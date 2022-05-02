Разработка и создание лекарственных препаратов

Многие применяемые в настоящий момент лекарственные препараты были открыты в ходе экспериментов, которые проводились на животных и на людях. Однако в наше время многие лекарственные препараты разрабатываются с прицелом на конкретное заболевание. Сначала изучают аномальные изменения в организме на биохимическом и клеточном уровне, вызываемые заболеванием, что позволяет в дальнейшем разработать химические соединения, способные специфичным образом предотвратить или скорректировать такого рода аномальные изменения (путем взаимодействия с определенными функциональными участками организма — т.н. «сайтами»). Если новое соединение кажется перспективным, его структуру обычно многократно изменяют, чтобы:

оптимизировать его способность прицельно воздействовать на определенные органы и ткани (селективность);

поддерживать связь с соответствующими органами и тканями (сродство);

оптимизировать дозировку (активность, действенность и эффективность) лекарственного препарата;

оптимизировать безопасность (минимизировать побочные эффекты).

Принимаются во внимание и другие факторы — всасывается ли данное химическое вещество через стенку кишечника и насколько оно стабильно в тканях и жидкостях организма. К вышеупомянутым факторам относится также воздействие организма на лекарственный препарат (кинетика лекарственного препарата) и воздействие лекарственного препарата на организм (динамика лекарственного препарата).

В идеале лекарственный препарат является

Высокоселективным в отношении сайтов-мишеней: его воздействие на другие системы организма незначительно или отсутствует, то есть побочные эффекты препарата минимальны или отсутствуют (см. Общие сведения о нежелательных лекарственных реакциях).

Весьма сильным и эффективным: можно применять низкие дозы даже при заболеваниях, тяжело поддающихся лечению.

Эффективным при приеме внутрь (хорошо всасывается из пищеварительного тракта): простым в использовании.

Достаточно стабильным в тканях и жидкостях организма: таким образом, в идеале должно быть достаточно одной дозы в день (препараты краткосрочного действия могут быть предпочтительными при заболеваниях, которые требуют только краткосрочного лечения).

В ходе разработки исследуемого препарата определяются стандартные или средние дозы. Тем не менее, разные люди по-разному реагируют на лекарственные препараты. На терапевтический ответ оказывают влияние многие факторы, такие как возраст (см. Старение и лекарственные препараты), масса тела, генетическая предрасположенность и наличие других заболеваний (см. Общие сведения о возможных реакциях организма на воздействие лекарственных препаратов). Эти факторы в обязательном порядке принимаются во внимание, когда врач определяет дозу для данного пациента.

Этапы разработки лекарственного препарата (Краткий обзор стадий разработки препарата представлен в таблице От лаборатории до аптеки). Первоначальный этап разработки лекарственных препаратов После того, как лекарственный препарат, могущий оказаться полезным в лечении определенных расстройств, был идентифицирован или разработан, его изучают на лабораторных животных (первоначальный этап разработки лекарственных препаратов). Первоначальный этап разработки лекарственных препаратов предусматривает сбор сведений о том, каким образом действует лекарственный препарат, насколько он эффективен и какие токсические эффекты он вызывает, в том числе возможные эффекты в отношении репродуктивной способности и здоровья потомства. На этой стадии многие лекарственные препараты отклоняются, поскольку они оказываются неэффективными или слишком токсичными. Если на первоначальном этапе разработки лекарственный препарат оказывается перспективным, соответствующий экспертный совет организации (ЭСО) должен утвердить программу клинического исследования данного препарата, а в Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) подается заявка на регистрацию нового исследуемого препарата (IND). Если FDA утверждает данную заявку, лекарственный препарат можно испытывать на людях (данная фаза именуются «клинические исследования»). Клинические исследования Такого рода исследования состоят из нескольких фаз; к участию в них привлекаются исключительно добровольцы, давшие свое письменное согласие. Для одобрения FDA необходимы три фазы клинических исследований: В ходе фазы 1 проводится оценка безопасности и токсичности препарата у человека. Небольшому количеству здоровых молодых испытуемых назначают препарат в различных дозах, чтобы определить, при какой дозе появляются первые признаки токсичности.

В ходе фазы 2 проводится оценка воздействия, которое оказывает данный препарат на то заболевание/расстройство, против которого он направлен, и определяется надлежащая его доза. Примерно 100 лицам, страдающим определенного рода заболеванием/расстройством, вводят различные дозы препарата, чтобы выяснить, дает ли это какую-либо пользу. Тот факт, что препарат эффективен у животных в ходе первоначального этапа разработки лекарственных препаратов, еще не означает, что он будет эффективен у человека.

В ходе фазы 3 проводятся испытания препарата на значительно большей (от сотен до тысяч людей) популяции лиц, страдающих определенного рода заболеванием/расстройством. Подбор этих участников производится таким образом, чтобы они были как можно более схожи с людьми, которые могут применять данный препарат в реальности. В ходе дальнейшего изучения эффективности препарата отмечаются новые присущие ему побочные эффекты. В ходе исследований фазы 3 обычно проводится сравнение нового лекарственного препарата с известным проверенным препаратом, с плацебо или же и с тем, и с другим. Кроме определения эффективности лекарственного препарата, исследования на людях сосредоточены на видах и частоте возникновения побочных эффектов и на факторах, которые обуславливают склонность пациентов к возникновению такого рода эффектов (например, возраст, пол, наличие сопутствующих расстройств и применение других лекарственных препаратов). Утверждение Если в ходе исследования было установлено, что данный лекарственный препарат достаточно эффективен и безопасен, в FDA подается заявка на регистрацию нового лекарственного препарата (NDA) (включая данные исследований на животных и с участием людей, предполагаемый процесс производства лекарственного препарата, инструкция по медицинскому применению и этикетку препарата). После этого FDA изучает представленную информацию и принимает решение о том, достаточно ли препарат эффективен и безопасен, чтобы разрешить его реализацию на фармацевтическом рынке. После утверждения FDA данный лекарственный препарат станет доступным для применения. Этот процесс в общей сложности занимает до 10 лет. В среднем из 4000 лекарственных препаратов, которые изучаются в лабораториях, только около 5 изучаются на людях, и только 1 из этих 5 препаратов проходит утверждение и начинает применяться в медицинской практике. В каждой стране имеется собственный процесс утверждения, который может отличаться от процесса, используемого в США. Если препарат одобрен для применения в одной стране, это совсем не означает, что он доступен для применения в другой стране. Фаза 4 (пострегистрационный период) После утверждения нового препарата иногда проводятся исследования фазы 4. Компания-производитель обязуется проводить наблюдение за применением препарата и немедленно уведомлять FDA о любых дополнительных, ранее не обнаруженных побочных эффектах. Всячески приветствуется участие в продолжающемся наблюдении за применением лекарственного препарата врачей и фармацевтов. Такого рода наблюдение имеет очень большое значение, поскольку до выхода препарата на рынок даже довольно обширные исследования позволяют выявить лишь относительно распространенные побочные эффекты (возникающие примерно у одного из 1000 человек). Важные побочные эффекты, возникающие у одного из каждых 10 000 (или более) человек препарата, можно обнаружить только в случае, когда данный препарат применяет большое число людей, т. е., после выхода препарата на рынок. FDA может отозвать разрешение на применение препарата в случае появления новых данных о том, что данный препарат вызывает тяжелые побочные эффекты. Например, диетическое средство фенфлурамин было отозвано с рынка, поскольку у некоторых людей, принимавших его, возникли серьезные расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы. Таблица От лаборатории до аптеки Таблица