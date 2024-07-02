Побочные эффекты химиотерапии

Химиотерапия — это лекарственные препараты, которые назначаются для уничтожения или замедления роста раковых клеток. Но поскольку химиотерапия действует на весь организм (например, на все клетки на определенной стадии развития), здоровые клетки подвергаются воздействию так же, как и злокачественные. Поскольку во время химиотерапии повреждаются и здоровые клетки, существует вероятность развития побочных эффектов.
Химиотерапия обычно вызывает тошноту, рвоту, потерю аппетита, снижение массы тела, утомляемость и снижение количества клеток крови, приводящее к анемии и повышению риска развития инфекций. Помимо этого, у больных часто выпадают волосы, однако другие побочные эффекты могут быть разными, в зависимости от типа лекарственного препарата.
Влияние на желудочно-кишечный тракт
Воздействие на желудочно-кишечный (пищеварительный) тракт очень распространено и включает следующие симптомы:
Потеря аппетита
тошнота и рвота;
диарея;
Эти симптомы также могут быть вызваны самим раком.
Часто наблюдается потеря аппетита, которая может привести к снижению массы тела. Люди, которые теряют более 10 % своей идеальной массы тела, чувствуют себя не так хорошо, как те, кто способен поддерживать свой вес или худеет не так сильно. Врачи рекомендуют пациентам полноценно питаться. Некоторые лекарственные препараты повышают аппетит, но неясно, могут ли они действительно помочь набрать вес, улучшить качество жизни или продлить жизнь.
Тошнота и рвота крайне негативно влияют на качество жизни. Люди часто считают, что все противораковые препараты вызывают тошноту и рвоту, но эти симптомы более вероятны при приеме определенных лекарственных препаратов и в определенных ситуациях. Тошноту и рвоту обычно можно предотвратить или облегчить с помощью лекарственных препаратов (противорвотных средств), особенно с помощью гранисетрона, ондансетрона или апрепитанта. Врачи могут вводить эти лекарственные препараты перед началом химиотерапии, а также для лечения тошноты и рвоты после ее начала. Кроме этого, тошноты можно избежать, если принимать пищу небольшими порциями, а также отказаться от продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые приводят к появлению газов, или от очень горячей и очень холодной пищи. В некоторых штатах пациентам могут назначать марихуану для снижения приступов тошноты и рвоты, вызываемых химиотерапией.
После применения химиотерапии или таргетной терапии (а также после лучевой терапии) часто возникает диарея. Диарею обычно лечат лоперамидом.
Низкие концентрации клеток крови
Цитопении, т. е. дефицит одного или нескольких типов клеток крови, могут развиться из-за токсического воздействия, которое химиотерапевтические препараты оказывают на костный мозг (где вырабатываются клетки крови). Например, у человека может быть аномально низкое количество:
эритроцитов (анемия);
лейкоцитов (нейтропения или лейкопения);
тромбоцитов (тромбоцитопения).
Эритроциты переносят кислород из легких ко всем клеткам организма. При отсутствии достаточного количества эритроцитов у людей может наблюдаться бледность, утомляемость или слабость. У больных с более тяжелой анемией может наблюдаться головокружение, жажда, повышенное потоотделение или даже одышка и боль в груди. При тяжелой форме анемии пациенту могут переливать эритроцитарную массу. Помимо этого, могут назначить фактор роста эритроцитов, эритропоэтин, однако переливание является предпочтительным методом, поскольку несет меньший риск образования тромба.
Люди с нейтропенией подвержены повышенному риску развития инфекции, поскольку лейкоциты являются основной защитой от инфекции. Если температура тела больного с нейтропенией выше 38 °С, ее лечат как неотложное состояние. Требуется обследование на наличие инфекции, а также, возможно, прием антибиотиков или даже госпитализация. Лейкоциты переливают редко, потому что при переливании их выживаемость составляет всего несколько часов, а также появляется множество побочных эффектов. Вместо этого могут вводить некоторые вещества (такие как гранулоцитарный колониестимулирующий фактор) для стимуляции выработки лейкоцитов.
Тромбоциты — это крошечные, подобные клеткам частицы, которые помогают крови свертываться при разрезах или разрывах кровеносного сосуда. Больной с недостаточным количеством тромбоцитов (тромбоцитопенией) зачастую более подвержен появлению синяков и кровотечений. При тяжелой тромбоцитопении у людей может наблюдаться тяжелое кровотечение в пищеварительный тракт или кровоизлияние в головной мозг. С целью лечения или профилактики кровотечений можно выполнять переливание тромбоцитов.
Язвы в полости рта
У многих людей развивается воспаление и даже язвы на слизистых оболочках, например, на слизистой полости рта. Язвы в полости рта болезненны и могут затруднить прием пищи. Различные пероральные растворы (в которых обычно содержится антацид, антигистаминное средство и местный анестетик) могут уменьшать неприятные ощущения. В редких случаях больным необходимо искусственное питание при помощи зонда, который вводится прямо в желудок или в тонкий кишечник, или внутривенное питание.
Депрессия и тревожность
Депрессия и тревожность могут быть результатом противоопухолевой терапии, а также самого онкологического заболевания.
Поражение органов и другие виды онкологических заболеваний
Иногда химиотерапевтические препараты могут поражать другие органы, такие как легкие, сердце и печень. Например, в высоких суммарных дозах поражают сердце антрациклины (такие как доксорубицин) — вид ингибитора топоизомеразы.
У пациентов, получающих химиотерапевтические препараты, особенно алкилирующие средства, может быть повышен риск развития лейкоза спустя несколько лет после лечения. Некоторые лекарственные препараты, особенно алкилирующие средства, вызывают бесплодие у некоторых женщин и у большинства мужчин, которые принимают такие препараты.
Синдром лизиса опухоли и синдром высвобождения цитокинов
Синдром лизиса опухоли может возникнуть после химиотерапии, потому что при гибели опухолевые клетки могут высвобождать свое содержимое в кровоток. Отходы уничтоженных клеток, включая мочевую кислоту и электролиты, могут повреждать почки или сердце. Синдром лизиса опухоли возникает в основном при острых лейкозах и неходжкинской лимфоме, но также может возникнуть после лечения других видов онкологических заболеваний. Иногда можно предотвратить синдром лизиса опухоли, назначая аллопуринол до и во время химиотерапии, чтобы не допустить высоких уровней мочевой кислоты. Также можно назначать введение жидкостей внутривенно, чтобы заставить почки быстро выводить эти токсические вещества.
Синдром высвобождения цитокинов связан с синдромом лизиса опухоли, но отличается от него. Синдром высвобождения цитокинов возникает при активации большого количества лейкоцитов, которые высвобождают воспалительные вещества, называемые цитокинами. Это распространенное осложнение клеточных видов терапии, таких, в которых используются CAR-T-клетки и некоторые моноклональные антитела. Симптомы включают повышение температуры, утомляемость, потерю аппетита, боль в мышцах и суставах, тошноту, рвоту, диарею, сыпь, учащенное дыхание, головную боль, спутанность сознания и галлюцинации. Уровень кислорода в крови и артериальное давление могут снижаться и повреждать органы в организме. В целом лечение легкого синдрома высвобождения цитокинов является поддерживающим и предполагает облегчение симптомов, таких как повышение температуры, боль в мышцах или утомляемость. При более тяжелом синдроме высвобождения цитокинов могут потребоваться кислородная терапия, введение жидкостей и лекарственных препаратов для повышения артериального давления, а также лекарственные препараты для уменьшения воспаления.