Когда посетить врача

Решение о времени посещения врача или другого медицинского работника может варьироваться в зависимости от того, является ли визит профилактическим (плановые визиты) или он требуется для решения медицинских проблем, либо по поводу неотложной ситуации. (См. также Общие сведения об оптимальном использовании услуг здравоохранения и использовании телемедицины.)
Плановые визиты
В целом с целью профилактики каждому следует регулярно посещать врача общей практики, стоматолога и офтальмолога. Женщинам следует регулярно посещать своего врача общей практики или гинеколога для гинекологических осмотров. У врача общей практики можно получить расписание, в котором указано, какие виды медицинского обслуживания им необходимы, и как часто следует приходить к врачу. Обычно новорожденным и пожилым людям требуются более частые профилактические визиты, но частота визитов также зависит от состояния здоровья конкретного человека. Например, человеку с сахарным диабетом или болезнью сердца (или при наличии факторов риска для таких заболеваний) может потребоваться проходить осмотры и, зачастую, сдавать анализы, довольно часто.
Визиты в связи с проблемой
Когда между профилактическими визитами развиваются симптомы или появляются другие проблемы со здоровьем, человек может сомневаться в том, нужно ли идти к врачу. Многие симптомы и нарушения можно лечить в домашних условиях. Например, большинство простудных заболеваний не требуют внимания врача или лечения антибиотиками. Многие небольшие порезы и ссадины можно обработать путем первичного промывания мягким мыльным раствором, с последующим применением мази с антибиотиком и защитной повязки (см. Раны: оказание первой помощи).
Людям с определенными заболеваниями следует посещать врача, не откладывая до момента, когда у них разовьются новые симптомы. Например, если людям с хроническим заболеванием легких (таким как астма или хроническая обструктивная болезнь легких) становится трудно дышать, или если у людей с ослабленной иммунной системой повышается температура, им нужно незамедлительно обратиться к врачу. Иммунная система может быть ослаблена диабетом, инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), применением препаратов для химиотерапии или наличием других заболеваний. Люди с хроническими заболеваниями должны заранее обсудить с врачом, при каких новых или измененных симптомах необходимо прийти на внеплановый визит.
Если нет уверенности в том, следует ли обратиться к врачу или другому специалисту, люди должны позвонить своему врачу общей практики для консультации. С некоторыми врачами можно связываться через онлайн-портал или по электронной почте, если речь не идет об экстренных вопросах. Другие врачи предпочитают общение по телефону. Врачи не могут предоставить исчерпывающие рекомендации о том, когда визит необходим, поскольку симптомы одной и той же болезни могут слишком различаться, а симптомы разных болезней могут во многом совпадать. Тем не менее, есть обстоятельства, в которых явно требуется позвонить врачу.
Некоторые основания для звонка врачу*
Проблема
Основания для звонка
Рвота или неспособность удержать жидкость внутри после питья
болезненное глотание;
Кашель, продолжающийся более 2 или 3 недель или кашель с кровью
Боль в ухе
Затрудненное дыхание
Симптомы, которые продолжаются более 7 дней
Кал черного цвета или с кровью
Более 6–8 водянистых дефекаций в день у детей
Симптомы, которые продолжаются более 7 дней
Симптомы обезвоживания (такие как очень большая сухость во рту и в подмышках, спутанность сознания и пониженное мочеиспускание), особенно у детей и пожилых людей
Боль в животе или температура > 100,4°F (38 °C)
Ощущение, что пища застряла в горле
Развитие изжоги или изменения в изжоге, особенно во время физических нагрузок
Частая изжога, отрыжка или срыгивание
Устойчивые тошнота или рвота
Непроходящая или сильная боль в животе
Изменение частоты дефекации
Кровь в кале или черный кал
Проблемы общего характера
Симптомы, не позволяющие заниматься обычными видами деятельности, в частности, возникновение или усиление одышки при физической нагрузке
Необъяснимая потеря веса
Головокружение или ощущение близкого обморока
Стойкая утомляемость, особенно если она появилась впервые
Потливость, не связанная с физическими упражнениями, особенно сильный или холодный пот
Сильная головная боль, достигающая максимальной интенсивности в течение нескольких секунд
Потеря памяти или спутанность сознания
Затуманенное зрение или двоение в глазах
невнятная речь;
Утрата равновесия или головокружение
судорожные припадки.
