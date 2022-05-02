Плацебо — это вещества, изготовленные таким образом, чтобы внешне напоминать определенные лекарственные препараты, но не содержащие при этом активного лекарственного вещества.

(См. также раздел Обзор лекарственных препаратов).

Плацебо изготавливается таким образом, чтобы в точности напоминать настоящий лекарственный препарат, но при этом содержит лишь нейтральные вещества, например, крахмал или сахар. Плацебо используется только в рамках научных исследований (см. Медицина как наука).

Несмотря на то, что активные ингредиенты в плацебо отсутствуют, некоторые люди, принимающие плацебо, чувствуют себя лучше. У некоторых даже появляются «побочные эффекты». По всей видимости, это явление, которое именуется «эффект плацебо», вызвано двумя причинами. Первая причина — это совпадение. Многие медицинские состояния и симптомы появляются и исчезают без соответствующего лечения; таким образом, лицо, принимающее плацебо, может по случайному совпадению чувствовать себя лучше или хуже. Когда происходит такого рода изменение, успех или, наоборот, ухудшение может ошибочно приписываться плацебо. Вторая причина — это эффект ожидания (иногда называемый внушаемостью). Ожидание того, что препарат подействует, часто приводит к тому, что люди чувствуют себя лучше.

Эффект плацебо в основном касается симптомов, а не собственно заболевания. Например, перелом кости не будет срастаться быстрее под воздействием плацебо, но боль при этом может уменьшаться. По всей вероятности, некоторые люди более склонны к эффекту плацебо, чем другие. Люди, которые имеют позитивное мнение о лекарственных препаратах, врачах, медсестрах и медицинских учреждениях с большей вероятностью положительно отреагируют на плацебо, чем люди, придерживающиеся негативного мнения.

В ходе создания нового лекарственного препарата проводятся исследования с целью сравнить эффекты, вызываемые этим препаратом, с эффектами от плацебо, поскольку любой препарат может обладать эффектом плацебо, независимо от его истинного действия. Истинное действие лекарственного препарата необходимо отличать от эффекта плацебо. Как правило, половина участников исследования получает настоящий лекарственный препарат, а другая половина — внешне идентичное плацебо. В идеале ни участники исследования, ни проводящие его исследователи не знают, кто получает настоящий препарат, а кто — плацебо (данный тип исследования именуется «двойное слепое» исследование).

По завершению исследования все изменения, наблюдавшиеся у его участников, принимавших активный препарат, сравниваются с результатами, полученными у участников, получавших плацебо. Чтобы применение лекарственного препарата считалось оправданным, он должен давать значительно лучший эффект, чем плацебо. В ходе некоторых исследований улучшение наблюдается у не менее чем 50 % участников, принимавших плацебо (что является характерным примером эффекта плацебо); в таких случаях продемонстрировать эффективность исследуемого препарата довольно проблематично.

Плацебо: «я понравлюсь»