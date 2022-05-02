Эффективность и безопасность препарата

Основные цели разработки лекарственных препаратов состоят в демонстрации эффективности и безопасности лекарственного препарата. Поскольку все лекарственные препараты могут как помочь, так и навредить, понятие «безопасность» является достаточно относительным. Разница между обычной эффективной дозой и дозой, вызывающей тяжелые или опасные для жизни побочные эффекты, именуется терапевтическим диапазоном. Широкий терапевтический диапазон предпочтительнее; однако, в ходе лечения опасного заболевания или при отсутствии других вариантов необходимо смирится с узким терапевтическим диапазоном. Если обычная эффективная доза лекарственного препарата также оказывает токсическое воздействие, врачи не применяют данный препарат, за исключением случаев, когда ситуация серьезна, а более безопасная альтернатива отсутствует.

Большинство полезных препаратов эффективны и, по большей части, безопасны. К таким препаратам относится, например, пенициллин. За исключением людей с аллергией к нему, пенициллин практически нетоксичен даже в больших дозах. С другой стороны, барбитураты, которые ранее часто использовались в качестве снотворных, могут угнетать дыхание, опасным образом снижать артериальное давление и даже вызывать смерть в случае передозировки. Современные снотворные, такие как темазепам и золпидем, имеют более широкий терапевтический диапазон, чем барбитураты.

Разработка эффективных лекарственных препаратов с широким терапевтическим диапазоном и незначительными побочными эффектами — такая цель не всегда достижима. Следовательно, некоторые лекарственные препараты могут использоваться, несмотря на присущий им узкий терапевтический диапазон. Например, варфарин (один из препаратов, который применяется для предупреждения свертывания крови), может вызывать кровотечение, но, тем не менее, он используется в тех случаях, когда необходимость в этом настолько велика, что приходиться мириться с рисками. Лица, принимающие варфарин, должны часто сдавать анализы, чтобы контролировать, является ли свертываемость крови слишком большой, слишком низкой или надлежащей.

Еще одним таким примером является клозапин. Этот препарат часто улучшает состояние больных шизофренией, когда все другие препараты оказались неэффективными. Однако клозапин может вызывать серьезные побочные эффекты. Это препарат снижает образование лейкоцитов, клеток крови, обеспечивающих защиту организма от инфекций. Из-за этого риска лицам, принимающим клозапин, необходимо часто делать анализы крови на протяжении всего срока, в течение которого пациент принимает данный препарат.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность плана лечения, в обязательном порядке необходимо уведомлять медицинских работников о текущих и имевшихся ранее заболеваниях, принимаемых в настоящий момент и ранее лекарственных препаратах (в том числе безрецептурных препаратах) и биологически активных добавках (в том числе лекарственных травах), а также предоставлять им любую другую важную информацию о здоровье. Кроме того, следует не колеблясь просить врачей, медсестер или фармацевтов объяснить цели лечения, типы возможных побочных эффектов и другие проблемы, которые могут возникать; также пациентам стоит поинтересоваться, в какой мере они могут принимать участие в плане лечения.

Как использовать лекарственные препараты наиболее эффективно Пациенты могут способствовать максимальной безопасности и эффективности плана лечения, рассказав врачу, медсестре или фармацевту: Об имеющихся у них проблемах со здоровьем

Какие лекарственные препараты (рецептурные и безрецептурные) и биологически активные добавки (в том числе лекарственные травы) они принимали на протяжении нескольких предшествующих недель

Имеются ли в данный момент или имелись ли ранее аллергии или нетипичные реакции на лекарственные препараты, продукты питания или другие вещества.

Находятся ли они на специальной диете или вынуждены следовать ограничениям по продуктам питания

О беременности, планах забеременеть и грудном вскармливании Кроме того, пациенты могут помочь следующим образом: Знать брендовое наименование, генерическое наименование препарата (или оба) и знать, зачем принимается препарат

Внимательно читать этикетки на упаковке с лекарственными препаратами, прежде чем принимать какие-либо лекарственные препараты, как рецептурные, так и безрецептурные

Понимать с какой целью принимается лекарственный препарат, как он действует и каковы возможны побочные эффекты

Знать, как долго необходимо принимать лекарственный препарат

Не употреблять алкогольные напитки, если так рекомендует врач

Не жевать, не разрезать и не измельчать капсулы или таблетки, если это не указано врачом

Не использовать бытовые ложки, чтобы отмерять дозу жидких лекарственных препаратов

Знать, что необходимо делать, если прием препарата пропущен

Использовать простые приемы, например, графики приема лекарств или таблетницы, чтобы не забывать принимать вовремя лекарственные препараты

Соблюдать правила хранения лекарственных средств (хранить в прохладном сухом темном месте, вне досягаемости детей и домашних животных)

Надлежащим образом утилизировать просроченные лекарственные препараты

Никогда не принимать рецептурные препараты, назначенные другим лицам

Предпринимать необходимые профилактические мероприятия и участвовать в рекомендованных программах здравоохранения

Всегда держать под рукой список назначенных лекарственных препаратов

Соблюдать график визитов к врачу

Немедленно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций

Обращаться к врачу или фармацевту с любыми вопросами, которые могут возникнуть