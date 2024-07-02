Профилактика рака

Факторы образа жизни являются основными факторами риска, за счет которых можно снизить эти риски. К основным факторам относятся употребление табака и алкоголя, ожирение, а также инфекции (гепатит В, гепатит С и вирусы папилломы человека), которые можно предотвратить или избежать заражения ими.

Уменьшить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний можно при помощи изменения рациона и других аспектов образа жизни. То, насколько можно уменьшить риск, зависит от конкретного вида онкологического заболевания.

Изменения в питании помогают снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний:

Уменьшение употребления алкоголя может снизить риск развития рака головы и шеи, печени и пищевода.

Снижение употребления жиров, по-видимому, уменьшает риск развития рака молочной железы и толстой кишки.

Ограничение употребления переработанного мяса и увеличение потребления цельных зерен, фруктов и овощей может снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний.

То, как готовится мясо, также может увеличить риск развития онкологических заболеваний. При приготовлении на гриле, на открытом огне или обжаривании мяса возникают определенные химические вещества, связанные с раком толстой кишки. Использование других методов приготовления снижает образование этих химических веществ и может снизить риск развития рака толстой кишки.

Употребление табачных изделий напрямую связано с третью всех случаев онкологических заболеваний. Если не курить и избегать вдыхания табачного дыма, можно значительно снизить риск развития рака легких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи, а также некоторых других типов рака. Люди, которые бросают курить, могут также снизить риск развития онкологических заболеваний, и такой риск со временем снижается. Люди, избегающие употребления бездымного табака (нюхательного или жевательного), снижают риск развития рака полости рта и языка. Люди, которые курят в настоящее время или курили в течение последних 15 лет, являются кандидатами для скрининга на рак легких.

Избыточный вес и ожирение являются факторами риска развития онкологических заболеваний, особенно рака молочной железы, рака толстой кишки, рака тела матки, рака пищевода, рака почки и рака поджелудочной железы. Следует стараться поддерживать здоровый вес при помощи как рациона питания, так и физической нагрузки. Сама по себе физическая активность может снизить риск рака молочной железы, рака эндометрия и рака предстательной железы.