Когда посетить врача

Когда между профилактическими визитами развиваются симптомы или появляются другие проблемы со здоровьем, человек может сомневаться в том, нужно ли идти к врачу. Многие симптомы и нарушения можно лечить в домашних условиях. Например, большинство простудных заболеваний не требуют внимания врача или лечения антибиотиками. Многие небольшие порезы и ссадины можно обработать путем первичного промывания мягким мыльным раствором, с последующим применением мази с антибиотиком и защитной повязки (см. Раны: оказание первой помощи).

Людям с определенными заболеваниями следует посещать врача, не откладывая до момента, когда у них разовьются новые симптомы. Например, если людям с хроническим заболеванием легких (таким как астма или хроническая обструктивная болезнь легких) становится трудно дышать, или если у людей с ослабленной иммунной системой повышается температура, им нужно незамедлительно обратиться к врачу. Иммунная система может быть ослаблена диабетом, инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), применением препаратов для химиотерапии или наличием других заболеваний. Люди с хроническими заболеваниями должны заранее обсудить с врачом, при каких новых или измененных симптомах необходимо прийти на внеплановый визит.

Если нет уверенности в том, следует ли обратиться к врачу или другому специалисту, люди должны позвонить своему врачу общей практики для консультации. С некоторыми врачами можно связываться через онлайн-портал или по электронной почте, если речь не идет об экстренных вопросах. Другие врачи предпочитают общение по телефону. Врачи не могут предоставить исчерпывающие рекомендации о том, когда визит необходим, поскольку симптомы одной и той же болезни могут слишком различаться, а симптомы разных болезней могут во многом совпадать. Тем не менее, есть обстоятельства, в которых явно требуется позвонить врачу.