Онемение или слабость руки, ноги или лица
Тошнота или рвота с вновь возникшей головной болью
Проблемы с сердцем
Быстрое или нерегулярное сердцебиение (ощущение сердцебиения)
Проблемы с ногами
Боль в голенях, усиливающаяся во время ходьбы
Отек лодыжек или ног, особенно вновь возникший отек одной стопы или ноги
Отсутствие менструаций при достижении возраста 16 лет
Внезапное прекращение менструаций
Менструация, продолжающаяся намного дольше обычного или слишком обильная
Внезапное ощущение болезненности при использовании тампонов
Сильные или приводящие к нетрудоспособности спазмы
сыпь;
Температура 100,4° F (38° C) или выше
Сыпь, которая болезненна, сопровождается отеком или выделениями
Отек или покраснение глаз или области вокруг глаз
Нарушения зрения
Умеренная или сильная боль в животе
Симптомы обезвоживания, особенно у детей и пожилых людей
Рвота зеленого или черного цвета либо с кровью
* Список проблем и оснований для звонка врачу представляет собой лишь небольшой пример.
Визиты в отделение неотложной помощи
Как правило, в действительно экстренных ситуациях следует звонить по номеру 911 или в местное отделение неотложной помощи для вызова бригады скорой помощи и транспортировки пациента в ближайшую больницу. Однако иногда бывает трудно понять, какая ситуация является экстренной, поскольку симптомы могут широко варьироваться. Полезно заранее как можно лучше ознакомиться с симптомами заболеваний, угрожающих жизни (например, инфаркт миокарда и инсульт); часто требуется проявлять здравый смысл. Если вам кажется, что проблема может угрожать жизни, следует направиться в отделение неотложной помощи. В следующих случаях явно требуется визит в отделение неотложной помощи:
Признаки инфаркта миокарда, такие как боль в груди, одышка и головокружение
Симптомы инсульта могут включать внезапную мышечную слабость, паралич, нарушенную чувствительность или потерю чувствительности с одной стороны тела, затруднения речи, спутанность сознания, проблемы со зрением, внезапное головокружение, а также потерю равновесия и координации
Сильное кровотечение
Ожоги, являющиеся открытыми, обугленными или с волдырями на коже; полученные при вдохе; покрывающие большую поверхность; или которые находятся на кистях рук, лице, ступнях ног или гениталиях
Тяжелая травма (например, при автокатастрофе)
Отравление, вызывающее симптомы (если симптомы незначительные или не развиваются, сначала можно обратиться за советом в токсикологический центр по телефону 800-222-1222)
Признаки шока, такие как головокружение, спутанность сознания и холодная, липкая кожа.
внезапная сильная боль в любом месте;
рвота с кровью или кашель с отхаркиванием сравнительно большого количества крови (более нескольких прожилок в мокроте);
внезапное сильное ухудшение серьезного хронического заболевания, такого, как астма или диабет.
Посещение отделения неотложной помощи при наличии менее серьезных проблем может быть уместным, если личный врач общей практики недоступен, например, в выходные дни или в ночное время. Тем не менее, персонал отделения неотложной помощи может быть незнаком с историей болезни человека, а периодические наплывы людей могут означать длительное ожидание посещения врача. В соответствии с некоторыми планами медицинского страхования, при посещении отделения неотложной помощи для получения компенсации за оплату услуг сначала требуется позвонить своему врачу общей практики, кроме случаев, когда симптомы свидетельствуют о расстройстве, угрожающем жизни. Необходимо знать требования своего плана медицинского страхования до того, как случится неотложная ситуация.