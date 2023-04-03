Получение заключения другого специалиста

Несмотря на многие аналогии в профессиональной подготовке, мнения врачей могут различаться в том, что касается диагностики или лечения определенных заболеваний. Такие различия могут иметь место даже среди лучших врачей. Различия часто возникают в связи с тем, что доказательства наилучшего подхода не всегда очевидны. Например, мнения могут расходиться по вопросу о том, следует ли (и если да, то когда) определять уровень простатспецифического антигена (ПСА) для проверки на наличие рака предстательной железы у мужчин при отсутствии симптомов. Различия в рекомендациях могут также быть основаны на том, как врач интерпретирует научную информацию в отношении анализов или методов лечения и взвешивает их потенциальную пользу и риски для отдельного пациента, в какой степени врач открыт к использованию новейших анализов и методов лечения и насколько эти анализы и методы лечения доступны населению.

Поэтому заключение от другого врача может дать дополнительную оценку и вспомогательную информацию о том, что нужно делать. Если заключение другого специалиста является таким же, это успокаивает и снижает тревожность. Если же оно отличается, необходимо взвесить варианты и более осознанно подойти к дальнейшим действиям. Кроме того, можно получить и третье заключение специалиста, особенно если второе заключение отличается от первого.

(См. также Общие сведения об оптимальном использовании услуг здравоохранения.)