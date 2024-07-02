Побочные эффекты химиотерапии

Воздействие на желудочно-кишечный (пищеварительный) тракт очень распространено и включает следующие симптомы:

Потеря аппетита

тошнота и рвота;

диарея;

Эти симптомы также могут быть вызваны самим раком.

Часто наблюдается потеря аппетита, которая может привести к снижению массы тела. Люди, которые теряют более 10 % своей идеальной массы тела, чувствуют себя не так хорошо, как те, кто способен поддерживать свой вес или худеет не так сильно. Врачи рекомендуют пациентам полноценно питаться. Некоторые лекарственные препараты повышают аппетит, но неясно, могут ли они действительно помочь набрать вес, улучшить качество жизни или продлить жизнь.

Тошнота и рвота крайне негативно влияют на качество жизни. Люди часто считают, что все противораковые препараты вызывают тошноту и рвоту, но эти симптомы более вероятны при приеме определенных лекарственных препаратов и в определенных ситуациях. Тошноту и рвоту обычно можно предотвратить или облегчить с помощью лекарственных препаратов (противорвотных средств), особенно с помощью гранисетрона, ондансетрона или апрепитанта. Врачи могут вводить эти лекарственные препараты перед началом химиотерапии, а также для лечения тошноты и рвоты после ее начала. Кроме этого, тошноты можно избежать, если принимать пищу небольшими порциями, а также отказаться от продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые приводят к появлению газов, или от очень горячей и очень холодной пищи. В некоторых штатах пациентам могут назначать марихуану для снижения приступов тошноты и рвоты, вызываемых химиотерапией.

После применения химиотерапии или таргетной терапии (а также после лучевой терапии) часто возникает диарея. Диарею обычно лечат лоперамидом.