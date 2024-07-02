Профилактика рака

Существует много различных типов онкологических заболеваний с различными причинами и факторами риска. По оценкам врачей, около 40 % случаев рака можно предотвратить. Кроме того, у отдельных людей существуют различные уровни риска развития различных видов онкологических заболеваний. Таким образом, не существует стратегий профилактики, эффективных для всех видов онкологических заболеваний или для каждого человека. Тем не менее, применение некоторых общих стратегий действительно уменьшает риск развития онкологических заболеваний или их осложнений у многих людей. Эти общие стратегии делятся на 3 категории:
первичная профилактика: шаги, которые можно предпринять, чтобы уменьшить вероятность развития определенных типов рака;
вторичная профилактика: направлена на людей, у которых уже может быть какой-то вид рака, но отсутствуют симптомы;
третичная профилактика: меры, направленные на замедление последствий рака для предотвращения осложнений.
Скрининг относится к категории вторичной профилактики некоторых видов рака. Он включает использование информации о человеке, в частности о факторах риска развития рака и результатах физикального обследования, для проведения анализов с целью выявления нераспознанного рака. Раннее выявление опухолей или предопухолевых заболеваний может спасти человеку жизнь. Поэтому важно, чтобы люди проходили рекомендованные скрининговые тесты на онкологические заболевания. Например, мазок по Папаниколау (Пап-тест), анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) или оба этих метода вместе позволяют выявить рак шейки матки путем обнаружения предраковых изменений в клетках шейки матки. Колоноскопия является одним из скрининговых тестов на рак ободочной и прямой кишки. Удаление предраковых полипов толстой кишки, обнаруженных во время скрининга, может снизить вероятность развития рака ободочной и прямой кишки.
Факторы, зависящие от образа жизни
Факторы образа жизни являются основными факторами риска, за счет которых можно снизить эти риски. К основным факторам относятся употребление табака и алкоголя, ожирение, а также инфекции (гепатит В, гепатит С и вирусы папилломы человека), которые можно предотвратить или избежать заражения ими.
Уменьшить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний можно при помощи изменения рациона и других аспектов образа жизни. То, насколько можно уменьшить риск, зависит от конкретного вида онкологического заболевания.
Изменения в питании помогают снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний:
Уменьшение употребления алкоголя может снизить риск развития рака головы и шеи, печени и пищевода.
Снижение употребления жиров, по-видимому, уменьшает риск развития рака молочной железы и толстой кишки.
Ограничение употребления переработанного мяса и увеличение потребления цельных зерен, фруктов и овощей может снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний.
То, как готовится мясо, также может увеличить риск развития онкологических заболеваний. При приготовлении на гриле, на открытом огне или обжаривании мяса возникают определенные химические вещества, связанные с раком толстой кишки. Использование других методов приготовления снижает образование этих химических веществ и может снизить риск развития рака толстой кишки.
Употребление табачных изделий напрямую связано с третью всех случаев онкологических заболеваний. Если не курить и избегать вдыхания табачного дыма, можно значительно снизить риск развития рака легких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи, а также некоторых других типов рака. Люди, которые бросают курить, могут также снизить риск развития онкологических заболеваний, и такой риск со временем снижается. Люди, избегающие употребления бездымного табака (нюхательного или жевательного), снижают риск развития рака полости рта и языка. Люди, которые курят в настоящее время или курили в течение последних 15 лет, являются кандидатами для скрининга на рак легких.
Избыточный вес и ожирение являются факторами риска развития онкологических заболеваний, особенно рака молочной железы, рака толстой кишки, рака тела матки, рака пищевода, рака почки и рака поджелудочной железы. Следует стараться поддерживать здоровый вес при помощи как рациона питания, так и физической нагрузки. Сама по себе физическая активность может снизить риск рака молочной железы, рака эндометрия и рака предстательной железы.
Факторы окружающей среды
Канцерогены — это вещества, увеличивающие риск развития онкологических заболеваний. Некоторые канцерогены, такие как асбест, бензол и выхлопы дизельного двигателя, могут присутствовать на рабочем месте, и люди, работающие в отраслях, где используются известные канцерогены, должны принимать соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать их воздействия или минимизировать его. Другие канцерогены встречаются в быту или в окружающей среде. Например, радиоактивные элементы, которые естественным образом выделяются при разложении почвы, среди которых радиоактивный газ радон, который может накапливаться внутри домов людей, живущих в определенных областях. Воздействие радона увеличивает риск развития рака легких, особенно у курильщиков.
Избегание воздействия солнечных лучей (особенно в полдень) может снизить риск развития рака кожи. Закрывание открытых участков кожи и применение солнцезащитных средств с солнцезащитным фактором (СЗФ) не менее 30 и защитой как от ультрафиолета А, так и от ультрафиолета В, также способствует снижению риска развития рака кожи.
Вакцины против онкологических заболеваний
Вакцины могут предотвратить развитие некоторых видов рака, вызываемых вирусами. Например, определенные штаммы передаваемого половым путем вируса папилломы человека (ВПЧ) вызывают рак шейки матки, рак анального канала, а также некоторые формы рака головы и шеи. Вакцинация против ВПЧ может в значительной степени предотвратить развитие этих видов онкологических заболеваний.
В качестве другого примера, заражение вирусом гепатита В увеличивает риск развития рака печени. Вакцинация против вируса гепатита В может способствовать профилактике этого рака печени.
Другие факторы
Применение аспирина может снизить риск развития рака ободочной и прямой кишки или привести к их ранней диагностике из-за кровотечения.
У женщин с симптомами менопаузы прием гормональной терапии (например, эстрогена и прогестерона) может увеличивать риск развития рака молочной железы. Женщины, у которых присутствуют симптомы менопаузы, должны тщательно обдумать риски и пользу использования гормональной терапии и проконсультироваться со своим врачом (см. также Гормональная терапия при менопаузе).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данного ресурса.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Информация, помогающая снизить риск развития онкологических заболеваний