощущения боли и снижают воспаление. Акупунктуру иногда используют в сочетании с другими методами лечения для облегчения недавно возникшей или хронической боли и артрита. Акупунктура должна выполняться сертифицированным акупунктуристом с использованием стерильных игл.